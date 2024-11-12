ВС РФ перешли в наступление западнее Великой Новоселки

12:42 13.11.2024 – итоговая сводка Readovka за 12 ноября



Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала важные события за 12 ноября в разрезе СВО. Русские войска начали наступление западнее Великой Новоселки. Нардеп Федиенко озвучил в соцсети, что в ВСУ уже мобилизуют людей с умственной отсталостью и глухих. На Украине отметились признаки резкой смены риторики касательно мобилизации.



Окно возможностей







Русские войска на стыке Южно-Донецкого и Запорожского направлений перешли в наступление. Штурмовые подразделения 127-й мотострелковой дивизии ВС РФ с ходу пробили полосу полевых укреплений противника и ворвались в село Равнополь. Наша армия также подходит к Новодаровке, постепенно ликвидируя очаги сопротивления в лесопосадках перед населенным пунктом. Важно заметить, что весь личный состав армии незалежной в данном районе сконцентрирован для сдерживания удара ВС РФ с юга и востока. Таким образом, самые боеспособные соединения ВСУ уже скованы боем и не могут реагировать на новое направление атаки русских войск. В зоне ответственности частей 127-й МСД находятся весьма недоукомплектованные украинские позиции, оборона неприятеля здесь представлена 128-й бригадой ТрО, растянутой по фронту. Ее поддерживают отдельные мотопехотные подразделения, выдернутые из регулярных бригад противника.



Киев получил очередной кризисный участок, силы на котором фронт самостоятельно стабилизировать не в состоянии, что грозит следующими вариантами развития событий. Самый очевидный из них – это последующий загон всех частей ВСУ в районе Великой Новоселки в оперативное окружение. На данный момент преждевременно говорить о том, как именно командование ВС РФ планирует "перекрывать кислород" противнику. Однако генеральная концепция действий против этой крупной сельской агломерации подразумевает перерезание трасс снабжения, идущих от шоссе Н-15 мимо населенных пунктов Раздольное и Комар. Обход Великой Новоселки по западному флангу с одновременным давлением на восточный фланг в условиях дефицита ресурсов незалежной справедливо можно назвать своевременно замеченным окном возможностей.



Не стоит сбрасывать со счетов и вероятность того, что части ВС РФ, наступающие западнее Великой Новоселки, в дальнейшем "распустят цветок" и начнут действовать не только против логистических артерий, по которым обеспечивается противник в вышеописанной агломерации. Стоит обратить внимание на то, что 127-я МСД начала действовать и по направлению села Успеновка. Овладение этим населенным пунктом создаст предпосылку к дальнейшему выходу в тыл украинским войскам, держащим фронт южнее Гуляйполя. Следующая цель русской армии – противоборство с подразделениями оперативной группировки ВСУ "Таврия". Противник уже давно ждет нашего наступления в Запорожье и постоянно сообщает в своем информпространстве о том, что 58-я армия ВС РФ активно готовится к этому. Но будет важным заметить, что неприятель ожидает начала лобового прорыва фронта ВСУ, когда ситуация, по всей видимости, будет разворачиваться немного по другому сценарию, где продвижение с юга не будет осуществляться как самостоятельная операция, а станет лишь частью общей серии наступлений. Армия незалежной уже не в состоянии полноценно реагировать на все появляющиеся оперативные кризисы. Противник просто не имеет возможности держать прежние оборонительные порядки при резком изменении ситуации.



"Дебилы Умерова"



В историю военных конфликтов вошел знаменитый "Проект 100 000", реализованный министром обороны США Робертом Макнамарой в годы Вьетнамской войны. Потери армии Штатов при постоянной необходимости наращивать контингент в Южном Вьетнаме привели к набору в армию по упрощенным критериям пригодности к военной службе. В ВС США в те времена попадали люди, не соответствующие старым требованиям к солдатам. Новобранцы могли иметь плохое образование, проблемы с психикой и даже быть выходцами из криминальной среды. В истории они остались под названием "дебилы Макнамары".



На Украине решили повторить наихудший подход к мобилизации в виде набивания армии всем чем попало. Знаменитые дополнения к приказу № 402 МОУ от августа 2023 года, подразумевающие набор в ВСУ ограниченно годных и сокращение списка "непризывных болезней", уже многократно рассматривались СМИ в России. Но ситуация с призывом "вчерашних инвалидов" на Украине за прошедшее время стала вопиющей. Присовокупилась к проблеме дополнений к 402-му приказу и денонсация инвалидности, полученной от МСЭК ввиду коррумпированности структуры. В связи с этим в ВСУ стали попадать глухие, ВИЧ-инфицированные и больные открытой формой туберкулеза.



"Недавно мобилизовали неслышащего человека и человека, где в заключении ВВК написано "умственная отсталость такой-то степени, осложненное нарушение речи, частичная атрофия мозга, и тд"", – сообщил на своей странице в соцсети нардеп Федиенко.



