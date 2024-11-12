 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 13.11.2024
01:42  Киргизы вместо России поедут в Турцию, - Виктория Панфилова
01:19  Кто и зачем хочет насильственно закрыть Абхазию от России, - Е.Крутиков
00:56  Глава Англиканской церкви Архиепископ Кентерберийский Уэлби ушел в отставку в свете скандала о растлении детей
00:54  Амстердам: ночь ужасов. Почему в "толерантной" Европе произошли самые настоящие погромы, - Андрей Соколов
00:42  Трамп решил назначить когрессмена-"ястреба" Уолца советником по нацбезопасности США
00:31  Ирина Алкснис: Абхазская оппозиция готовится вернуть республику в состав Грузии
00:28  "Грандиозная победа" Израиля над ПВО Ирана оказалась банальным фейком, - В.Орлов

00:26  Сеул боится, что Трамп тайно договорится с Кимом, - Владимир Скосырев
00:25  Либо драпать, либо второй Угледар: "Курахово – все!", уверены укровояки, - Радомир Маркуш
00:23  Только взялись за яйца, как пропало масло. Странные вещи происходят на российском продовольственном рынке
00:22  Странам СНГ установили российский "Пароль"
00:21  Токаев и президент Исламского банка подписали соглашение на 1,1 млрд долларов
00:16  АР: Трамп в первый день своего президентского срока может начать массовую депортацию нелегалов
00:13  Европа повторит судьбу Skype и Nokia. Угасание вассала США, - Алексей Муратов
00:10  Хуситы атаковали американский авианосец "Авраам Линкольн" в Аравийском море. Пока - мимо
00:00  В Киргизии предотвратили захват власти
Вторник, 12.11.2024
17:38  Госдума РФ запретила пропаганду чайлдфри
16:22  Подрыв дамбы Кураховского водохранилища. ВСУ пытается замедлить продвижение российских войск
16:15  Казахстан и Россия: образы будущего, - Петр Своик
16:00  Изъятые у казахстанских олигархов драгоценности выставили на торги
13:33  Военные учения Узбекистана и Казахстана стартовали на полигоне "Фариш"
13:29  Поездка Токаева в Париж. Казахстан заменит Франции колониальную Африку, - А.Курманов
13:28  Мигранта к "Калибру" не поставишь: Нехватка рабочих рук в России стала неприличной
13:24  Армия Казахстана переоделась в новую военную форму. В американском стиле MultiCam
12:36  Протесты в Абхазии набирают обороты. К президентскому дворцу стянута военная техника
12:28  Верховный суд Казахстана предложил списывать гражданам оформленные мошенниками кредиты
12:27  HRW: Туркменские власти ограничивают права сограждан, не выдавая паспорта за границей
12:25  Трамп и Кыргызстан, - Айболот Айдосов
11:43  Россия представит в ОБСЕ новые факты преступлений ВСУ
11:39  Трамп грозит Китаю масштабными санкциями. В КНР обратили внимание на опыт России, - Олег Артюков
11:38  New York Times: Не хотят быть пешками: союзники постепенно отдаляются от США
11:36  Умер богатейший бизнесмен Гонконга Луи Че-ву
11:33  Как устроена контрабанда золота из России в Китай
11:30  Количественный состав "Ветхого Завета" по конфессиям, - П.В.Густерин
11:28  ВС РФ готовятся замкнуть кольцо окружения для частей ВСУ южнее Курахово
10:03  Ревущая многополярность: баланс сил на мировой геополитической доске стал стремительно меняться, - Л.Савин
10:00  КНБ Казахстана продолжает громить ваххабитское подполье
09:51  Россия готова лететь на Луну вместе с китайцами – но желательно не в роли шерпы-носильщика, - СП
09:43  Госсекретарем США при Трампе может стать "враг" Зеленского потомок индийских мигрантов Вивек Рамасвами
08:40  Бросив все силы в Малые Локни, командование "Пiвнiч" получило прорыв "северян" через реку Снагость, - Радомир Маркуш
07:33  Абхазия. Протестующие против сотрудничества с Россией перекрыли Гумистинский мост на выезде из Сухума
02:02  Рычаги влияния переходят от Запада к Востоку, - Сергей Правосудов
01:26  Радужная вакханалия. Удастся ли остановить ее в мировом спорте? - Дмитрий Федоров
01:21  Строительство АЭС в Казахстане: французские реверансы – против здравого смысла, - Дм.Нефедов
00:51  Тайвань вступает в программу лояльности Дональду Трампу, - Къ
00:30  Российскую платежную систему "Мир" подключили к иранской Shetab
00:25  Дональд Трамп – главный сионист Америки? - В.Катасонов
00:24  Эрдоган потирает руки: какие проблемы Турции может решить "друг Дональд", - Камран Гасанов
00:19  Азербайджан устал ждать Пашиняна в гости, - Игорь Селезнев
00:09  Из-под "Хезболлы" выбивают сирийскую почву. Ливанское урегулирование потребовало посредничества России, - Къ
00:03  Тысячи граждан КНДР едут в Россию "на обучение"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Кто и зачем хочет насильственно закрыть Абхазию от России, - Е.Крутиков
01:19 13.11.2024

