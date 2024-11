Трамп выбрал "ястреба" для борьбы с Китаем

12:56 13.11.2024

Эксперты оценили перспективы Марко Рубио на посту госсекретаря США



Tекст: Анастасия Куликова,

Евгений Поздняков



Наиболее вероятным кандидатом на должность госсекретаря США при Дональде Трампе является сенатор от Флориды Марко Рубио, пишут американские СМИ. Обладая репутацией антикитайского и антииранского ястреба, он тем не менее является сторонником начала переговоров по украинскому кризису. Чего стоит ожидать от претендента на пост госсекретаря США?



Пост госсекретаря в администрации Дональда Трампа может занять Марко Рубио. Как сообщает The Wall Street Journal, в окружении 47-го президента США активно обсуждается возможность назначения именно сенатора от Флориды. Отмечается, что новоизбранного главу государства данная кандидатура "вполне устраивает", однако он еще может пересмотреть итоговое решение.



Издание пишет, что по вопросу конфликта на Украине Рубио является сторонником переговоров. Еще в апреле он был в числе 15 сенаторов-республиканцев, проголосовавших против выделения военной помощи Киеву, Тель-Авиву и Тайбэю на общую сумму 95 млрд долларов. Кроме того, он придерживается жесткой позиции в рамках проблемы американо-китайских отношений.



Так, бывший чиновник администрации Трампа в интервью для CNN заявил, что для Пекина назначение Рубио выглядит хуже, чем возвращение на пост госсекретаря Майка Помпео. По данным телеканала, сенатор от Флориды на протяжении десяти лет "был сосредоточен на китайской угрозе". В 2020 году он даже подвергся санкциям со стороны КНР за неприемлемую позицию по вопросам Гонконга.



При этом, добавляет CNN, Трамп намерен сосредоточиться на "жесткой политике" в отношении Поднебесной. Ожидается, что Рубио будет активно поддерживать эту линию. Антикитайским ястребом его также называет Financial Times, замечая, что он также настроен на решительные действия против Ирана.



Газета напоминает, что Дональд Трамп уже пообещал осуществить "заметный сдвиг во внешней политике США". "Рубио не считается закоренелым изоляционистом, что служит утешением для большого числа экспертов в сфере дипломатии в Вашингтоне", – пишет издание. В свою очередь, The New York Times сообщает, что сенатор от Флориды имеет наибольшие шансы занять пост госсекретаря.



Марко Рубио родился в 1971 году в Майами. В местном университете он окончил юридический факультет, после чего начал политическую карьеру. В 2000 году он получил должность члена Палаты представителей Флориды, а в 2011 году избрался в качестве сенатора от этого штата. В 2015 году рассматривался в качестве возможного кандидата на пост президента от Республиканской партии, однако уступил это место Дональду Трампу.



Тем не менее на пост госсекретаря рассматривались и другие претенденты. Среди наиболее ярких кандидатов газета ВЗГЛЯД называла бывшего посла США в ФРГ Ричарда Гренела и экс-представителя Штатов в Японии Билла Хагерти. Издание The Hill также допускало, что пост может занять Роберт О'Брайен, являвшийся советником президента по национальной безопасности в период с 2019 по 2021 год.



"Марко Рубио – противоречивый, самый настоящий американский политик. Его взгляды менялись кардинально: сегодня он поддерживает одного кандидата, а завтра – другого.



Так, политик критиковал Дональда Трампа, тот отвечал тем же", – отметил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ. Он напомнил, что во время противостояния в 2016 году Трамп давал Рубио уничижительные прозвища, в частности, называл его "маленьким Марко". "Я не исключаю, что избранный президент недолюбливает сенатора от Флориды и сейчас", – добавил собеседник.



Тем не менее Рубио в 2024 году перешел в лагерь сторонников Трампа и активно поддержал его избирательную кампанию, уточнил политолог. По мнению аналитика, произошло это неслучайно. "На мой взгляд, переориентация оценок Марко Рубио связана с тем, что ему в случае победы республиканца была обещана должность в Белом доме", – пояснил Ярыгин.



На этом фоне он указал на слухи, которые поддерживаются американскими СМИ, о том, что Трамп может предложить Рубио пост госсекретаря США. "Чиновник, возможно, питает амбиции на определенном этапе снова баллотироваться в президенты. Ведь Трамп вернулся на четыре года, а потом развернется очередная борьба", – считает эксперт.



Мотивы же Дональда Трампа в этом вопросе вполне объяснимы: он "раздает определенные должности тем группам элит, которые его поддержали и кому он благодарен", добавил собеседник. И одна из этих групп, по всей видимости, стоит за Марко Рубио. Несмотря на то что политик не имеет особого опыта в международных отношениях, его кандидатура, скорее всего, будет одобрена Сенатом, который контролируется республиканцами, прогнозирует американист.



"Нельзя говорить, что Марко Рубио станет министром иностранных дел, который ведет конструктивную политику. Она будет весьма ситуативной: против кого надо бороться, против того он и будет это делать", – считает Ярыгин. Внешняя политика этого кандидата будет связана в первую очередь с латиноамериканским направлением, а именно – с противоборством Кубе, полагает собеседник.



