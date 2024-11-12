|Трамп-младший высмеял Зеленского в соцсетях
14:57 13.11.2024
Daily Mail
Великобритания
Дональд Трамп-младший опубликовал видео о скором прекращении помощи Украине, пишет Daily Mail. Британцы считают, что их деньги идут не на поддержку украинцев, а прямо Зеленскому в карман.
Елена Сальвони (Elena Salvoni)
Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший поделился в соцсети Instagram* видеороликом, в котором говорится, что Владимир Зеленский скоро лишится финансирования.
Трамп-младший репостнул видео о прекращении финансирования
На опубликованном видео изображена встреча Трампа и Зеленского. Камера постепенно фокусируется на лице главы киевского режима, после чего на него начинают сыпаться доллары.
Поверх видеоролика стоит надпись: "Осталось 38 дней до того, как ты лишишься пособия".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Комментарии читателей:
EdamYearCorn
Мы можем отправить на Украину 100 тысяч нелегальных мигрантов. Если этого недостаточно, можем вернуть около двух миллионов украинцев-тунеядцев. Рады помочь.
Good old boy
Наконец-то мы начали заботиться о себе, а не выкидывать деньги в никуда. У США есть другие заботы. А у нас в Великобритании все плохо: налоги растут, предприятия закрываются, к врачам огромные очереди, стоимость инфраструктуры наивысшая за несколько десятилетий.
robjmckinney
Вскоре путешествия жены Зеленского в Париж закончатся. Подумайте о том, сколько яхт у украинских олигархов в Сан-Тропе? Это все из-за криминальной семейки Байденов.
Relax
Отлично. Без Трампа этого никогда бы не случилось. Рад, что хоть кто-то положил этому конец. Давно пора. Киев должен идти на уступки.
StephenWolf inc.
Даже бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и главный переговорщик Зеленского Давыд Арахамия прямо заявили, что эта война вызвана неоконсервативной программой постоянного расширения НАТО и в конечном счете направлена на нейтрализацию и расчленение России. Человеческие жизни в этих амбициях, похоже, почти не учитываются.
Sarcasm Works
Два года назад у них было согласованное мирное соглашение, а потом Борис Джонсон поехал в Киев и сорвал его, скорее всего, под дудку Вашингтона.
markid
106 миллиардов долларов, и это не считая того, что внесли остальные страны. Уверен, с бухгалтерией тут что-то не то. Думаю, что большая часть суммы была присвоена кое-кем и выведена в офшоры. Посмотрите, каким подозрительно богатым стал карлик-марионетка!