|10 лет назад аппарат "Розетта" впервые сел на комету – благодаря труду женщины-астронома из Таджикистана
14:47 13.11.2024
Милана Ена, Asia-Plus
Миссия позволила ученым получить уникальные данные о составе комет и сделать выводы о прошлом Солнечной системы.
12 ноября 2014 года космический аппарат "Розетта" Европейского космического агентства и его спускаемый модуль "Филы" вошли в историю, став первыми, кто совершил мягкую посадку на поверхность кометы.
Целью этой миссии стала комета 67Р/Чурюмова-Герасименко, открытая в 1969 году советскими астрономами Климом Чурюмовым и Светланой Герасименко. Таджикистанский ученый Герасименко внесла решающий вклад в ее открытие и долгие годы продолжала изучение этого небесного тела. Для сотрудницы Института астрофизики Национальной академии наук (НАН) Таджикистана посадка "Филы" стала знаковым событием.
История открытия кометы Чурюмова-Герасименко
Комета 67Р/Чурюмова-Герасименко была открыта 23 октября 1969 года Светланой Герасименко и Климом Чурюмовым. Первый снимок, где была видна комета, Герасименко сделала 20 сентября 1969 года, когда стажировалась в Алма-Атинской обсерватории. На момент открытия кометы ей было всего 24 года.
С 1973 года она является научным сотрудником Института астрофизики НАН Таджикистана, где по сей день продолжает изучать открытое ею небесное тело и другие космические объекты.
В 2003 году с помощью телескопа "Хаббл" были получены фотоснимки кометы, а позже построено ее трехмерное изображение, показывающее ядро размерами 3 на 5 км. Тогда, по оценкам ученых, было установлено, что это небесное тело возникло около 4,5 млрд лет назад.
Запуск "Розетты"
Миссия "Розетты" стартовала 2 марта 2004 года. Для запуска аппарата в Европейское космическое агентство была приглашена Светлана Герасименко, первооткрыватель кометы. Зонд преодолел 6,4 миллиарда километров, выполняя гравитационные маневры вокруг Земли и Марса и пролетая мимо двух астероидов.
В августе 2014 года "Розетта" достигла кометы и стала первым аппаратом, вышедшим на ее орбиту. За 10 лет, 8 месяцев и 11 дней зонд проделал долгий путь, чтобы, наконец, начать уникальную миссию по исследованию кометы.
Первый модуль на комете
12 ноября 2014 года "Филы" отделился от "Розетты" и устремился к поверхности кометы. Из-за слабой гравитации он несколько раз отскочил, пока не остановился в тени утеса, где ему не хватало солнечного света для полной перезарядки батареи.
Несмотря на это, аппарат успел провести два дня исследований, включая анализ грунта и бурение поверхности, а также передать на Землю уникальные данные о составе кометы, в том числе об обнаружении органических молекул. Эти данные открыли новые гипотезы о возможном происхождении жизни на Земле.
Миссия "Розетты" дала возможность детально изучить комету: параметры ее ядра, химический состав и активность. Космический аппарат записал необычные колебания магнитного поля, которые после усиления превратились в звук, доступный человеческому уху. Это стало еще одним уникальным моментом миссии, значимой для всего научного сообщества.
Знания, полученные благодаря "Розетте", позволили предположить, что вещества на комете сохранили свойства материала, из которого формировались объекты Солнечной системы.
Миссия "Розетты" стала поворотным моментом в астрономии и планетологии, открыв человечеству новые горизонты и показав важность изучения космоса для понимания собственной планеты.
Прощание с "Розеттой"
30 сентября 2016 года "Розетта" завершила свою миссию, контролируемо столкнувшись с кометой на расстоянии 720 миллионов километров от Земли. Через 40 минут ее последний сигнал достиг Земли, обозначив окончание этой великой экспедиции.
Этот момент стал эмоциональным для всей команды ученых, особенно для Светланы Герасименко. В интервью агентству "Национальная служба новостей" она поделилась своими переживаниями:
"С "Розеттой" все кончено, и очень тяжело это осознавать! Я так расстроена! Смотрела онлайн и рыдала!" – призналась Герасименко.
"Это была одна из самых грандиозных космических миссий, которые были до сих пор. Благодаря собранным с помощью "Розетты" сведениям мы можем делать выводы о прошлом Солнечной системы и размышлять о ее будущем", – подчеркнула она важность миссии "Розетты" для науки.
Наследие миссии
Общая стоимость проекта "Розетта" составила около 1,3 миллиарда евро, что стало одним из крупнейших вложений в исследования комет.
Миссия позволила ученым получить уникальные данные о составе комет, которые до этого оставались недоступны.