 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 13.11.2024
15:00  Трамп собрался депортировать миллионы мигрантов. Какие слухи ходят среди таджиков в США?
14:57  Трамп-младший высмеял Зеленского в соцсетях
14:53  Не Сирией единой. В столице Казахстана прошли переговоры в рамках Астанинского формата
14:50  Казахстан заявил о поддержке суверенитета Палестины и Восточного Иерусалима как ее столицы
14:47  10 лет назад аппарат "Розетта" впервые сел на комету – благодаря труду женщины-астронома из Таджикистана
14:45  Эмманюэль Тодд: Запад живет за счет жестокой эксплуатации других стран
13:59  Президенты Казахстана, Азербайджана и Узбекистана подписали договор о зеленой энергии

13:00  Арина Исмагилова: Национальный консерватизм на пути институционализации
12:59  Трамп подвигнет мир стоять на трех ногах, - Вл.Можегов
12:58  Владислав Шурыгин: Есть три варианта окончания СВО
12:56  Трамп выбрал "ястреба" для борьбы с Китаем
12:54  Крах Украины настолько близок, что премьер Польши в панике от того, что не успеет отхватить кусок пирога
12:52  Узбекистан предложил бесплатное лечение для палестинских детей и женщин - жертв войны
12:51  Дональда Трампа ждут в ООН с волнением
12:47  Бывшего заместителя генпрокурора Кыргызстана заподозрили в создании и финансировании ОПГ
12:45  Россия как самодостаточная цивилизация
12:42  ВС РФ перешли в наступление западнее Великой Новоселки
07:58  В Астане назвали половину России территорией Казахстана
07:30  Трамп предложил пост главы Пентагона телеведущему Питу Хегсету. Маск и Равасвами возглавят новообразованное "министерство по повышению эффективности государственного управления"
07:27  Нетаньяху положил глаз на Южную Сирию, - Игорь Субботин
01:42  Киргизы вместо России поедут в Турцию, - Виктория Панфилова
01:19  Кто и зачем хочет насильственно закрыть Абхазию от России, - Е.Крутиков
00:56  Глава Англиканской церкви Архиепископ Кентерберийский Уэлби ушел в отставку в свете скандала о растлении детей
00:54  Амстердам: ночь ужасов. Почему в "толерантной" Европе произошли самые настоящие погромы, - Андрей Соколов
00:42  Трамп решил назначить когрессмена-"ястреба" Уолца советником по нацбезопасности США
00:31  Ирина Алкснис: Абхазская оппозиция готовится вернуть республику в состав Грузии
00:28  "Грандиозная победа" Израиля над ПВО Ирана оказалась банальным фейком, - В.Орлов
00:26  Сеул боится, что Трамп тайно договорится с Кимом, - Владимир Скосырев
00:25  Либо драпать, либо второй Угледар: "Курахово – все!", уверены укровояки, - Радомир Маркуш
00:23  Только взялись за яйца, как пропало масло. Странные вещи происходят на российском продовольственном рынке
00:22  Странам СНГ установили российский "Пароль"
00:21  Токаев и президент Исламского банка подписали соглашение на 1,1 млрд долларов
00:16  АР: Трамп в первый день своего президентского срока может начать массовую депортацию нелегалов
00:13  Европа повторит судьбу Skype и Nokia. Угасание вассала США, - Алексей Муратов
00:10  Хуситы атаковали американский авианосец "Авраам Линкольн" в Аравийском море. Пока - мимо
00:00  В Киргизии предотвратили захват власти
Вторник, 12.11.2024
17:38  Госдума РФ запретила пропаганду чайлдфри
16:22  Подрыв дамбы Кураховского водохранилища. ВСУ пытается замедлить продвижение российских войск
16:15  Казахстан и Россия: образы будущего, - Петр Своик
16:00  Изъятые у казахстанских олигархов драгоценности выставили на торги
13:33  Военные учения Узбекистана и Казахстана стартовали на полигоне "Фариш"
13:29  Поездка Токаева в Париж. Казахстан заменит Франции колониальную Африку, - А.Курманов
13:28  Мигранта к "Калибру" не поставишь: Нехватка рабочих рук в России стала неприличной
13:24  Армия Казахстана переоделась в новую военную форму. В американском стиле MultiCam
12:36  Протесты в Абхазии набирают обороты. К президентскому дворцу стянута военная техника
12:28  Верховный суд Казахстана предложил списывать гражданам оформленные мошенниками кредиты
12:27  HRW: Туркменские власти ограничивают права сограждан, не выдавая паспорта за границей
12:25  Трамп и Кыргызстан, - Айболот Айдосов
11:43  Россия представит в ОБСЕ новые факты преступлений ВСУ
11:39  Трамп грозит Китаю масштабными санкциями. В КНР обратили внимание на опыт России, - Олег Артюков
11:38  New York Times: Не хотят быть пешками: союзники постепенно отдаляются от США
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Не Сирией единой. В столице Казахстана прошли переговоры в рамках Астанинского формата
14:53 13.11.2024