Рубио также поддержит линию Трампа на противостояние с Китаем, продолжил спикер. "По версии претендента на пост госсекретаря, политический режим КНР является конкурентом Соединенных Штатов", – уточнил эксперт. Политолог напомнил, что Рубио осуждал и Россию. "Это политик с антироссийскими взглядами. Причем связаны они не только с электоральными установками, когда в Соединенных Штатах было принято критиковать Москву, но и с его личным убеждением, что Москва, Гавана, Пекин – это оппоненты, которые противостоят Вашингтону", – детализировал Ярыгин.



"То есть и в отношениях с Россией ждать конструктивной, осмысленной и долгосрочной политики от Рубио не стоит. Его взгляды говорят о том, что для нас это будет сложный министр иностранных дел Соединенных Штатов. Насколько он договороспособен и самостоятелен – вопрос открытый. Но Дональд Трамп во внешней политике прежде действовал самостоятельно, так, вероятно, будет и сейчас. Поэтому на тех направлениях, которые избранный президент курирует сам, он вряд ли даст свободу действий госсекретарю и советнику по национальной безопасности", – полагает политолог. "Кроме того,



Трамп все же не тот человек, который доверяет всем, кто быстро переформатировался и вдруг стал его сторонником. Марко Рубио – ему не друг",



– добавил спикер. На этом фоне Ярыгин также обратил внимание на кандидатуру советника по национальной безопасности – Майка Уолца. "Эти двое – Уолц и Рубио – никак не пересекались в профессиональном плане, у них нет общего внешнеполитического опыта. Уолц имеет активную позицию по сдерживанию Китая и по противостоянию с Россией", – напомнил собеседник.



"Для нового госсекретаря такой активный, сильный советник по нацбезопасности – это осложняющий фактор, который будет сковывать его работу. Возможно, мы будем наблюдать в очередной раз противостояние между министром иностранных дел и советником по национальной безопасности в борьбе за влияние на Дональда Трампа, который сам очень самостоятелен в вопросах внешней политики", – напомнил Ярыгин.



Назначение Марко Рубио госсекретарем было бы самым странным решением Дональда Трампа, считает американист Дмитрий Дробницкий. "Избранному президенту США нужен стопроцентный единомышленник. Да, Рубио согласился с очень многим, что говорил Трамп в последние два года, но он не всегда был убежденным человеком", – напомнил собеседник.



"Кроме того, что Рубио знает о работе Госдепартамента и внешнеполитической службе в целом? Сенатор от Флориды даже не был главой комитета дипведомства, не возглавлял каких-либо направлений. Вместо этого он в 2016 году во время президентского праймериз поддерживал отношения с неоконсерваторами", – добавил эксперт.



"Наконец, самая главная функция будущего госсекретаря – "съесть" Госдепартамент, целиком переработать, пережевать и сделать его лояльным трамповской MAGA-повестке (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой"). По силам ли это Рубио? Я сомневаюсь", – поделился мнением Дробницкий. Вместе с тем он не исключил, что



если Рубио действительно будет предложен пост госсекретаря в администрации Трампа, то это может оказаться хитрой комбинацией.



"Условно, сенатора от Флориды ставят на эту должность, а затем принимают решение о том, что Госдепартамент больше не занимается внешней политикой, и эти обязанности фактически переходят другому человеку", – предположил американист. Он при этом оговаривается: "хитрые комбинации были хороши для эпохи Барака Обамы и Джорджа Буша – младшего, когда госаппарат работал как следует".



"Сейчас же стоит ожидать, что весь федеральный госаппарат на кадровом уровне будет саботировать решения Трампа. Поэтому ему нужны люди, которые этих бюрократов будут по меньшей мере увольнять с волчьим билетом", – считает Дробницкий.



Назначение Марко Рубио отчасти можно назвать неожиданным. До этого пост госсекретаря прочили Ричарду Гренеллу, заметил американист Малек Дудаков. "Однако, учитывая склонность Дональда Трампа к регулярной перетасовке кадров, вполне возможно, что в будущем он все же сможет претендовать на пост главы дипведомства США", – говорит он.



"Что касается самого Рубио, он, как и Трамп, полагает, что в XXI веке главным оппонентом Вашингтона является Пекин.



В настоящий момент их взгляды на американскую политику во многом сходятся. На этом фоне политик представляется сторонником скорейшего завершения конфликта на Украине, поскольку это позволит Штатам перебросить больше ресурсов в Азию. Его также включают в список наиболее ярых сторонников Израиля, причем совершенно заслуженно", – акцентирует собеседник.



"При этом Рубио, вероятно, намерен оставить пространство для диалога с Россией. Вполне возможно, что после инаугурации Трампа он запустит переговорный процесс с Москвой. Эта тенденция выглядит позитивной, но радоваться раньше времени не стоит: необходимо понять, с каким именно предложением будет готова выступать новая утвержденная американская администрация", – заключил Дудаков.