12 НОЯБРЯ 2024,
Кто и зачем хочет насильственно закрыть Абхазию от России

Евгений Крутиков

Абхазия вновь пережила острый политический кризис, прошедший в крайне своеобразной местной манере. Был и штурм толпой здания местной госбезопасности, и перекрытые мосты и трассы, и нападения на депутатов парламента. Что именно произошло, при чем тут Россия и почему местная оппозиция заявляет об угрозе суверенитету страны?

Обострение в Республике Абхазия (РА) началось в понедельник, когда парламент страны ратифицировал соглашение с Россией о гарантиях инвестиций и прав инвесторов. Ранее министр экономики Кристина Озган подписала его в Москве от лица правительства РА.

Абхазская оппозиция выступает против соглашений с Россией по гарантиям инвестиций, а также против строительства так называемых апартаментов – проекта масштабных инвестиций российских застройщиков в постройку в Абхазии курортного кластера современного уровня.

Часть деятелей оппозиции уверяет, что проект приведет к разорению абхазского мелкого и среднего бизнеса в курортной сфере. Другая группа утверждает, что реализация апартаментного проекта и гарантии российским инвесторам приведут к увеличению доли русского населения, а следовательно, к "потере РА части суверенитета".

Таким образом, некоторые оппозиционные абхазские этнократы считают, что абхазский народ потеряет доминирующее положение в республике. А популисты используют околокоммунистическую риторику и заявляют, что российские инвесторы – это "олигархи". Есть даже малочисленные русофобски настроенные группы молодежи из числа воспитанников разного рода НПОНКО и западных фондов.

Что касается самой абхазской оппозиции – это собирательное понятие, единого центра управления у нее нет. Люди там собрались принципиально разные. Всех их объединяет, если несколько упростить, стремление превратить Абхазию в некое подобие средневековой Японии – полностью закрытого от внешнего мира государства. Закрытого в том числе от России.

Во время заседания парламента в понедельник оппозиционные депутаты не смогли сорвать ратификацию соглашения с Россией. Однако уже после заседания парламента у входа в здание осталась группа агрессивно настроенных деятелей числом не более трех десятков. Они стали физически атаковать тех депутатов, которые голосовали за соглашение. Пострадал и был доставлен в больницу депутат Алмаз Акаба.

НА ЭТУ ТЕМУ
Число арестованных оппозиционеров в Абхазии увеличилось до шести человек
Абхазская оппозиция отвергла условия властей по разблокировке мостов
Лавров объяснил приостановку соцвыплат бюджетникам в Абхазии
Ближе к вечеру на выезде из Сухума была задержана группа лиц, участвовавших в нападении на депутата. Двое из них (Гарри Кокая и Алмасхан Ардзинба) оказались депутатами прежних созывов, получившими известность в 2021 году. Тогда в День Победы депутат Кокая открыл стрельбу прямо на набережной. А его друг Алмасхан Ардзинба вечером того же дня подъехал к зданию МВД и открыл по нему стрельбу из автомата.

У любого сколько-нибудь влиятельного человека в Абхазии – в том числе у деятелей оппозиции – есть многочисленная родня, односельчане и просто группа поддержки. И родственники и друзья задержанных стали ломиться на территорию Службы госбезопасности (СГБ) республики, затем принялись таранить автомашинами ограждения, а потерпев неудачу, переместились в центр города. Затем к ним присоединились другие оппозиционеры.

