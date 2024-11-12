Трамп-младший высмеял Зеленского в соцсетях

14:57 13.11.2024

Daily Mail

Великобритания



Дональд Трамп-младший опубликовал видео о скором прекращении помощи Украине, пишет Daily Mail. Британцы считают, что их деньги идут не на поддержку украинцев, а прямо Зеленскому в карман.



Елена Сальвони (Elena Salvoni)



Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший поделился в соцсети Instagram* видеороликом, в котором говорится, что Владимир Зеленский скоро лишится финансирования.



Трамп-младший репостнул видео о прекращении финансирования



На опубликованном видео изображена встреча Трампа и Зеленского. Камера постепенно фокусируется на лице главы киевского режима, после чего на него начинают сыпаться доллары.



Поверх видеоролика стоит надпись: "Осталось 38 дней до того, как ты лишишься пособия".



* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская



