Амстердам: ночь ужасов. Почему в "толерантной" Европе произошли самые настоящие погромы, - Андрей Соколов

00:54 13.11.2024

12.11.2024

Амстердам: ночь ужасов

"Ночью ужасов" называют европейские СМИ погромы, которые произошли на минувшей неделе в Амстердаме после футбольного матча между голландским "Аяксом" и тель-авивским "Маккаби". Начальник полиции Питер Холла заявил, что "инциденты имели место с обеих сторон", что привело к массовым беспорядкам, имелись раненые, более ста человек были задержаны.



Мэр города Фемке Халсема сказала на пресс-конференции в пятницу, что насилие со стороны "бунтовщиков и преступников" было направлено против "еврейских посетителей из Израиля". Судя по описаниям западных СМИ, за людьми гонялись с ножами, их избивали и бросали в каналы, израильтян пытались сбивать автомобилями, на улицах взрывали петарды.



Премьер-министр Нидерландов Дик Шуф назвал случившееся "антисемитским насилием в отношении израильтян", а президент США Джо Байден назвал нападения "отвратительными". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь сравнил инцидент с "Хрустальной ночью", еврейским погромом в нацистской Германии.



Однако начальник полиции Амстердама сообщил, что инциденты начались после того, как фанаты "Маккаби" сорвали палестинский флаг с фасада здания в центре города и начали скандировать оскорбительные лозунги в адрес палестинцев и арабов. Как пишет газета New York Times, ранним утром в четверг водители такси собрались в большом количестве возле казино Holland в Амстердаме. За несколько часов до этого израильские футбольные фанаты сорвали и сожгли палестинский флаг, в то время как другие напали на такси - и водители, как заявила полиция, прислушались к онлайн-призыву "мобилизоваться".



"В Амстердаме многие общественные деятели, - отмечает New York Times, - в основном согласны с тем, что некоторые израильские фанаты разжигали гнев мусульманского населения города, скандируя подстрекательские и расистские лозунги, в том числе заявляя, что в Газе больше нет "детей", и оскверняя палестинский флаг и разбивая такси. Они также согласны с тем, что израильские фанаты подвергались нападениям… и, что некоторые нападавшие, по-видимому, выбирали своих жертв за то, что они были евреями".



Британская газета Daily Mail тоже утверждает, что израильские фанаты первыми начали провокации еще перед началом футбольного матча. Люди в черной одежде, скрывающие лица масками, срывали палестинские флаги с фасадов зданий и скандировали: "Черт бы тебя побрал, Палестина!", "В Газе нет школ, потому что не осталось детей" и т. д.



А в это же время Нафтали Беннет, бывший премьер-министр Израиля, отозвался на случившееся так: "Арабы буйствуют и жестоко избивают израильских туристов, их жизни под угрозой. Призываю всех, кто может, сделать все, чтобы спасти свои жизни". Израильские фанаты уже сообщили прессе, что, по их ощущениям, нападения в Амстердаме были спланированы заранее. По их словам, полицейские при этом не обеспечили им никакого сопровождения на пути со стадиона в отели. "Голландская полиция продала нас арабам, чтобы те смогли нас линчевать", - с возмущением заявили они.



В связи с беспорядками в Амстердаме Совет национальной безопасности Израиля предостерег своих граждан от поездок в Европу на культурные и спортивные мероприятия в связи с угрозами для их жизни.



"В последние несколько дней среди пропалестинских группировок, поддерживающих террористов, раздавались призывы нанести ущерб израильтянам и евреям под предлогом демонстраций и протестов", - говорилось в сообщении Совета.



После беспорядков в столице Нидерландов и близлежащем пригороде Амстелвене официально объявлено чрезвычайное положение. Демонстрации запрещены, усилена охрана еврейских зданий, а у полиции есть дополнительные права останавливать и обыскивать. Из-за запрета в воскресенье в Амстердаме был сорван пропалестинский марш. Однако сотни демонстрантов проигнорировали запрет и собрались на площади Дам, скандируя требования прекратить насилие в секторе Газа и "освободить Палестину", однако их разогнала полиция.



