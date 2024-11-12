 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 13.11.2024
01:42  Киргизы вместо России поедут в Турцию, - Виктория Панфилова
01:19  Кто и зачем хочет насильственно закрыть Абхазию от России, - Е.Крутиков
00:56  Глава Англиканской церкви Архиепископ Кентерберийский Уэлби ушел в отставку в свете скандала о растлении детей
00:54  Амстердам: ночь ужасов. Почему в "толерантной" Европе произошли самые настоящие погромы, - Андрей Соколов
00:42  Трамп решил назначить когрессмена-"ястреба" Уолца советником по нацбезопасности США
00:31  Ирина Алкснис: Абхазская оппозиция готовится вернуть республику в состав Грузии
00:28  "Грандиозная победа" Израиля над ПВО Ирана оказалась банальным фейком, - В.Орлов

00:26  Сеул боится, что Трамп тайно договорится с Кимом, - Владимир Скосырев
00:25  Либо драпать, либо второй Угледар: "Курахово – все!", уверены укровояки, - Радомир Маркуш
00:23  Только взялись за яйца, как пропало масло. Странные вещи происходят на российском продовольственном рынке
00:22  Странам СНГ установили российский "Пароль"
00:21  Токаев и президент Исламского банка подписали соглашение на 1,1 млрд долларов
00:16  АР: Трамп в первый день своего президентского срока может начать массовую депортацию нелегалов
00:13  Европа повторит судьбу Skype и Nokia. Угасание вассала США, - Алексей Муратов
00:10  Хуситы атаковали американский авианосец "Авраам Линкольн" в Аравийском море. Пока - мимо
00:00  В Киргизии предотвратили захват власти
Вторник, 12.11.2024
17:38  Госдума РФ запретила пропаганду чайлдфри
16:22  Подрыв дамбы Кураховского водохранилища. ВСУ пытается замедлить продвижение российских войск
16:15  Казахстан и Россия: образы будущего, - Петр Своик
16:00  Изъятые у казахстанских олигархов драгоценности выставили на торги
13:33  Военные учения Узбекистана и Казахстана стартовали на полигоне "Фариш"
13:29  Поездка Токаева в Париж. Казахстан заменит Франции колониальную Африку, - А.Курманов
13:28  Мигранта к "Калибру" не поставишь: Нехватка рабочих рук в России стала неприличной
13:24  Армия Казахстана переоделась в новую военную форму. В американском стиле MultiCam
12:36  Протесты в Абхазии набирают обороты. К президентскому дворцу стянута военная техника
12:28  Верховный суд Казахстана предложил списывать гражданам оформленные мошенниками кредиты
12:27  HRW: Туркменские власти ограничивают права сограждан, не выдавая паспорта за границей
12:25  Трамп и Кыргызстан, - Айболот Айдосов
11:43  Россия представит в ОБСЕ новые факты преступлений ВСУ
11:39  Трамп грозит Китаю масштабными санкциями. В КНР обратили внимание на опыт России, - Олег Артюков
11:38  New York Times: Не хотят быть пешками: союзники постепенно отдаляются от США
11:36  Умер богатейший бизнесмен Гонконга Луи Че-ву
11:33  Как устроена контрабанда золота из России в Китай
11:30  Количественный состав "Ветхого Завета" по конфессиям, - П.В.Густерин
11:28  ВС РФ готовятся замкнуть кольцо окружения для частей ВСУ южнее Курахово
10:03  Ревущая многополярность: баланс сил на мировой геополитической доске стал стремительно меняться, - Л.Савин
10:00  КНБ Казахстана продолжает громить ваххабитское подполье
09:51  Россия готова лететь на Луну вместе с китайцами – но желательно не в роли шерпы-носильщика, - СП
09:43  Госсекретарем США при Трампе может стать "враг" Зеленского потомок индийских мигрантов Вивек Рамасвами
08:40  Бросив все силы в Малые Локни, командование "Пiвнiч" получило прорыв "северян" через реку Снагость, - Радомир Маркуш
07:33  Абхазия. Протестующие против сотрудничества с Россией перекрыли Гумистинский мост на выезде из Сухума
02:02  Рычаги влияния переходят от Запада к Востоку, - Сергей Правосудов
01:26  Радужная вакханалия. Удастся ли остановить ее в мировом спорте? - Дмитрий Федоров
01:21  Строительство АЭС в Казахстане: французские реверансы – против здравого смысла, - Дм.Нефедов
00:51  Тайвань вступает в программу лояльности Дональду Трампу, - Къ
00:30  Российскую платежную систему "Мир" подключили к иранской Shetab
00:25  Дональд Трамп – главный сионист Америки? - В.Катасонов
00:24  Эрдоган потирает руки: какие проблемы Турции может решить "друг Дональд", - Камран Гасанов
00:19  Азербайджан устал ждать Пашиняна в гости, - Игорь Селезнев
00:09  Из-под "Хезболлы" выбивают сирийскую почву. Ливанское урегулирование потребовало посредничества России, - Къ
00:03  Тысячи граждан КНДР едут в Россию "на обучение"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   КАДРЫ   | 
Трамп решил назначить когрессмена-"ястреба" Уолца советником по нацбезопасности США
00:42 13.11.2024

12 НОЯБРЯ 2024,
Трамп принял решение по кандидатуре советника по нацбезопасности США

Денис Тельманов

Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить конгрессмена от Флориды Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности в своей будущей администрации.
"Я с гордостью объявляю, что конгрессмен Майк Уолц (республиканец от Флориды) назначается на службу в моем кабинете в качестве советника по национальной безопасности", – говорится в заявлении Трампа, передает РИА "Новости".

Трамп отметил, что Уолц станет "ярым сторонником стремления к миру через силу". Это назначение свидетельствует о намерении администрации Трампа активно продвигать свою внешнюю политику и усиливать национальную безопасность, отмечает издание. Уолц ранее заявлял о поддержке стратегии Трампа в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

Кроме того, Уолц заявлял, что Трамп укажет украинскому правительству на необходимость переговоров. Он также допустил возможность предоставления Киеву необходимых средств и оружия, если Москва не согласится на переговоры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил конгрессвумен Элиз Стефаник стать постоянным представителем США при ООН, о чем сообщил телеканал CNN.

Трамп также заявил, что его дети не будут назначаться на должности в новой администрации из-за тяжелого предыдущего опыта и стресса, который они испытали, участвуя в политических процессах.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731447720


Новости Казахстана
- Рабочий график главаы государства
- Драма Акуштап Бактыгереевой "Жубан" была представлена столичным зрителям
- Мажилис рассмотрит поправки по внедрению образовательной программы "Келешек"
- Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по вопросам возврата активов: в доход государства дополнительно обращены 525 млрд тенге
- Олжас Бектенов: Бизнес должен чувствовать себя уверенно и иметь возможность расширяться и инвестировать в будущее
- Совершенствование местного самоуправления и выборность акимов обсудили на заседании Общественной палаты
- Олжас Бектенов обсудил с главой АБР и представителями стран ЦАРЭС вопросы инвестиционного сотрудничества
- Тамара Дуйсенова ознакомилась с реализацией госпрограмм в Карагандинской области
- Назначен аким города Кокшетау
- Инвестиции, земельные вопросы и воздушный транспорт: на заседании Проектного офиса обсудили развитие города Алатау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  