Он также рассказал, что даже в ТЦК дополненный 402-й приказ считают глупостью. Но в чем секрет подобных откровений украинских нардепов? Не является тайной, что даже партийцы "слуги народа" начали активно критиковать методы ТЦК и называть их "бесчеловечными". Неужели на Украине среди чиновников проблеснул разум?



Тектонические сдвиги в конъюнктуре



Не стоит спешить с выводом, что украинское чиновничество стало "прозревать" и озвучивать вопиющий кошмар и развал, ныне происходящий в незалежной и ее вооруженных силах. Речь идет о накапливаемом грузе недовольства в отношении украинской власти в целом и президента Зеленского в частности. И это не что иное, как подготовка к президентским выборам на Украине, которые, по прогнозу СВР РФ, могут пройти уже в 2025 году. Служба внешней разведки России полагает, что Трамп после своей победы уже продумывает возможность их проведения. Это Вашингтону нужно по целому ряду причин. Первейшая из них – необходимость создать предпосылки для переговоров с Москвой, ведь наличие Зеленского с его бэкграундом и непримиримой позицией по вопросу переговоров является главной помехой. И все возможности у новой администрации Белого дома будут. Полномочия Зеленского давно истекли, а конституция Украины не запрещает проведение выборов даже в условиях военного положения, о чем, кстати, сообщал спикер Рады Стефанчук. Таким образом, на Зеленского начинают "опосредованно наезжать" даже товарищи по партии, четко осознавая, что при Трампе ему у власти удержаться не удастся, а политическую выживаемость самим себе обеспечить надо. В связи с этим объем, напор и содержание критики в отношении тех или иных украинских реалий, появившихся при Зеленском, будет только нарастать. А критика мобилизации и его методов – самый удобный вариант действий против Зеленского, чтобы прямо не обвинять его персонально. Не ровен час, и в украинском информационном поле появится тезис, что текущий конфликт ни много ни мало "война Зеленского", в которой на самом деле был заинтересован сугубо он и его ближний круг. Политическая конъюнктура станет требовать смены риторики в любом выгодном Белому дому и его хозяину виде, а Зеленского могут сделать козлом отпущения для всех, даже для украинцев, через разыгрывание забавной схемы "бояре были хороши, да царь плох ведь был". Тогда "скелет" украинской властной вертикали останется невредим, но лицо у нее появится другое, с риторикой, отвечающей запросам новой политической конъюнктуры.



Армия мертвых душ. Зачем Киеву лишние номера бригад



Одна из загадок текущего конфликта – это массированное формирование Украиной недообученных бригад, которые присутствуют на фронте максимум 1-2 батальонами, фактически не выступают в роли резерва и сами по себе обладают неясной, но, видимо, колеблющейся около нуля боеспособностью. Смысл формирования новых соединений вместо пополнения старых непонятен ни союзникам Украины, ни даже самим украинским военным.



Между тем, с точки зрения верховного командования незалежной, они заняты вполне осмысленным делом. Правда, не имеющим отношения к боеспособности "збройных сил" как таковых.



Одна из ключевых проблем ВСУ состоит в недостатке людей в боевых частях, несмотря на то что мобилизация не останавливается ни на секунду и формально от военнослужащих незалежная просто ломится. Даже высокие потери не объясняют такой кричащей разницы. Дело в том, что значительная часть военнослужащих на Украине занимается чем угодно, но не действительной воинской службой.



Бригады-фантомы аккумулируют тех, кто достаточно богат и ловок, чтобы избежать прямого направления под стратегический город Суджу в роли дронного мяса. Поскольку все же как-то оправдывать свое существование эти соединения должны, периодически из них на фронт направляется сводное подразделение, составленное в основном из проштрафившихся тыловиков и "бусифицированных" в командировку. Возвращается из нее далеко не полный состав, но это не то же самое, что бросить в бой всю бригаду. Основные ее силы выполняют настоящую задачу существования призрачного соединения – обогащают сотрудников ТЦК, которые разделяют людей на живых и мертвых, отправляя одних во фронтовые части, а других в тыл.



Численность этого войска составляет десятки тысяч людей. Фактически это легальная возможность пересидеть войну, формально находясь на действительной службе. Интересно, что Александр Сырский, придя на должность командующего ВСУ, чуть ли не первым делом попытался сам себя обыскать и послать в бой такие карманные бригады. Однако в их формировании сыграли роль политические, а не военные резоны. Поэтому противник постоянно находится в ситуации, когда при формальной многочисленности армии ее значительная часть – это люди, которые не хотят, не готовы и не собираются реально участвовать в боевых действиях.



Сейчас на фронте, без преувеличения, решающий момент. И для обеих сторон жизненно важно использовать свои вооруженные силы на поле боя по максимуму, привлекая все возможные средства. На данный момент у России это получается лучше, несмотря на отсутствие непрерывной "бусификации". Главное – не ослаблять напор и не переставать наращивать мощь собственных ВС. Тогда в борьбе на истощение мы точно перестоим противника: тяжело вести такую борьбу с гирей на ноге.



Вчера, 11 ноября, главным событием дня стало резкое ухудшение положения частей ВСУ южнее Курахово. Источник - Readovka

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