 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 13.11.2024
07:58  В Астане назвали половину России территорией Казахстана
07:30  Трамп предложил пост главы Пентагона телеведущему Питу Хегсету. Маск и Равасвами возглавят новообразованное "министерство по повышению эффективности государственного управления"
07:27  Нетаньяху положил глаз на Южную Сирию, - Игорь Субботин
01:42  Киргизы вместо России поедут в Турцию, - Виктория Панфилова
01:19  Кто и зачем хочет насильственно закрыть Абхазию от России, - Е.Крутиков
00:56  Глава Англиканской церкви Архиепископ Кентерберийский Уэлби ушел в отставку в свете скандала о растлении детей
00:54  Амстердам: ночь ужасов. Почему в "толерантной" Европе произошли самые настоящие погромы, - Андрей Соколов

00:42  Трамп решил назначить когрессмена-"ястреба" Уолца советником по нацбезопасности США
00:31  Ирина Алкснис: Абхазская оппозиция готовится вернуть республику в состав Грузии
00:28  "Грандиозная победа" Израиля над ПВО Ирана оказалась банальным фейком, - В.Орлов
00:26  Сеул боится, что Трамп тайно договорится с Кимом, - Владимир Скосырев
00:25  Либо драпать, либо второй Угледар: "Курахово – все!", уверены укровояки, - Радомир Маркуш
00:23  Только взялись за яйца, как пропало масло. Странные вещи происходят на российском продовольственном рынке
00:22  Странам СНГ установили российский "Пароль"
00:21  Токаев и президент Исламского банка подписали соглашение на 1,1 млрд долларов
00:16  АР: Трамп в первый день своего президентского срока может начать массовую депортацию нелегалов
00:13  Европа повторит судьбу Skype и Nokia. Угасание вассала США, - Алексей Муратов
00:10  Хуситы атаковали американский авианосец "Авраам Линкольн" в Аравийском море. Пока - мимо
00:00  В Киргизии предотвратили захват власти
Вторник, 12.11.2024
17:38  Госдума РФ запретила пропаганду чайлдфри
16:22  Подрыв дамбы Кураховского водохранилища. ВСУ пытается замедлить продвижение российских войск
16:15  Казахстан и Россия: образы будущего, - Петр Своик
16:00  Изъятые у казахстанских олигархов драгоценности выставили на торги
13:33  Военные учения Узбекистана и Казахстана стартовали на полигоне "Фариш"
13:29  Поездка Токаева в Париж. Казахстан заменит Франции колониальную Африку, - А.Курманов
13:28  Мигранта к "Калибру" не поставишь: Нехватка рабочих рук в России стала неприличной
13:24  Армия Казахстана переоделась в новую военную форму. В американском стиле MultiCam
12:36  Протесты в Абхазии набирают обороты. К президентскому дворцу стянута военная техника
12:28  Верховный суд Казахстана предложил списывать гражданам оформленные мошенниками кредиты
12:27  HRW: Туркменские власти ограничивают права сограждан, не выдавая паспорта за границей
12:25  Трамп и Кыргызстан, - Айболот Айдосов
11:43  Россия представит в ОБСЕ новые факты преступлений ВСУ
11:39  Трамп грозит Китаю масштабными санкциями. В КНР обратили внимание на опыт России, - Олег Артюков
11:38  New York Times: Не хотят быть пешками: союзники постепенно отдаляются от США
11:36  Умер богатейший бизнесмен Гонконга Луи Че-ву
11:33  Как устроена контрабанда золота из России в Китай
11:30  Количественный состав "Ветхого Завета" по конфессиям, - П.В.Густерин
11:28  ВС РФ готовятся замкнуть кольцо окружения для частей ВСУ южнее Курахово
10:03  Ревущая многополярность: баланс сил на мировой геополитической доске стал стремительно меняться, - Л.Савин
10:00  КНБ Казахстана продолжает громить ваххабитское подполье
09:51  Россия готова лететь на Луну вместе с китайцами – но желательно не в роли шерпы-носильщика, - СП
09:43  Госсекретарем США при Трампе может стать "враг" Зеленского потомок индийских мигрантов Вивек Рамасвами
08:40  Бросив все силы в Малые Локни, командование "Пiвнiч" получило прорыв "северян" через реку Снагость, - Радомир Маркуш
07:33  Абхазия. Протестующие против сотрудничества с Россией перекрыли Гумистинский мост на выезде из Сухума
02:02  Рычаги влияния переходят от Запада к Востоку, - Сергей Правосудов
01:26  Радужная вакханалия. Удастся ли остановить ее в мировом спорте? - Дмитрий Федоров
01:21  Строительство АЭС в Казахстане: французские реверансы – против здравого смысла, - Дм.Нефедов
00:51  Тайвань вступает в программу лояльности Дональду Трампу, - Къ
00:30  Российскую платежную систему "Мир" подключили к иранской Shetab
00:25  Дональд Трамп – главный сионист Америки? - В.Катасонов
00:24  Эрдоган потирает руки: какие проблемы Турции может решить "друг Дональд", - Камран Гасанов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Нетаньяху положил глаз на Южную Сирию, - Игорь Субботин
07:27 13.11.2024

12.11.2024

Израиль хочет создать буферную зону, свободную от проиранских группировок
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Израильский министр Рон Дермер, вероятно, искал в Москве помощи в борьбе с шиитскими группировками.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошла в демилитаризованную зону на границе еврейского государства и Сирии. Тем самым было скомпрометировано разграничительное соглашение 1974 года между странами. Об этом сообщили западные агентства со ссылкой на спутниковые снимки. О том, что израильские военные ведут работы по созданию укреплений вблизи Голанских высот, говорилось с сентября. Оппозиционные центральному правительству в Дамаске СМИ утверждают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добивается создания буферной зоны в Южной Сирии, которая будет свободна от проиранских группировок.

