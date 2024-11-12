 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 13.11.2024
15:00  Трамп собрался депортировать миллионы мигрантов. Какие слухи ходят среди таджиков в США?
14:57  Трамп-младший высмеял Зеленского в соцсетях
14:53  Не Сирией единой. В столице Казахстана прошли переговоры в рамках Астанинского формата
14:50  Казахстан заявил о поддержке суверенитета Палестины и Восточного Иерусалима как ее столицы
14:47  10 лет назад аппарат "Розетта" впервые сел на комету – благодаря труду женщины-астронома из Таджикистана
14:45  Эмманюэль Тодд: Запад живет за счет жестокой эксплуатации других стран
13:59  Президенты Казахстана, Азербайджана и Узбекистана подписали договор о зеленой энергии

13:00  Арина Исмагилова: Национальный консерватизм на пути институционализации
12:59  Трамп подвигнет мир стоять на трех ногах, - Вл.Можегов
12:58  Владислав Шурыгин: Есть три варианта окончания СВО
12:56  Трамп выбрал "ястреба" для борьбы с Китаем
12:54  Крах Украины настолько близок, что премьер Польши в панике от того, что не успеет отхватить кусок пирога
12:52  Узбекистан предложил бесплатное лечение для палестинских детей и женщин - жертв войны
12:51  Дональда Трампа ждут в ООН с волнением
12:47  Бывшего заместителя генпрокурора Кыргызстана заподозрили в создании и финансировании ОПГ
12:45  Россия как самодостаточная цивилизация
12:42  ВС РФ перешли в наступление западнее Великой Новоселки
07:58  В Астане назвали половину России территорией Казахстана
07:30  Трамп предложил пост главы Пентагона телеведущему Питу Хегсету. Маск и Равасвами возглавят новообразованное "министерство по повышению эффективности государственного управления"
07:27  Нетаньяху положил глаз на Южную Сирию, - Игорь Субботин
01:42  Киргизы вместо России поедут в Турцию, - Виктория Панфилова
01:19  Кто и зачем хочет насильственно закрыть Абхазию от России, - Е.Крутиков
00:56  Глава Англиканской церкви Архиепископ Кентерберийский Уэлби ушел в отставку в свете скандала о растлении детей
00:54  Амстердам: ночь ужасов. Почему в "толерантной" Европе произошли самые настоящие погромы, - Андрей Соколов
00:42  Трамп решил назначить когрессмена-"ястреба" Уолца советником по нацбезопасности США
00:31  Ирина Алкснис: Абхазская оппозиция готовится вернуть республику в состав Грузии
00:28  "Грандиозная победа" Израиля над ПВО Ирана оказалась банальным фейком, - В.Орлов
00:26  Сеул боится, что Трамп тайно договорится с Кимом, - Владимир Скосырев
00:25  Либо драпать, либо второй Угледар: "Курахово – все!", уверены укровояки, - Радомир Маркуш
00:23  Только взялись за яйца, как пропало масло. Странные вещи происходят на российском продовольственном рынке
00:22  Странам СНГ установили российский "Пароль"
00:21  Токаев и президент Исламского банка подписали соглашение на 1,1 млрд долларов
00:16  АР: Трамп в первый день своего президентского срока может начать массовую депортацию нелегалов
00:13  Европа повторит судьбу Skype и Nokia. Угасание вассала США, - Алексей Муратов
00:10  Хуситы атаковали американский авианосец "Авраам Линкольн" в Аравийском море. Пока - мимо
00:00  В Киргизии предотвратили захват власти
Вторник, 12.11.2024
17:38  Госдума РФ запретила пропаганду чайлдфри
16:22  Подрыв дамбы Кураховского водохранилища. ВСУ пытается замедлить продвижение российских войск
16:15  Казахстан и Россия: образы будущего, - Петр Своик
16:00  Изъятые у казахстанских олигархов драгоценности выставили на торги
13:33  Военные учения Узбекистана и Казахстана стартовали на полигоне "Фариш"
13:29  Поездка Токаева в Париж. Казахстан заменит Франции колониальную Африку, - А.Курманов
13:28  Мигранта к "Калибру" не поставишь: Нехватка рабочих рук в России стала неприличной
13:24  Армия Казахстана переоделась в новую военную форму. В американском стиле MultiCam
12:36  Протесты в Абхазии набирают обороты. К президентскому дворцу стянута военная техника
12:28  Верховный суд Казахстана предложил списывать гражданам оформленные мошенниками кредиты
12:27  HRW: Туркменские власти ограничивают права сограждан, не выдавая паспорта за границей
12:25  Трамп и Кыргызстан, - Айболот Айдосов
11:43  Россия представит в ОБСЕ новые факты преступлений ВСУ
11:39  Трамп грозит Китаю масштабными санкциями. В КНР обратили внимание на опыт России, - Олег Артюков
11:38  New York Times: Не хотят быть пешками: союзники постепенно отдаляются от США
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Таджикистан   | 
10 лет назад аппарат "Розетта" впервые сел на комету – благодаря труду женщины-астронома из Таджикистана
14:47 13.11.2024

Милана Ена, Asia-Plus

Миссия позволила ученым получить уникальные данные о составе комет и сделать выводы о прошлом Солнечной системы.

