Киргизы вместо России поедут в Турцию, - Виктория Панфилова

01:42 13.11.2024

11.11.2024



Анкара обещает помочь мигрантам интегрироваться в новое общество

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



В связи с ужесточением миграционного контроля на границе с Россией МИД Киргизской Республики (КР) рекомендует своим гражданам быть готовыми к дополнительным проверкам. Замдиректора Консульского департамента МИД КР Бакыт Кадыров 11 ноября в эфире "Биринчи радио" рассказал о новых правилах для въезжающих в РФ граждан. Ситуация, по его мнению, может быть облегчена созданием в Бишкеке многофункционального миграционного центра, подобного "Сахарову" в Москве, где граждане Киргизии смогут оформлять документы для работы. Миграционная реформа в РФ привела к переориентации потоков граждан КР на другие страны.



Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР зафиксировало отток граждан Киргизии из РФ. Об этом журналистам сообщил заместитель главы ведомства Бакыт Дарманкул уулу.



По его словам, за пределами республики в трудовой миграции находится около 600 тыс. киргизстанцев. Из них 334 тыс. – в России. "По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта цифра снизилась почти на 65 тыс. человек", – сказал на брифинге в Бишкеке чиновник. Дарманкул уулу отметил, что Киргизия ведет работу по диверсификации рынков труда: "Сегодня мигранты отправляются на заработки в страны Европы и Азии. Информацию о том, куда и как можно поехать в поисках работы, предоставляет Центр трудоустройства граждан за рубежом".



Делегация этого центра с 6 по 10 ноября побывала в Турции, где обсуждала возможности улучшения работы на местном рынке труда и интеграцию граждан Киргизии в турецкое общество. В частности, директор Центра трудоустройства граждан за рубежом Бактыбек Кудайбердиев и генконсул КР в Анталье Рустам Кошонов переговорили с заместителем губернатора Анатолии Мустафой Хулуси Аратом, курирующим миграционные вопросы, по темам, касающимся пребывания киргизских трудовых мигрантов, их прав и условий труда. Киргизская делегация также встретилась с представителями лицензированных частных агентств занятости Турции. Обсуждались вопросы соблюдения прав мигрантов, легализации их статуса, а также улучшения условий труда и проживания.



Как сказал "НГ" эксперт по вопросам миграции Асилбек Эгембердиев, Турция уже долгое время занимает третью строчку в рейтинге популярных стран для трудовой миграции. "Граждане Киргизии в основном работают в сфере туризма, где туристический сезон длится 6–8 месяцев. По разным оценкам, в Турции находится от 30 тыс. до 40 тыс. граждан республики. После ужесточения миграционного законодательства в России киргизстанцы уезжают в Турцию, где устраиваются на работу через частные агентства занятости, которые в последнее время появляются, как грибы, и в Анталии, и в Бишкеке", – сказал "НГ" Эгембердиев. По его словам, Турция может стать едва ли не основным направлением для трудовой миграции. "Популярность Турции в Киргизии в последние годы растет на фоне сближения стран по экономическим и политическим вопросам и продвижения президентом Эрдоганом тюркского мира, – подчеркнул эксперт.



Напомним, в начале ноября Киргизию посетил с визитом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Подводя итоги встречи, киргизский лидер Садыр Жапаров отметил, что "сотрудничество Кыргызстана и Турции перешло на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства". Среди подписанных соглашений есть и документ, направленный на укрепление партнерства в сфере миграции. Стороны договорились принять меры для стимулирования легальной миграции, совместно разрабатывать проекты для реализации миграционной политики и организовать мониторинг с целью предотвращения нелегальной миграции. Кроме того, КР и Турция планируют сотрудничать в вопросах контроля численности нелегальной иностранной рабочей силы и реализации инициатив, направленных на укрепление институционального потенциала миграционных органов.



"Сосчитать количество киргизских трудовых мигрантов очень сложно. Дело в том, что доминирует нелегальная миграция. Вот, например, чиновник из Минтруда говорит о 300 тыс. трудовых мигрантов, работающих в РФ. Но ведь еще совсем недавно называли цифру в два раза больше, причем речь шла только о Москве и Подмосковье. Ясно одно: Россия лидирует по числу трудовых мигрантов Киргизии. Что же касается Турции, то здесь сложнее понять, кого считать трудовым мигрантом, а кого нет. Дело в том, что Турция стоит на первом месте по популярности среди молодежи в вопросах образования. Считалось очень престижным получить высшее образование в этой стране. После окончания вуза многие молодые люди оставались жить и работать в Турции", – сказал "НГ" политолог, руководитель Центра экспертных инициатив "Ой Ордо", член Совета по вопросам миграции при спикере парламента КР Игорь Шестаков.



По его словам, миграция в Турцию началась раньше, чем в Россию. Но конкурентом России Турция в вопросах трудовой миграции стать не может. Уровень заработной платы в РФ выше, а выбор профессий для граждан Киргизии – шире. Кроме того, в РФ развивается киргизский бизнес, который охотно принимает на работу соотечественников. "Если в России вопрос миграции рассматривается с точки зрения экономики и правопорядка, то в странах Центральной Азии он приобретает идеологический оттенок. Дело в том, что США, Германия, Великобритания и Турция используют миграционный тренд в своих идеологических целях, а уже потом учитывают экономические факторы. "Ужесточение миграционного режима в РФ может стать инструментом информационных войн против России. Например, оппоненты уже используют в качестве повода предложения российских политиков о введении визового режима со странами региона для атак на Россию. Западная повестка деколонизации касается не только критики советского прошлого в Центральной Азии, деколонизацию сегодня привязывают к России как к правопреемнице Советского Союза в отношении басмачества и переносят ее уже на трудовых мигрантов", – считает Шестаков.



На этом фоне Турция пытается создать имидж "спасителя" для центральноазиатских трудовых мигрантов. "И я не удивлюсь, если в рамках Организации тюркских государств вскоре появится свой совет по трудовой миграции, аналогичный евразийскому", – подчеркнул Шестаков. Сейчас уже речь идет о либерализации миграционного законодательства в Турции для граждан Киргизии.