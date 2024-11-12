В Астане назвали половину России территорией Казахстана

07:58 13.11.2024

Софья Белова 12.11.24

Якобы названия всех городов были переделаны на русский лад

Половина территории России должна быть возвращена Казахстану. Об этом заявил бывший депутат местного парламента Уалихан Кайсаров.



По его мнению, все территории, вплоть до Венгрии, принадлежат Казахстану. Эти земли были захвачены Чингисханом, поэтому должны быть населены его потомками. При этом Кайсаров считает, что даже современные русские регионы являются исконно казахскими. К таким он причислил "Московию", Сибирь, Алтай, Новосибирск, Тюмень, Курган, Астрахань, Саратов и Омск. Якобы русские адаптировали казахские названия городов, а Оренбургская область в 20-х годах прошлого века была передана России в дар. Кайсаров не вспомнил, что государство Казахстан было создано СССР в 1936 году.



Известно, что политик дважды пытался стать президентом. В первый раз его не допустили из-за низкого уровня знания казахского языка. В 2015 году препятствием стало наличие у Кайсарова 2 гражданств. Помимо этого, он допустил ошибки, заполняя биографические данные на языке своей страны.



Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил

о намерении ликвидировать все диаспоры в регионе. Некоторые их представители много раз оказывали давление на правоохранительные органы.