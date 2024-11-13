Авада Кедавра... Правительство Кыргызстана утвердило запрет на рекламу услуг гадалок и знахарей

00:02 14.11.2024

13.11.24

Кабинет министров Кыргызстана запретил на территории республики рекламу услуг гадалок, ясновидящих и знахарей. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на пресс-службу правительства страны.



Отмечается, что кабмин утвердил список магических услуг, которые нельзя рекламировать.



В частности, в перечень вошли:



✅ гадание;



✅ спиритизм;



✅ услуги ясновидящих;



✅ ворожба;



✅ шаманство;



✅ заговоры и наведение порчи;



✅ другие процедуры "магического воздействия".



Кроме того, власти запретили рекламу "неаккредитованного целительства". То есть знахари и прочие граждане, занимающиеся лечением пациентов нетрадиционным методом, теперь не смогут дать объявление в интернете или прорекламировать себя как-то иначе.



Издание напоминает, что 12 июня текущего года соответствующие поправки в Закон "О рекламе" принял парламент Кыргызстана. А 19 июня их утвердил президент республики Садыр Жапаров.



Как поясняли авторы инициативы, закон направлен на исключение манипулирования сознание граждан в области предоставления услуг какими-либо оккультными, магическими и другими недостоверными способами, предлагающими решение тех или иных задач, для извлечения выгоды.



ℹ️ Борьба с магией и подобными услугами ведется и в других странах Центральной Азии. Так, в мае текущего года сообщалось, что власти Таджикистана ввели уголовную ответственность за занятия колдовством и гаданием. Причиной тому, по мнению правоохранительных органов, является "низкое сознание некоторых суеверных людей и злоупотребление этим со стороны недобропорядочных граждан", из-за чего все больше людей становятся жертвами мошенников.