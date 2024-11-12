Трамп предложил пост главы Пентагона телеведущему Питу Хегсету. Маск и Равасвами возглавят новообразованное "министерство по повышению эффективности государственного управления"

07:30 13.11.2024

Избранный президент США Дональд Трамп номинировал ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета на должность министра обороны. Из размещенной на его сайте биографии следует, что он - ветеран Национальной гвардии США, служил в Афганистане, Ираке и в Гуантанамо на Кубе. С января 2021 года главой Пентагона является Ллойд Остин.



"Пит - сильный, умный человек, он искренне верит в принцип "Америка прежде всего"... С Питом у руля враги Америки предупреждены: наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит",- говорится в заявлении переходной команды господина Трампа, которое цитирует Reuters.



Американские СМИ писали, что господин Трамп выбирал будущего министра обороны из нескольких кандидатур. Среди них в разное время называли сенатора Тома Коттона, бывшего госсекретаря Майка Помпео и конгрессмена Майка Уолтца. Последний был назначен помощником президента по национальной безопасности.



Ранее Дональд Трамп объявил о выборе бывшего директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Он также сообщил, что назначит своего давнего друга, инвестора Стивена Уиткоффа специальным посланником на Ближнем Востоке.



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Дональд Трамп придумал, какую должность в его администрации займет Илон Маск

Бизнесмен Илон Маск совместно с Вивеком Рамасвами возглавит Министерство по повышению эффективности государственного управления (англ. Department of Government Efficiency, DOGE), сообщил избранный президент Дональд Трамп. По его словам, они продолжат борьбу с "правительственной бюрократией", займутся сокращением избыточных нормативных актов и поспособствуют реструктуризации федеральных агентств и уменьшению их "расточительных расходов".



"Это вызовет шок в системе и у всех, кто причастен к растрате государственных средств. А это очень много людей!"- приводятся в заявлении господина Трампа слова Илона Маска. Избранный американский президент сравнил новую должность бизнесмена с работой Манхэттенского проекта, в рамках которого велись разработки атомной бомбы.



39-летний Вивек Рамасвами был самым молодым претендентом на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии в рамках завершившейся электоральной кампании.



Название нового ведомства является отсылкой к Dogecoin (DOGE) - криптовалюте, сторонником которой называл себя господин Маск. Она получила название в честь интернет-мема Doge, на котором изображена озадаченная собака породы сиба-ину.



Ранее Дональд Трамп объявил о выборе бывшего директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Он также сообщил, что назначит своего давнего друга, инвестора Стивена Уиткоффа специальным посланником на Ближнем Востоке.



Новым министром обороны избранный американский президент предложил сделать телеведущего Пита Хегсета - ветерана Национальной гвардии США, служившего в Афганистане и Ираке. служил в Ираке и Афганистане. В 2012 году он безуспешно баллотировался в Сенат от штата Миннесота.



Дональд Трамп победил на выборах президента США, получив 312 голосов выборщиков при необходимых 270. Его соперница - демократка Камала Харрис - набрала 226 голосов. Коллегия выборщиков от штатов должна проголосовать за кандидатов 17 декабря. Официально итоги голосования будут утверждены 6 января 2025 года новым составом Конгресса. Инаугурация Дональда Трампа запланирована на 20 января 2025 года.



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ЦРУ при администрации Трампа возглавит бывший глава Нацразведки США Рэтклифф

Бывший глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф возглавит Центральное разведывательное управление (ЦРУ) при администрации избранного президента Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении политика, распространенном его переходной командой.



Отмечается, что именно господин Рэтклифф развеял фейк о российском следе в избирательной кампании господина Трампа в 2016 года. В заявлении сказано, что эту информацию тогда распространял предвыборный штаб экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, бывшейй тогда соперницей республиканца в ходе кампании. Также отмечается, что Джон Рэтклифф "не стал лгать американскому народу" по поводу скандального контента на ноутбуке Хантера Байдена - сына действующего президента США Джо Байдена.



Накануне стало известно, что господин Трамп рассматривает своего советника Кэша Пателя в качестве нового директора Федерального бюро расследований (ФБР) вместо Кристофера Рэя, назначенного в 2017 году самим республиканцем. Дональд Трамп еще до выборов призвал уволить главу ФБР, поскольку тот усомнился, что во время июльского покушения политик был ранен в ухо пулей.