Амстердам называют самым либеральным городом Европы, а потому случившиеся там на минувшей неделе погромы вызвали во всем мире настоящий шок. Прошло уже несколько дней, а резонанс от этих беспорядков не утихает.



Суд уже начал рассматривать вопрос о запрете всех митингов и публичных акций в Амстердаме. Ожидаются бурные дебаты в парламенте, которые, как считают, могут отразиться и на судьбе и без того шаткой правящей коалиции.



Как заявил политолог Тимофей Борисов в разговоре с ИА Регнум. нападение на израильских болельщиков в Амстердаме связано с обилием выходцев из мусульманских стран, возмущенных истреблением армией Израиля палестинцев на Ближнем Востоке.



"Я уверен, что не было единой какой-то причины, из-за которой случилось вот это избиение. И это, конечно, в любом случае преступление, когда людей бьют, когда творится самосуд. Это нарушение общественного порядка и уголовно наказуемое преступление, как минимум хулиганство",- заявил эксперт.



В Европе, напомнил он, сейчас засилье арабо-говорящего населения. Это как легальные, так и нелегальные мигранты, их очень много. И поэтому можно было ожидать, что какие-то провокации будут, учитывая нынешнюю очень острую ситуацию на Ближнем Востоке. Я не хочется говорить, что кто-то прав или кто-то не прав - должны разобраться правоохранительные органы той страны, где это произошло. Но то, что там есть довольно агрессивное мусульманское население и диаспоры, - это, безусловно, отметил Борисов.



Однако общественное мнение в самих Нидерландах по поводу причин беспорядков раскололось. Так лидер правой Партии за свободу (PVV) Герт Вилдерс потребовал немедленно "арестовать и депортировать мультикультурную сволочь, напавшую на болельщиков "Маккаби"". Он обвинил в беспорядках Фемке Халсему - либерального мэра Амстердама, представляющую партию "Зеленые левые", и потребовал ее немедленной отставки.



А его оппонент - лидер партии DENK, депутат парламента Нидерландов Стефан ван Баарле, наоборот, яростно набросился на израильских болельщиков, назвав их "бандитами" и "геноцидной мразью", которых следовало сразу арестовать и депортировать, поскольку-де именно болельщики "Маккаби" начали буянить, оскорблять окружающих, скандировать антипалестинские лозунги.



Происходящее сейчас в Нидерландах свидетельствует не только о росте антисемитизма в прежде "толерантной" Европе. Это также показывает, что левые и либералы, талдычащие о "демократии", на самом деле все чаще выступают как провокаторы и сами разжигают межнациональную рознь.



Так, в Италии в эти дни в результате подстрекательства левых и либералов начали бунтовать студенты университетов. Как сообщает газета Giornale, в Болонье уже появились плакаты, на которых мэр города и премьер-министр, лидер правой партии "Братья Италии" Джорджия Мелони изображены с окровавленной рукой на лице, что является свидетельством призывов к расправе над политиками.



Как заявила в этой связи министр университетов и исследований Анна Мария Бернини то, что происходит сейчас в Италии, – "это качественный скачок. Это преодоление непреодолимого предела демократии". Она указала, что именно левые не осуждают насилие, а наоборот, подстрекают к нему, считают, что в борьбе с политическими оппонентами допустимо все. И напомнила, что секретарь профсоюза CGIL Маурицио Ландини стал восхвалять социальный бунт, а секретарь главной лево-либеральной партии Италии Элли Шляйн, уже даже заговорила о "касторке". Поясним, что именно "касторкой" во времена Муссолини фашисты пытали своих политических противников.



Беспорядки в Амстердаме стали своего рода "лакмусовой бумажкой", показавшей, что никакого "социального мира" даже в самых спокойных и толерантных прежде странах Европы уже нет.



Страсти и вражда кипят, люди выходят на улицы, готовые друг друга убивать и топить в каналах. И бессмысленно тут искать, кто из них прав, а кто виноват. Происходящее – свидетельство оглушительного провала глобалистского проекта, который рушится на глазах, превращая весь мир в арену вражды, столкновений и войн.