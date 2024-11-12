Дональда Трампа ждут в ООН с волнением

12:51 13.11.2024

О чем говорит выдвижение Элис Стефаник на должность постпреда США при организации



Победитель выборов президента США Дональд Трамп определился с кандидатурой на должность постоянного представителя страны при ООН. Этот пост займет председатель Республиканской конференции Палаты представителей Элис Стефаник. Таким назначением избранный президент посылает сигнал международной дипломатии. Госпожа Стефаник - ярая сторонница Израиля и к тому же жестко критикует нынешний уровень эффективности ООН и других международных институтов. В ООН опасаются, что новая администрация начнет использовать вопросы финансирования всемирной организации в качестве рычага давления.



Дональд Трамп принял решение о том, кто станет постпредом США при ООН. Эта должность достанется Элис Стефаник, которая представляет один из округов Нью-Йорка в Палате представителей Конгресса США. Избранный президент охарактеризовал ее как "невероятно сильную, жесткую" соратницу, "умного бойца", для которого "Америка прежде всего".



Ожидается, что кандидатура не встретит сопротивления со стороны республиканцев в Сенате, где республиканцы получили 53 голоса из 100. Стоит также учитывать влияние на сенаторов как самого избранного президента, так и конгрессвумен, которая успела обзавестись за десятилетие серьезными связями в Конгрессе.



Госпожа Стефаник - выпускница Гарвардского университета и экс-сотрудница администрации Джорджа Буша-младшего. Она была избрана в Конгресс в 2014 году в 30 лет. Сначала она позиционировала себя как умеренного консерватора и приобрела известность среди коллег за усилия по избранию большего числа республиканских женщин в Конгресс. Но по мере того как настроения в представляемом ею округе стали смещаться вправо, она становилась все более активной защитницей Дональда Трампа. И в итоге превратилась в одну из его самых ярых сторонниц.



В 2019 году Элис Стефаник отстаивала интересы на тот момент 45-го президента во время первого разбирательства об импичменте. Вступив в открытое противостояние с тогдашним председателем комитета по разведке Адамом Шиффом на слушаниях по делу об импичменте, госпожа Стефаник стала, по словам Дональда Трампа, "новой республиканской звездой". Она также не признала итоги выборов 2020 года, утверждая, как и господин Трамп, что они "были украдены".



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Назначая Элис Стефаник на пост постпреда, Дональд Трамп дает четкий сигнал о будущей политике. В первую очередь речь будет идти о жесткой линии по поддержке Израиля. Госпожа Стефаник - яростный критик нынешней ООН. Она открыто обвиняла организацию в антисемитизме за критику ведения Израилем войны в секторе Газа и его продолжающуюся конфронтацию с палестинцами, проживающими на Западном берегу. После атаки "Хамаса" на Израиль 7 октября 2023 года она призывала к "полной переоценке финансирования Соединенными Штатами ООН". Госпожа Стефаник также была сторонницей блокирования финансирования США Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ из-за обвинений в том, что группа не провела надлежащую проверку сотрудников на предмет связей с "Хамасом". В целом Элис Стефаник призывала США занимать жесткую позицию в работе с различными международными организациями и альянсами.



Что касается отношений с Киевом, то поначалу она поддерживала пакеты помощи для укрепления обороны Украины и даже стала - в преддверии начала конфликта в феврале 2022 года - соавтором республиканских законодательных инициатив о санкциях против финансового и энергетического секторов России, а также об увеличении помощи ВСУ. Но весной Элис Стефаник оказалась одним из 112 законодателей-республиканцев, выступивших против последнего транша помощи Украине в размере $61 млрд. Это сделало ее самым высокопоставленным членом руководства партии, проголосовавшим против законопроекта.



Конгрессвумен тогда объясняла свое решение тем, что, хотя поддерживает дальнейшее вооружение Украины, не может одобрить выделение дополнительных денег в условиях миграционного кризиса на границе США и Мексики.



