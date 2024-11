Трамп собрался депортировать миллионы мигрантов. Какие слухи ходят среди таджиков в США?

15:00 13.11.2024

Манзума Фируз, Asia-Plus



Трамп известен жесткой позицией по отношению к мигрантам: он планирует более радикальные меры по борьбе с миграцией, чем в свой первый срок на посту, и таджикистанцы насторожены



Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, 8 ноября заявил, что обязуется исполнить свое предвыборное обещание о массовой депортации нелегальных мигрантов.



В интервью телеканалу NBC он отметил, что у него нет выбора, кроме как выполнить свое обязательство.



Ужесточение миграционной политики было одним из главных пунктов предвыборной программы Трампа.



Он утверждает, что "слишком мягкая" политика администрации Джо Байдена привела к ухудшению ситуации с миграцией и превращению США в "страну третьего мира".



По оценке The Wall Street Journal, в общей сложности депортация может затронуть 20 миллионов мигрантов.



В своих заявлениях Трамп акцентировал внимание на необходимости более строгих мер по отношению к нелегальным мигрантам и пересмотру существующих миграционных программ.



Ранее газета The New York Times сообщила, что в случае реализации своего плана, Трамп намерен создать лагеря для мигрантов, где они будут содержаться до своей депортации.



Также как сообщает издание, кандидат может "чрезвычайно" расширить жесткую политику в отношении мигрантов, которая применялась в течение его первого срока.



Речь идет о таких мерах, как:



- запрет на въезд мигрантам из определенных "проблемных" стран, где большинство жителей - мусульмане;



- отказ во въезде в связи с угрозой распространения инфекционных заболеваний, например туберкулеза (в период пандемии действовал такой запрет из-за коронавируса);



- массовые рейды для поиска людей без документов;



- упрощение самого процесса высылки;



- строительство лагерей, где ожидающих депортации будут содержать под стражей (на это планируется выделить средства из военного бюджета);



- отмена виз для иностранных студентов, участвовавших в митингах в поддержку палестинцев;



- усиление проверок заявителей на получение виз;



- лишение людей статуса, разрешающего временное проживание в США по гуманитарным соображениям;



- отмена возможности получения гражданства по рождению на территории страны для детей родителей, у которых не было документов, и т. д.



Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования.



Инаугурация Трампа пройдет 20 января.



А между тем, Дональд Трамп уже назначает будущих членов своей администрации за два месяца до вступления в должность.



Так, он назначит Стивена Миллера замглавы своей администрации по политическим вопросам. Ожидается, что об этом решении будет объявлено в ближайшие дни, сообщает CNN со ссылкой на два источника.



Миллер занимал пост старшего советника Трампа во время его первого президентского срока и был известен как главный сторонник ужесточения миграционной политики.



Миллер говорил, что вторая администрация Трампа будет стремиться к десятикратному увеличению числа депортаций нелегальных мигрантов - до более чем миллиона в год.



Также Трамп заявил, что бывший глава Миграционной и таможенной полиции США станет "царем границ":



Том Хоман, занимавший пост директора Миграционной и таможенной полиции США во время первого президентского срока Дональда Трампа, будет отвечать за контроль границ и депортацию нелегальных мигрантов, пишет Би-Би-си.



"Я не сомневаюсь, что он проделает фантастическую работу, то, чего мы давно ждем", - заключил избранный президент США.



Пограничник у центра оформления мигрантов под открытым небом в Игл-Пассе в Техасе



Какие слухи после победы Трампа ходят среди таджикских мигрантов в США?



После того, как Дональд Трамп был избран президентом США, многие мигранты, находящиеся в этой стране, начали переживать из-за его обещаний массовой депортации нелегальных мигрантов.



Мы узнали о трех слухах, которые ходят среди таджикских мигрантов.



Мигранты переживают из-за слухов о массовой депортации после инаугурации Трампа



Назар, который находится в штате Нью-Йорк, рассказал, что среди таджикских мигрантов в США активно распространяются слухи о возможной массовой депортации нелегальных мигрантов после инаугурации Дональда Трампа 20 января.



Особенно обеспокоены те, кто находится в лагерях для беженцев, так как многие из них пересекли границу через Мексику. Теперь существует опасение, что их могут отправить обратно на родину.



Назар отметил, что эти люди столкнулись с огромными трудностями, потратив много времени и средств на нелегальное пересечение границы. Для многих депортация воспринимается как несправедливость.



"Я знаю нескольких человек, которые уже несколько месяцев находятся в лагерях, и теперь сильно переживают из-за этих слухов", - рассказал он.



Лагерь для беженцев



Новый запрет на приглашение родственников для мигрантов



Другой собеседник, который уже более полутора лет живет в США, поделился, что недавно узнал от таджиков, долгое время проживающих в стране, о слухах, что новый президент якобы пообещал, что мигранты, которые нелегально прибыли в США, но уже оформляют все необходимые документы, не смогут пригласить своих родственников.



Это вызвало разочарование у многих, так как некоторые мигранты планировали привести своих близких, когда их статус будет официально урегулирован.



"Я очень надеялся, что к концу года все мои документы будут оформлены, как мне объяснил адвокат. И я хотел пригласить своих родителей. Но теперь, если этот слух окажется правдой, я не смогу сделать это", - рассказал собеседник.



Опасения относительно депортации: слухи или правда?



Тем не менее, среди таджикских мигрантов также ходят слухи о том, что Трамп все-таки не будет депортировать нелегальных мигрантов в массовом порядке.



Анис, который проживает в Чикаго, отметил, что слухи в миграционной среде распространяются очень быстро, и они вызывают панические настроения, особенно среди тех, чьи документы еще находятся на рассмотрении.



Анис добавил, что среди мигрантов в последние дни активно обсуждают случай, когда Трампу удалось избежать серьезной угрозы во время покушения в Пенсильвании.



Он якобы спасся благодаря тому, что повернул голову и посмотрел на экран, где выводилась статистика по миграции в его президентство.



Это событие породило слухи, что Трамп вряд ли пойдет на массовые депортации, так как ситуация с миграцией слишком сложная и многогранная.



Таким образом, несмотря на многочисленные слухи, существует неясность относительно будущей миграционной политики Трампа.



Мигранты, в том числе таджики, находятся в состоянии тревоги, пытаясь понять, как эти изменения могут повлиять на их будущее в США.