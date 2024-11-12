10 лет назад аппарат "Розетта" впервые сел на комету – благодаря труду женщины-астронома из Таджикистана

14:47 13.11.2024

Милана Ена, Asia-Plus



Миссия позволила ученым получить уникальные данные о составе комет и сделать выводы о прошлом Солнечной системы.



12 ноября 2014 года космический аппарат "Розетта" Европейского космического агентства и его спускаемый модуль "Филы" вошли в историю, став первыми, кто совершил мягкую посадку на поверхность кометы.