Ключевым отличием состоявшейся 11–12 ноября 22-й встречи участников Астанинского формата от предыдущих раундов стала смена акцентов. Если ранее упор делался на Сирии, то в этот раз предметом обсуждения стала в целом геополитическая ситуация в регионе. Помимо представителей трех стран-гарантов сирийского урегулирования - России, Турции и Ирана - в переговорах приняли участие делегации официального Дамаска и сирийской оппозиции, наблюдатели из Ирака, Ливана и Иордании, спецпредставитель генсека ООН Гейр Педерсен, а также представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Красного Креста.

Как объяснил перед началом двухдневных переговоров спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, "мероприятие проходит в достаточно тяжелых условиях". "Мы все видим, что продолжаются боевые действия в Газе. Начались, к сожалению, боевые действия на ливано-израильской границе. Наносятся массированные бомбовые удары по объектам инфраструктуры непосредственно в самом Ливане, гибнут люди. Нас это не может не тревожить, и все это накладывает отпечаток на наше мероприятие. Мы были свидетелями обмена ракетными ударами между Ираном и Израилем, эту тему мы тоже обсудим",- заявил дипломат журналистам.

Впрочем, учитывая, что целью встреч в Астанинском формате является все же сирийское урегулирование, Александр Лаврентьев отметил, что "приоритет здесь и сейчас - это прежде всего Сирия". То есть стояла задача рассмотреть сирийские проблемы через призму текущей ситуации во всем регионе. "Что нам сделать для того, чтобы не допустить разрастания конфликта и втягивания Сирии в эту мясорубку",- сформулировал цель этого раунда переговоров господин Лаврентьев.

По его словам, сейчас в Сирии "достаточно сложная социально-экономическая и финансовая ситуация". Кроме того, активизировались различные радикальные группировки как на западе, так и на востоке страны.

В последнее время боевики "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ) стали проводить все больше рейдов против правительственных сил и проиранских формирований. Появилось значительное число беженцев из Ливана. По данным главы сирийской делегации на Астанинских переговорах заместителя министра иностранных дел Аймана Раада, в страну из Ливана прибыло около 500 тыс. человек, среди них около 100 тыс. ливанцев, бежавших от военных действий на границе с Израилем. И это серьезно сказывается на экономике Сирии, и без того находящейся в кризисе.

"Все это, конечно, тревожит, потому что есть силы, которые хотят дестабилизировать ситуацию в Сирии, и этого нам никак нельзя допустить. Потому что разрастание хаоса в Сирии неминуемо затронет ситуацию в соседних странах и может окончательно дестабилизировать весь регион",- заявил Александр Лаврентьев.

В результате главными темами для обсуждения помимо традиционных проблем в Идлибской зоне стали вооруженные конфликты в секторе Газа и на израильско-ливанской границе, а также взаимные ракетные атаки Израиля и Ирана.

Кроме того, обсуждались попытки курдской автономии на северо-востоке Сирии фактически начать процесс по отделению, а также перспективы возобновления процесса внутрисирийского политического урегулирования.

Все это нашло отражение в принятой по итогам двухдневных переговоров декларации, состоящей из 23 пунктов. В первых пунктах документа участники Астанинского формата выразили озабоченность "в связи с продолжающимися массовыми убийствами и преступными нападениями Израиля в Газе, в Ливане и на Западном берегу реки Иордан", а также осудили "все военные удары Израиля в Сирии", включая "удары по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске 1 апреля 2024 года и по иранской территории".

Между тем участники встреч в Астане по-разному отвечают на вопрос, кто же стал главным виновником кризиса. По мнению России, Ирана, Турции и официального Дамаска, основная вина лежит на Израиле.

