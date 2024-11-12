Бывшего заместителя генпрокурора Кыргызстана заподозрили в создании и финансировании ОПГ

12:47 13.11.2024

В Кыргызстане задержан бывший заместитель генпрокурора Кубан Адыл уулу.



Постановлением Первомайского районного суда от 12 ноября Адыл уулу водворен в следственный изолятор до 10 января 2025 года.



По предварительным данным, бывший замгенпрокурора обвиняется по четырем статьям Уголовного кодекса Кыргызстана: "Массовые беспорядки", "Создание организованной группы или участие в ней", "Финансирование организованных групп и преступных сообществ" и "Насильственный захват власти".



