 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Крах Украины настолько близок, что премьер Польши в панике от того, что не успеет отхватить кусок пирога
12:54 13.11.2024

В Польше паника - надо успеть ввести войска на Западную Украину, пока это не сделала Россия.

Любовь Степушова
11.11.2024

Туск предупредил Трампа - никаких решений по Украине без Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск намеревается создать альянс совместно с Великобританией, Францией и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы предотвратить "предательство Западом Украины" после избрания на пост президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters.

"В ближайшие дни мы будем очень интенсивно координировать сотрудничество со странами, которые имеют очень схожие взгляды на геополитическую и трансатлантическую ситуацию и ситуацию на Украине", - сказал Туск.

Туск днями ранее сделал "Польскому радио" заявление о том, что со стороны Трампа "будут решения, которые будут предусматривать меньше вмешательства США в украинские дела".

При этом Туск дал понять, что Польша с таким подходом может не согласиться: "Решения о войне на Украине не могут приниматься через головы не только украинцев, но и наши".

Западная Украина - это Польша

Туск взвинчен, поскольку считает Западную Украину польской. The Times прямо пишет, что он хочет "предотвратить распродажу Украины Западом". Граница с Украиной уже регулируется поляками. Готова и идеологическая подоплека - эти территории определяются как аннексированные польские земли, "где сейчас нет поляков, потому что в течение 30 лет делалось все, чтобы поляков там не было".

Ранее Bild сообщал, что Варшава предприняла усилия по созданию коалиции стран для обеспечения "расширенной противовоздушной обороны" западной части Украины. Речь идет о перехвате российских дронов и ракет.

Опасения Туска (не успеть застолбить за Польшей Западную Украину) не беспочвенны, так как РФ отказывается от корейского варианта разделения Украины, предпочитая ставить вопрос о новой системе безопасности в Европе. Поэтому у Туска паника. Такая, что он осмеливается указать Трампу, что с его подходом Польша "не факт, что согласится".

Это значит - Польша введет войска в Луцк, Львов, Ровно и Станиславув (Ивано-Франковск), чтобы забрать их себе. А Франция и Великобритания поддержат Варшаву в СБ ООН. Неслучайно Польша, несмотря на предыдущую договоренность, не передала Украине истребители МИГ-29. Зачем вооружать противника?

Близкий крах Украины почувствовали все

О планах Туска осведомлен президент Белоруссии Александр Лукашенко, который заявил, что поможет украинцам, если "Польша захочет отрезать кусок Западной Украины".

"(Они хотят захватить) и западную Белоруссию, и западную Украину. И царствовать там. Для нас это неприемлемо. Если только поляки войдут на Украину и попытаются отрезать Запад, мы поможем Украине", - заявил Лукашенко.

Как он собирается это делать - загадка. Политика - это искусство обмана. Соседи Украины почувствовали ее близкий крах.

Источник - Правда
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