Не Сирией единой. В столице Казахстана прошли переговоры в рамках Астанинского формата

14:53 13.11.2024

Ключевым отличием состоявшейся 11–12 ноября 22-й встречи участников Астанинского формата от предыдущих раундов стала смена акцентов. Если ранее упор делался на Сирии, то в этот раз предметом обсуждения стала в целом геополитическая ситуация в регионе. Помимо представителей трех стран-гарантов сирийского урегулирования - России, Турции и Ирана - в переговорах приняли участие делегации официального Дамаска и сирийской оппозиции, наблюдатели из Ирака, Ливана и Иордании, спецпредставитель генсека ООН Гейр Педерсен, а также представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Красного Креста.



Как объяснил перед началом двухдневных переговоров спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, "мероприятие проходит в достаточно тяжелых условиях". "Мы все видим, что продолжаются боевые действия в Газе. Начались, к сожалению, боевые действия на ливано-израильской границе. Наносятся массированные бомбовые удары по объектам инфраструктуры непосредственно в самом Ливане, гибнут люди. Нас это не может не тревожить, и все это накладывает отпечаток на наше мероприятие. Мы были свидетелями обмена ракетными ударами между Ираном и Израилем, эту тему мы тоже обсудим",- заявил дипломат журналистам.



Впрочем, учитывая, что целью встреч в Астанинском формате является все же сирийское урегулирование, Александр Лаврентьев отметил, что "приоритет здесь и сейчас - это прежде всего Сирия". То есть стояла задача рассмотреть сирийские проблемы через призму текущей ситуации во всем регионе. "Что нам сделать для того, чтобы не допустить разрастания конфликта и втягивания Сирии в эту мясорубку",- сформулировал цель этого раунда переговоров господин Лаврентьев.



По его словам, сейчас в Сирии "достаточно сложная социально-экономическая и финансовая ситуация". Кроме того, активизировались различные радикальные группировки как на западе, так и на востоке страны.



В последнее время боевики "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ) стали проводить все больше рейдов против правительственных сил и проиранских формирований. Появилось значительное число беженцев из Ливана. По данным главы сирийской делегации на Астанинских переговорах заместителя министра иностранных дел Аймана Раада, в страну из Ливана прибыло около 500 тыс. человек, среди них около 100 тыс. ливанцев, бежавших от военных действий на границе с Израилем. И это серьезно сказывается на экономике Сирии, и без того находящейся в кризисе.



"Все это, конечно, тревожит, потому что есть силы, которые хотят дестабилизировать ситуацию в Сирии, и этого нам никак нельзя допустить. Потому что разрастание хаоса в Сирии неминуемо затронет ситуацию в соседних странах и может окончательно дестабилизировать весь регион",- заявил Александр Лаврентьев.



В результате главными темами для обсуждения помимо традиционных проблем в Идлибской зоне стали вооруженные конфликты в секторе Газа и на израильско-ливанской границе, а также взаимные ракетные атаки Израиля и Ирана.



Кроме того, обсуждались попытки курдской автономии на северо-востоке Сирии фактически начать процесс по отделению, а также перспективы возобновления процесса внутрисирийского политического урегулирования.



Все это нашло отражение в принятой по итогам двухдневных переговоров декларации, состоящей из 23 пунктов. В первых пунктах документа участники Астанинского формата выразили озабоченность "в связи с продолжающимися массовыми убийствами и преступными нападениями Израиля в Газе, в Ливане и на Западном берегу реки Иордан", а также осудили "все военные удары Израиля в Сирии", включая "удары по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске 1 апреля 2024 года и по иранской территории".



Между тем участники встреч в Астане по-разному отвечают на вопрос, кто же стал главным виновником кризиса. По мнению России, Ирана, Турции и официального Дамаска, основная вина лежит на Израиле.



А вот один из членов делегации сирийской оппозиции счел ключевым виновником эскалации на Ближнем Востоке Иран: "Сирия, Ирак, Ливан, Йемен - это сегодня регионы, где развязана война. Все эти страны сегодня разрушены после вмешательства Ирана. Мы не поддерживаем Израиль, мы не на их стороне, но мы знаем: кто сеет разрушения, получает разрушения. Иран сеет только разрушения". По мнению представителя оппозиции, весьма высока вероятность втягивания в конфликт и других стран региона: "Это уже не снежный ком, а огненный". Оппозиционер сообщил, что тема иранского вмешательства была одной из центральных на встрече с российской делегацией.



Александр Лаврентьев подтвердил, что такой вопрос обсуждался и оппозиция просила оказать воздействие на иранский контингент и проиранские формирования для того, чтобы они покинули территорию Сирии. "Иран и те его подразделения, которые оказывают союзническую помощь, находятся по официальному приглашению законного правительства Сирии. Это временно. Об этом постоянно говорит руководство Сирии. Говорить, что это имеет какой-то дестабилизирующий эффект,- это вряд ли. Здесь идет борьба с терроризмом",- пояснил позицию России Александр Лаврентьев.



Между тем есть и вопросы, по которым позиции оппозиции, официального Дамаска и стран-гарантов если и не совпадают, то схожи.



Это касается необходимости поддержки беженцев из Ливана и расширения для них международной гуманитарной помощи, проблем с курдской автономией, а также процессом политического урегулирования непосредственно в Сирии.



Что касается ситуации с курдской автономией, то в итоговый текст декларации вошли пункты о том, что стороны "отвергли все попытки создать новые реалии "на земле", включая незаконные инициативы по самоуправлению на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с терроризмом, а также незаконную инициативу по проведению местных выборов". Кроме того, они "подтвердили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв единства Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран".



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Правда, способы решения курдского вопроса участники Астанинского формата видят по-разному. Отвечая на вопрос курдского журналиста о возможной операции Турции на северо-востоке Сирии, представитель сирийской оппозиции Ахмет Тома заявил: "Если произойдет такая операция, то мы ее поддержим". В то же время представители России и Ирана считают, что проведение военной операции лишь усугубит проблему. "Мы считаем, что здесь надо достигать договоренности между Дамаском и властями автономии на северо-востоке Сирии",- заявил Александр Лаврентьев. Старший помощник министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али Асгар Хаджи согласился с этим. "Здесь нет военного решения, силовая операция только добавит разногласий. Других решений, кроме переговоров, для Сирии и Турции нет",- заявил он.



Что же касается ситуации с внутрисирийским урегулированием, то и оппозиция, и официальный Дамаск, и страны-гаранты выразили надежду на то, что Конституционный комитет, который должен разработать новый основной закон страны, наконец-то найдет "свою площадку". В делегации оппозиции рассказали, что есть несколько городов, которые рассматриваются в этом качестве, и вполне возможно, что работа комитета возобновится уже в ближайшее время, "в течение нескольких месяцев".



Кроме того, похоже, что согласованы сроки еще одной встречи, о перспективах которой заговорили еще несколько лет назад. Речь о трехстороннем саммите глав государств-гарантов - России, Турции и Ирана. По словам Александр Лаврентьева, саммит, скорее всего, пройдет в России в первой половине 2025 года.



Александр Константинов, Астана