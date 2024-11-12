В Белградском отеле найден труп экс-российского журналиста и телеведущего Алексея Зимина

18:35 13.11.2024

Скончался журналист и телеведущий Алексей Зимин, проживавший в последние годы в Лондоне, сообщил журналист Роман Лошманов.

"Очень печальная новость с утра. Умер Алексей Зимин", – указал Лошманов в своем Telegram-канале.



Алексей Зимин работал в различных изданиях, включая "Афиша", где занимал должность главного редактора нескольких журналов, таких как GQ и Gourmet. Он также был обозревателем в "Коммерсанте" и "Ведомостях". Помимо этого, Зимин вел телепрограмму "Готовим с Алексеем Зиминым" и написал несколько кулинарных книг.



С 2015 года Алексей Зимин проживал в Лондоне, где занимался ресторанным бизнесом и развивал медиапроект Zima. Его вклад в журналистику и кулинарию был отмечен многими коллегами и зрителями.



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Журналист Роман Лошманов раскрыл обстоятельства смерти коллеги, шеф-повара и телеведущего Алексея Зимина. Его комментарий опубликовал журнал "Москвич Mag".



По словам Лошманова, Зимина нашли мертвым в отеле в Белграде. Другие подробности он не привел.