В ООН, как пишет Reuters, "с волнением" ждут нового срока Дональда Трампа. В организации витает чувство "дежавю и некоторого беспокойства", заявил агентству один высокопоставленный азиатский дипломат на условиях анонимности. "Но есть и некоторая надежда, что администрация продолжит взаимодействовать с ООН в некоторых областях, даже если это приведет к прекращению финансирования некоторых программ. В конце концов какая глобальная сцена больше и лучше, чем Организация Объединенных Наций?" - задался риторическим вопросом дипломат.



В ходе своего первого срока Дональд Трамп нещадно критиковал ООН, заявляя, что организация создает больше проблем, чем решает. И поэтому, добавлял политик, если она не начнет реализовывать свой потенциал, это будет "пустой тратой времени и денег". Господин Трамп сетовал, что ООН стала "просто клубом для людей, чтобы собираться вместе, общаться и хорошо проводить время".



В ходе своего первого срока Дональд Трамп предлагал сократить примерно на треть бюджеты США на дипломатию и помощь, включая финансирование миротворческих операций ООН и международных организаций.



Однако Конгресс, который принимал федеральный бюджет правительства США, отклонил часть предложений президента. В 2018 году США все-таки объявили о сокращении финансирования различных программ ООН, включая миротворческие миссии и гуманитарную помощь, призывая другие страны пропорционально разделить с ними финансовое бремя. Кроме того, США вышли из Совета по правам человека ООН. Тогдашний постпред США при ООН Никки Хейли в секретном меморандуме предлагала Белому дому использовать финансирование как рычаг давления, а именно - провести масштабную переоценку иностранной помощи с целью наказания десятков бедных стран, голосующих против политики США в ООН.



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В ходе прошлого срока Дональда Трампа США продемонстрировали железобетонную поддержку Израиля, включая признание Иерусалима его столицей. Резолюция Совета Безопасности ООН, призывающая к отзыву признания Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля, была одобрена всеми членами совета, за исключением США, которые использовали свое право вето для того, чтобы документ не прошел. Также США тогда заняли в ООН жесткую позицию в отношении Ирана, выйдя из Иранской ядерной сделки (СВПД) и настаивая на повторном введении международных санкций. Кроме того, Америка отказалась от подписания Глобального договора о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции, утверждая, что он подрывает суверенитет страны в отношении иммиграционных законов. В целом США настаивали на недопустимости ущемления их суверенных интересов через любые формы глобального управления.



Подход администрации Дональда Трампа характеризовался фокусом на интересах США, скептицизмом в отношении многосторонних соглашений и предпочтением двусторонней дипломатии перед многосторонней. Это часто приводило к напряженности в отношениях с другими государствами-членами организации и переоценке роли США в рамках ООН. Ряд решений, принятых Дональдом Трампом, был отменен администрацией Джо Байдена. В частности, Соединенные Штаты в 2023 году снова стали членом ЮНЕСКО.



Пока сложно сказать, изменится ли хоть как-то линия новой администрации в отношении ООН по сравнению с прошлым сроком.



В рамках кампании по переизбранию Дональд Трамп не очень много говорил о целях внешней политики, кроме как о планах "не начинать, а заканчивать войны" и вводить тарифы для более выгодных соглашений для Америки.



Но Reuters ссылается на соратников Дональда Трампа, которые утверждают, что "сила личности президента и его подход "мир через силу" будут нацелены на то, чтобы склонить иностранных лидеров" на его сторону.



Впрочем, есть и другой сценарий. Вашингтон по сей день является крупнейшим донором ООН, на его долю приходится 22% основного бюджета ООН и 27% бюджета миротворческих операций. Второе место занимает Китай. Отступление США от поддержки организации, полагает Reuters, может открыть двери для Китая, который все больше наращивает свое влияние в мировой дипломатии.



Екатерина Мур, Вашингтон