Поздно вечером в понедельник толпа перекрыла движение по основной автотрассе страны в двух местах – у Гумистинского моста к западу от Сухума и на мосту через реку Кодор к востоку от столицы. На Кодорском мосту случилась массовая драка. А вот мост через реку Кодор в Очамчирском районе был перекрыт жителями села Адзюбжа, которые требовали освободить своих односельчан и родственников.

Некоторые деятели оппозиции даже угрожали президенту страны Аслану Бжании и призывали к акциям неповиновения.

В ночь на вторник Бжания созвал экстренное заседание Совета безопасности, на котором происходящее был охарактеризовано как "массовые беспорядки". К утру вторника Кодорский мост был разблокирован, после того, как с митингующими по поручению Бжании пообщались один из депутатов парламента и глава Очамчирского района. Во второй половине дня были разблокированы и трассы, и отпущены все задержанные. Острая фаза кризиса была купирована.

Таким образом, никаких протестов против соглашения с РФ в Абхазии нет. Все волнения были связаны исключительно с задержанием группы лиц, напавших на депутата. Поэтому неверно утверждать, что речь идет о каком-то "антироссийском протесте".

Перед нами частный, хотя и острый случай волнений в типично абхазской манере, случившийся на фоне сложной внутриполитической обстановки в республике.

Есть основания полагать, что после освобождения задержанных конфликт будет целиком улажен. Тем более драка у подъезда парламента действительно не тянет более чем на хулиганство – и задержанные могут отделаться штрафом.

Внутренняя нестабильность в Абхазии имеет значение и для России. Россия гарантирует Абхазии – как и другому соседу по Кавказу, Южной Осетии – независимость и безопасность. Поэтому тем более нелепо выглядит позиция некоторых оппозиционных абхазских деятелей, настолько настаивающих на радикальной трактовке суверенитета страны, что они готовы на провокацию массовых беспорядков. В стране регулярно происходят подобные волнения и инциденты, и два бунта – в 2014 и 2020 годах – закончились насильственной сменой власти.

При этом все правительства Абхазии, в том числе пришедшие к власти в результате подобных волнений и революций, быстро понимали, насколько критически важна для страны поддержка Москвы. Почему РА физически уязвима без наличия открытой границы с Россией, без российских инвесторов, российских военных и российского электричества.

Это не просто помощь – это жизненно важное условие выживания Абхазии. Эти условия обеспечивает только и исключительно российская сторона.

Россия не намерена и никогда не пыталась даже малейшим образом ущемлять абхазский суверенитет. Россия заинтересована в устойчивом, процветающем абхазском государстве и обществе, в стабильности соседа по Черноморскому региону. А за целым рядом оппозиционных абхазских деятелей, устраивающих подобные провокации и распространяющих взрывоопасные слухи, проглядывают следы влияния многочисленных НПОНКО, финансируемых западными деньгами.

В такой обстановке главными задачами и Бжании, и в целом абхазского руководства является прежде всего ликвидация каналов влияния Запада на внутреннюю политику государства. И во-вторых – воспитание самого абхазского общества, которому необходимо осознать губительность и бессмысленность попыток решения политических дискуссий с помощью драк, майданов и революций. Иначе Абхазия будет далека и от стабильности, и от процветания.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731449940


Новости Казахстана
- Рабочий график главаы государства
- Драма Акуштап Бактыгереевой "Жубан" была представлена столичным зрителям
- Мажилис рассмотрит поправки по внедрению образовательной программы "Келешек"
- Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по вопросам возврата активов: в доход государства дополнительно обращены 525 млрд тенге
- Олжас Бектенов: Бизнес должен чувствовать себя уверенно и иметь возможность расширяться и инвестировать в будущее
- Совершенствование местного самоуправления и выборность акимов обсудили на заседании Общественной палаты
- Олжас Бектенов обсудил с главой АБР и представителями стран ЦАРЭС вопросы инвестиционного сотрудничества
- Тамара Дуйсенова ознакомилась с реализацией госпрограмм в Карагандинской области
- Назначен аким города Кокшетау
- Инвестиции, земельные вопросы и воздушный транспорт: на заседании Проектного офиса обсудили развитие города Алатау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  