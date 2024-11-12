Нетаньяху положил глаз на Южную Сирию, - Игорь Субботин

07:27 13.11.2024

12.11.2024



Израиль хочет создать буферную зону, свободную от проиранских группировок

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Израильский министр Рон Дермер, вероятно, искал в Москве помощи в борьбе с шиитскими группировками.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошла в демилитаризованную зону на границе еврейского государства и Сирии. Тем самым было скомпрометировано разграничительное соглашение 1974 года между странами. Об этом сообщили западные агентства со ссылкой на спутниковые снимки. О том, что израильские военные ведут работы по созданию укреплений вблизи Голанских высот, говорилось с сентября. Оппозиционные центральному правительству в Дамаске СМИ утверждают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добивается создания буферной зоны в Южной Сирии, которая будет свободна от проиранских группировок.



На то, что подразделения инженерных войск ЦАХАЛ вошли в демилитаризованную зону на границе с Сирией, обратило внимание информационное агентство AP.



Со ссылкой на спутниковые данные оно уточнило, что еврейское государство возводит заграждения и прокладывает магистраль вдоль линии "альфа" – международно признанной линии, которая делит израильскую и сирийскую часть Голанских высот. Эти действия идут вразрез с соглашением 1974 года – последним территориальным договором между двумя соседними государствами. В свою очередь, оппозиционные сирийские СМИ отмечают, что силы ЦАХАЛ ведут строительные работы в демилитаризованной зоне в сопровождении бронетехники и пехотных подразделений.



Платформы сирийской оппозиции уже отмечали, что израильская активность у Голанских высот возобновилась в сентябре этого года после длительной паузы. По времени это почти совпало с началом операции ЦАХАЛ "Стрелы севера", нацеленной на вытеснение группировки "Хезболла" из Южного Ливана. Как демонстрирует план мирного урегулирования по Ливану, отдельный пункт в списке условий еврейского государства – это размещение нейтральных войск на ливано-сирийской границе, откуда "партия Аллаха", по мнению критиков, получает партии продвинутого оружия иранского производства. В этой ситуации отдельного внимания на каком-то этапе потребует и юг Сирии, где также действуют ответвления ливанской группировки.



Израиль недавно через арабских посредников направил президентскому дворцу в Дамаске особое предупреждение о перспективе расширения военных операций, утверждают источники оппозиционного канала Syria TV. По этим данным, арабские дипломаты передали правительству президента Башара Асада недвусмысленный сигнал о необходимости определить свою позицию в отношении присутствия близких к Ирану сил, потому что политика нейтралитета в этом вопросе больше неприемлема, утверждают собеседники Syria TV. По их словам, Израиль предупредил: если вопрос с иранским присутствием не будет разрешен, то объекты правительственной Сирийской арабской армии могут стать мишенью мощных обстрелов.



Оппозиционные Дамаску СМИ утверждают, что правительство Нетаньяху рассматривает идею создания "зоны безопасности" в соседствующей с Голанами провинции Кунейтра на большую глубину. Израиль хотел бы создать санитарную полосу, "чистую" от присутствия близких к Ирану формирований, чтобы остановить атаки на свою территорию.



Отдельным элементом в этой стратегии стало то, что аппарат безопасности еврейского государства стал опираться на информаторов среди чиновников сирийской разведки на местах, чтобы повысить точность своих нападений, утверждают источники Syria TV. От них он получает сведения о передвижениях связанных с Ираном военных группировок на сирийской территории. Была версия о том, что именно "крот" внутри сирийского руководства помог навести удар ЦАХАЛ по иранской дипломатической миссии в Дамаске 1 апреля, который вывел конфликт Израиля и Ирана из опосредованного режима в прямую конфронтацию.



Вопрос о Голанах для правительства Нетаньяху стоит остро. После того как "Хезболла" совершила 27 июля массированный обстрел территории еврейского государства с ливанской стороны, одна из ракет разорвалась на футбольной площадке в друзском населенном пункте Мадждаль-Шамс, где на тот момент находились дети. Перехват снаряда с израильской стороны был затруднен горным рельефом местности, а система предупреждения сработала лишь некоторое время спустя. Это нападение на тот момент оказалось самым масштабным на северном фронте с точки зрения гражданских жертв с октября 2023 года, когда "ось сопротивления" – клуб лояльных Ирану государств и движений – начала обстрелы Израиля.



Израильские СМИ утверждают, что сообщения о состоявшемся недавно визите в Россию министра стратегического планирования Израиля Рона Дермера могут быть связаны с интересом правительства Нетаньяху к усилению контроля над югом Сирии. Российская сторона могла бы помочь в оттеснении шиитских группировок от Голанских высот, подчеркивают издания. Москва, в свою очередь, без одобрения смотрит на израильские удары. В совместном коммюнике международной встречи по сирийскому урегулированию в астанинском формате (РФ, Иран, Турция), которая завершилась 12 ноября, отмечается, что страны-гаранты осуждают "все военные удары Израиля в Сирии". Участники встречи назвали эти действия "нарушающими международное право, суверенитет и территориальную целостность Сирии".