На то, что подразделения инженерных войск ЦАХАЛ вошли в демилитаризованную зону на границе с Сирией, обратило внимание информационное агентство AP.

Со ссылкой на спутниковые данные оно уточнило, что еврейское государство возводит заграждения и прокладывает магистраль вдоль линии "альфа" – международно признанной линии, которая делит израильскую и сирийскую часть Голанских высот. Эти действия идут вразрез с соглашением 1974 года – последним территориальным договором между двумя соседними государствами. В свою очередь, оппозиционные сирийские СМИ отмечают, что силы ЦАХАЛ ведут строительные работы в демилитаризованной зоне в сопровождении бронетехники и пехотных подразделений.

Платформы сирийской оппозиции уже отмечали, что израильская активность у Голанских высот возобновилась в сентябре этого года после длительной паузы. По времени это почти совпало с началом операции ЦАХАЛ "Стрелы севера", нацеленной на вытеснение группировки "Хезболла" из Южного Ливана. Как демонстрирует план мирного урегулирования по Ливану, отдельный пункт в списке условий еврейского государства – это размещение нейтральных войск на ливано-сирийской границе, откуда "партия Аллаха", по мнению критиков, получает партии продвинутого оружия иранского производства. В этой ситуации отдельного внимания на каком-то этапе потребует и юг Сирии, где также действуют ответвления ливанской группировки.

Израиль недавно через арабских посредников направил президентскому дворцу в Дамаске особое предупреждение о перспективе расширения военных операций, утверждают источники оппозиционного канала Syria TV. По этим данным, арабские дипломаты передали правительству президента Башара Асада недвусмысленный сигнал о необходимости определить свою позицию в отношении присутствия близких к Ирану сил, потому что политика нейтралитета в этом вопросе больше неприемлема, утверждают собеседники Syria TV. По их словам, Израиль предупредил: если вопрос с иранским присутствием не будет разрешен, то объекты правительственной Сирийской арабской армии могут стать мишенью мощных обстрелов.

Оппозиционные Дамаску СМИ утверждают, что правительство Нетаньяху рассматривает идею создания "зоны безопасности" в соседствующей с Голанами провинции Кунейтра на большую глубину. Израиль хотел бы создать санитарную полосу, "чистую" от присутствия близких к Ирану формирований, чтобы остановить атаки на свою территорию.

Отдельным элементом в этой стратегии стало то, что аппарат безопасности еврейского государства стал опираться на информаторов среди чиновников сирийской разведки на местах, чтобы повысить точность своих нападений, утверждают источники Syria TV. От них он получает сведения о передвижениях связанных с Ираном военных группировок на сирийской территории. Была версия о том, что именно "крот" внутри сирийского руководства помог навести удар ЦАХАЛ по иранской дипломатической миссии в Дамаске 1 апреля, который вывел конфликт Израиля и Ирана из опосредованного режима в прямую конфронтацию.

Вопрос о Голанах для правительства Нетаньяху стоит остро. После того как "Хезболла" совершила 27 июля массированный обстрел территории еврейского государства с ливанской стороны, одна из ракет разорвалась на футбольной площадке в друзском населенном пункте Мадждаль-Шамс, где на тот момент находились дети. Перехват снаряда с израильской стороны был затруднен горным рельефом местности, а система предупреждения сработала лишь некоторое время спустя. Это нападение на тот момент оказалось самым масштабным на северном фронте с точки зрения гражданских жертв с октября 2023 года, когда "ось сопротивления" – клуб лояльных Ирану государств и движений – начала обстрелы Израиля.

Израильские СМИ утверждают, что сообщения о состоявшемся недавно визите в Россию министра стратегического планирования Израиля Рона Дермера могут быть связаны с интересом правительства Нетаньяху к усилению контроля над югом Сирии. Российская сторона могла бы помочь в оттеснении шиитских группировок от Голанских высот, подчеркивают издания. Москва, в свою очередь, без одобрения смотрит на израильские удары. В совместном коммюнике международной встречи по сирийскому урегулированию в астанинском формате (РФ, Иран, Турция), которая завершилась 12 ноября, отмечается, что страны-гаранты осуждают "все военные удары Израиля в Сирии". Участники встречи назвали эти действия "нарушающими международное право, суверенитет и территориальную целостность Сирии".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731472020


Новости Казахстана
- Рабочий график главаы государства
- Драма Акуштап Бактыгереевой "Жубан" была представлена столичным зрителям
- Мажилис рассмотрит поправки по внедрению образовательной программы "Келешек"
- Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по вопросам возврата активов: в доход государства дополнительно обращены 525 млрд тенге
- Олжас Бектенов: Бизнес должен чувствовать себя уверенно и иметь возможность расширяться и инвестировать в будущее
- Совершенствование местного самоуправления и выборность акимов обсудили на заседании Общественной палаты
- Олжас Бектенов обсудил с главой АБР и представителями стран ЦАРЭС вопросы инвестиционного сотрудничества
- Тамара Дуйсенова ознакомилась с реализацией госпрограмм в Карагандинской области
- Назначен аким города Кокшетау
- Инвестиции, земельные вопросы и воздушный транспорт: на заседании Проектного офиса обсудили развитие города Алатау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  