12 ноября 2014 года космический аппарат "Розетта" Европейского космического агентства и его спускаемый модуль "Филы" вошли в историю, став первыми, кто совершил мягкую посадку на поверхность кометы.



Целью этой миссии стала комета 67Р/Чурюмова-Герасименко, открытая в 1969 году советскими астрономами Климом Чурюмовым и Светланой Герасименко. Таджикистанский ученый Герасименко внесла решающий вклад в ее открытие и долгие годы продолжала изучение этого небесного тела. Для сотрудницы Института астрофизики Национальной академии наук (НАН) Таджикистана посадка "Филы" стала знаковым событием.

История открытия кометы Чурюмова-Герасименко

Комета 67Р/Чурюмова-Герасименко была открыта 23 октября 1969 года Светланой Герасименко и Климом Чурюмовым. Первый снимок, где была видна комета, Герасименко сделала 20 сентября 1969 года, когда стажировалась в Алма-Атинской обсерватории. На момент открытия кометы ей было всего 24 года.

С 1973 года она является научным сотрудником Института астрофизики НАН Таджикистана, где по сей день продолжает изучать открытое ею небесное тело и другие космические объекты.

В 2003 году с помощью телескопа "Хаббл" были получены фотоснимки кометы, а позже построено ее трехмерное изображение, показывающее ядро размерами 3 на 5 км. Тогда, по оценкам ученых, было установлено, что это небесное тело возникло около 4,5 млрд лет назад.

Запуск "Розетты"

Миссия "Розетты" стартовала 2 марта 2004 года. Для запуска аппарата в Европейское космическое агентство была приглашена Светлана Герасименко, первооткрыватель кометы. Зонд преодолел 6,4 миллиарда километров, выполняя гравитационные маневры вокруг Земли и Марса и пролетая мимо двух астероидов.

В августе 2014 года "Розетта" достигла кометы и стала первым аппаратом, вышедшим на ее орбиту. За 10 лет, 8 месяцев и 11 дней зонд проделал долгий путь, чтобы, наконец, начать уникальную миссию по исследованию кометы.

Первый модуль на комете

12 ноября 2014 года "Филы" отделился от "Розетты" и устремился к поверхности кометы. Из-за слабой гравитации он несколько раз отскочил, пока не остановился в тени утеса, где ему не хватало солнечного света для полной перезарядки батареи.

Несмотря на это, аппарат успел провести два дня исследований, включая анализ грунта и бурение поверхности, а также передать на Землю уникальные данные о составе кометы, в том числе об обнаружении органических молекул. Эти данные открыли новые гипотезы о возможном происхождении жизни на Земле.

Миссия "Розетты" дала возможность детально изучить комету: параметры ее ядра, химический состав и активность. Космический аппарат записал необычные колебания магнитного поля, которые после усиления превратились в звук, доступный человеческому уху. Это стало еще одним уникальным моментом миссии, значимой для всего научного сообщества.

Знания, полученные благодаря "Розетте", позволили предположить, что вещества на комете сохранили свойства материала, из которого формировались объекты Солнечной системы.

Миссия "Розетты" стала поворотным моментом в астрономии и планетологии, открыв человечеству новые горизонты и показав важность изучения космоса для понимания собственной планеты.

Прощание с "Розеттой"

30 сентября 2016 года "Розетта" завершила свою миссию, контролируемо столкнувшись с кометой на расстоянии 720 миллионов километров от Земли. Через 40 минут ее последний сигнал достиг Земли, обозначив окончание этой великой экспедиции.

Этот момент стал эмоциональным для всей команды ученых, особенно для Светланы Герасименко. В интервью агентству "Национальная служба новостей" она поделилась своими переживаниями:

"С "Розеттой" все кончено, и очень тяжело это осознавать! Я так расстроена! Смотрела онлайн и рыдала!" – призналась Герасименко.

"Это была одна из самых грандиозных космических миссий, которые были до сих пор. Благодаря собранным с помощью "Розетты" сведениям мы можем делать выводы о прошлом Солнечной системы и размышлять о ее будущем", – подчеркнула она важность миссии "Розетты" для науки.

Наследие миссии

Общая стоимость проекта "Розетта" составила около 1,3 миллиарда евро, что стало одним из крупнейших вложений в исследования комет.

Миссия позволила ученым получить уникальные данные о составе комет, которые до этого оставались недоступны.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731498420


Новости Казахстана
- Рабочий график главаы государства
- Драма Акуштап Бактыгереевой "Жубан" была представлена столичным зрителям
- Мажилис рассмотрит поправки по внедрению образовательной программы "Келешек"
- Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по вопросам возврата активов: в доход государства дополнительно обращены 525 млрд тенге
- Олжас Бектенов: Бизнес должен чувствовать себя уверенно и иметь возможность расширяться и инвестировать в будущее
- Совершенствование местного самоуправления и выборность акимов обсудили на заседании Общественной палаты
- Олжас Бектенов обсудил с главой АБР и представителями стран ЦАРЭС вопросы инвестиционного сотрудничества
- Тамара Дуйсенова ознакомилась с реализацией госпрограмм в Карагандинской области
- Назначен аким города Кокшетау
- Инвестиции, земельные вопросы и воздушный транспорт: на заседании Проектного офиса обсудили развитие города Алатау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  