А вот один из членов делегации сирийской оппозиции счел ключевым виновником эскалации на Ближнем Востоке Иран: "Сирия, Ирак, Ливан, Йемен - это сегодня регионы, где развязана война. Все эти страны сегодня разрушены после вмешательства Ирана. Мы не поддерживаем Израиль, мы не на их стороне, но мы знаем: кто сеет разрушения, получает разрушения. Иран сеет только разрушения". По мнению представителя оппозиции, весьма высока вероятность втягивания в конфликт и других стран региона: "Это уже не снежный ком, а огненный". Оппозиционер сообщил, что тема иранского вмешательства была одной из центральных на встрече с российской делегацией.

Александр Лаврентьев подтвердил, что такой вопрос обсуждался и оппозиция просила оказать воздействие на иранский контингент и проиранские формирования для того, чтобы они покинули территорию Сирии. "Иран и те его подразделения, которые оказывают союзническую помощь, находятся по официальному приглашению законного правительства Сирии. Это временно. Об этом постоянно говорит руководство Сирии. Говорить, что это имеет какой-то дестабилизирующий эффект,- это вряд ли. Здесь идет борьба с терроризмом",- пояснил позицию России Александр Лаврентьев.

Между тем есть и вопросы, по которым позиции оппозиции, официального Дамаска и стран-гарантов если и не совпадают, то схожи.

Это касается необходимости поддержки беженцев из Ливана и расширения для них международной гуманитарной помощи, проблем с курдской автономией, а также процессом политического урегулирования непосредственно в Сирии.

Что касается ситуации с курдской автономией, то в итоговый текст декларации вошли пункты о том, что стороны "отвергли все попытки создать новые реалии "на земле", включая незаконные инициативы по самоуправлению на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с терроризмом, а также незаконную инициативу по проведению местных выборов". Кроме того, они "подтвердили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв единства Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран".

Турция хочет уговорить Вашингтон на сокращение американского контингента в Сирии

Правда, способы решения курдского вопроса участники Астанинского формата видят по-разному. Отвечая на вопрос курдского журналиста о возможной операции Турции на северо-востоке Сирии, представитель сирийской оппозиции Ахмет Тома заявил: "Если произойдет такая операция, то мы ее поддержим". В то же время представители России и Ирана считают, что проведение военной операции лишь усугубит проблему. "Мы считаем, что здесь надо достигать договоренности между Дамаском и властями автономии на северо-востоке Сирии",- заявил Александр Лаврентьев. Старший помощник министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али Асгар Хаджи согласился с этим. "Здесь нет военного решения, силовая операция только добавит разногласий. Других решений, кроме переговоров, для Сирии и Турции нет",- заявил он.

Что же касается ситуации с внутрисирийским урегулированием, то и оппозиция, и официальный Дамаск, и страны-гаранты выразили надежду на то, что Конституционный комитет, который должен разработать новый основной закон страны, наконец-то найдет "свою площадку". В делегации оппозиции рассказали, что есть несколько городов, которые рассматриваются в этом качестве, и вполне возможно, что работа комитета возобновится уже в ближайшее время, "в течение нескольких месяцев".

Кроме того, похоже, что согласованы сроки еще одной встречи, о перспективах которой заговорили еще несколько лет назад. Речь о трехстороннем саммите глав государств-гарантов - России, Турции и Ирана. По словам Александр Лаврентьева, саммит, скорее всего, пройдет в России в первой половине 2025 года.

Александр Константинов, Астана

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731498780


Новости Казахстана
- Рабочий график главаы государства
- Драма Акуштап Бактыгереевой "Жубан" была представлена столичным зрителям
- Мажилис рассмотрит поправки по внедрению образовательной программы "Келешек"
- Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по вопросам возврата активов: в доход государства дополнительно обращены 525 млрд тенге
- Олжас Бектенов: Бизнес должен чувствовать себя уверенно и иметь возможность расширяться и инвестировать в будущее
- Совершенствование местного самоуправления и выборность акимов обсудили на заседании Общественной палаты
- Олжас Бектенов обсудил с главой АБР и представителями стран ЦАРЭС вопросы инвестиционного сотрудничества
- Тамара Дуйсенова ознакомилась с реализацией госпрограмм в Карагандинской области
- Назначен аким города Кокшетау
- Инвестиции, земельные вопросы и воздушный транспорт: на заседании Проектного офиса обсудили развитие города Алатау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  