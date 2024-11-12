Трамп решил назначить когрессмена-"ястреба" Уолца советником по нацбезопасности США

00:42 13.11.2024

12 НОЯБРЯ 2024,

Трамп принял решение по кандидатуре советника по нацбезопасности США



Денис Тельманов



Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить конгрессмена от Флориды Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности в своей будущей администрации.

"Я с гордостью объявляю, что конгрессмен Майк Уолц (республиканец от Флориды) назначается на службу в моем кабинете в качестве советника по национальной безопасности", – говорится в заявлении Трампа, передает РИА "Новости".



Трамп отметил, что Уолц станет "ярым сторонником стремления к миру через силу". Это назначение свидетельствует о намерении администрации Трампа активно продвигать свою внешнюю политику и усиливать национальную безопасность, отмечает издание. Уолц ранее заявлял о поддержке стратегии Трампа в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.



Кроме того, Уолц заявлял, что Трамп укажет украинскому правительству на необходимость переговоров. Он также допустил возможность предоставления Киеву необходимых средств и оружия, если Москва не согласится на переговоры.



Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил конгрессвумен Элиз Стефаник стать постоянным представителем США при ООН, о чем сообщил телеканал CNN.



Трамп также заявил, что его дети не будут назначаться на должности в новой администрации из-за тяжелого предыдущего опыта и стресса, который они испытали, участвуя в политических процессах.