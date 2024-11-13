Франция – это не только сыр, но и мышеловка: Токаев в урановой сделке оказался зажат между Макроном и Путиным, - СП

00:06 14.11.2024

13 ноября 24

Франция - это не только сыр, но и мышеловка: Токаев в урановой сделке оказался зажат между Макроном и Путиным

Решение Казахстана по строительству АЭС на своей земле будет иметь геополитическое значение

Ирина Мишина Ирина Мишина



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Андрей Суздальцев Дмитрий Журавлев



В Центральной Азии разворачивается серьезная битва, одной из главных целей которой является уран.



Все это напоминает пока уравнение с несколькими неизвестными. А еще - треугольник, в котором победитель пока не очевиден. Причина в том, что Казахстан занимает первое место в мире по запасам урана. За эти самые запасы сейчас и развернулась битва между Россией и Францией. Китай тоже не остался в стороне.



Дело дошло до того, что "урановая сделка" и строительство АЭС в Казахстане обсуждается на высшем государственном уровне. Так, 5 ноября президент Казахстана Токаев нанес первый визит на государственном уровне во Францию. Одной из тем его переговоров с президентом Франции Макроном стало строительство АЭС в Казахстане.



Заметим, что государственный визит - самый высокий в градации визитов глав государств в другие страны. Такие визиты совершают, чтобы подчеркнуть высокий политический уровень двусторонних отношений. Глава государства совершает государственный визит в другую страну только один раз за период своих полномочий. И это еще раз подтверждает: вопрос разработки урановых месторождений и строительство АЭС в Казахстане - для Франции вопрос государственной важности. А для Казахстана - огромной выгоды.



Если разобраться, у Парижа с Астаной давнее партнерство в области энергетики, достаточно вспомнить разработку шельфового нефтегазового месторождения Кашаган и добычу того же урана.



В Казахстане вопрос о строительстве АЭС - один из важных. Настолько, что 6 октября в республике прошел референдум, на котором строительство АЭС поддержал 71% голосовавших.



Построить АЭС в Казахстане планируется до 2035 года, ее стоимость оценивается в $10−12 млрд. Подрядчик проекта еще не назван. Казахстан намерен выбрать его исходя из "экономической целесообразности, технологической надежности и экологической безопасности", говорится на сайте правительства. Претендентов четыре - Китайская национальная ядерная корпорация (China National Nuclear Corporation - CNNC), "Росатом", южнокорейская KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power) и французская EDF (Électricité de France).



Но главные претенденты на освоение казахских урановых месторождений и строительство АЭС - все же Россия и Франция. И этот вопрос скорее всего будет обсуждаться 27 ноября во время визита Владимира Путина в Астану. Это логично, ведь Казахстан, напомним, занимает первое место в мире по запасам урана.



Почему за уран сейчас развернулась такая битва?



Одной из главных сфер применения урана является ядерная энергетика. Уран используется в качестве топлива для ядерных реакторов. Ядерная энергетика является стабильным источником электроэнергии, обеспечивая значительные объемы безопасной и экологически чистой энергии.



Другой важной сферой применения урана является производство ядерного оружия. Уран используется в качестве сырья для создания ядерных боеголовок. Подвергая его процессу обогащения, ученые получают изотоп урана-235, который является ключевым веществом для создания ядерной реакции в атомной бомбе.



Уран также используют в медицине. Изотоп урана-238 применяется в радиоонкологии для лечения многих видов онкологических заболеваний. Используют уран и в аэрокосмической промышленности для создания воздушных и космических двигателей.



Интерес Франции к казахскому урану понятен. Раньше основным поставщиком урана для Франции был Нигер. Но после государственного переворота в этой африканской стране вступил в действие запрет на поставки урана во Францию. Боле того, стало известно, что "Росатом" ведет частные переговоры с властями Нигера по поводу приобретения урановых активов, принадлежащих французской Orano SA.



Понятно, что в этих условиях Франция начала искать новые урановые рынки. А тут как раз - Казахстан с его позицией "многовекторности". Ведь еще в 2023 году в Люксембурге прошло заседание глав МИД стран Центральной Азии и Евросоюза в формате "5+27".



По итогам встречи участники согласовали совместное коммюнике, отметив роль Астаны в борьбе с обходом антироссийских санкций. Одновременно с этим в Алма-Ате открылся Центр миротворческих операций, после которого всерьез заговорили о сближении Казахстана с НАТО.



Одновременно Казахстан входит в ОДКБ и является членом ЕврАзЭс. Также Токаев время от времени делает громкие заявления о том, что в военном плане Россия непобедима, и дальнейшая эскалация конфликта на Украине грозит непоправимыми последствиями для всего человечества.



Все это не мешает Казахстану играть свою собственную игру, извлекая дивиденды из соперничества других сторон за уран. Так, экспорт казахстанского урана за 7 месяцев 2024 года достиг рекордной отметки в 2 млрд долларов. Это на 54% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Произошло это в основном за счет роста цен. Главные покупатели казахстанского урана на сегодня - Россия, которая имеет 46% всего экспортированного урана и Китай с долей в 44%.



И России, и Франции уран нужен в том числе для эксплуатации АЭС. Во Франции доля "мирного атома" в общей генерации электроэнергии достигает 70%. В России она заметно меньше, но тоже существенна, к тому же РФ является мировым лидером по обогащению урана, владеет технологиями проектирования и производства ядерного топлива.



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Вопрос запасов урана плотно увязан со строительством первой АЭС в Казахстане. В октябре в республике прошел референдум по этому поводу. Со значительным перевесом победили сторонники строительства АЭС (для Казахстана, где был Семипалатинский полигон, ядерная тема - очень болезненная).



Теперь будет объявлен тендер на строительство, которое намечено в районе озера Балхаш. Основных претендентов два - Росатом, давно работающий с Казахстаном и имеющий здесь свои интересы, а также французская компания EDF (Électricité de France).



У кого шансы на казахстанский уран и строительство АЭС предпочтительнее? С таким вопросом мы обратились к зам. декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрею Суздальцеву.



- Стоит вспомнить, что казахстанские урановые месторождения были разработаны еще при СССР, и в них свой существенный вклад внесла Россия. Франция в уране тоже заинтересована, поэтому Казахстан сейчас начнет торг, играя на повышении цен. Вообще говоря, с союзниками так не поступают, ну да ладно.



Решение, которое примет Казахстан, будет иметь геополитическое значение и покажет его политический ориентир на ближайшее будущее. Для Франции это особенно важно: построить АЭС вблизи границ России - ее приоритет.



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- Россия стремится закрепиться на этом рынке, возможно, закупая уран по более низким ценам, но зато стабильно.



Французы подходят комплексно: разработка казахских урановых месторождений плюс строительство АЭС. Кто победит? Тот, кто одержит верх на СВО. Многое будет зависеть от того, кто станет победителем в конфликте на Украине, - резюмировал Андрей Суздальцев.



Однако, по мнению некоторых экспертов, многое в этом "урановом треугольнике" будет зависеть и от позиции Китая.



"Китай тоже претендует на казахский уран, хотя у него и своего достаточно. Но что еще более важно - Китай стремится укрепит свои позиции в Центральной Азии, - пояснил „СП" научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. - Так что, если будет поддержка со стороны Китая, Россия вполне может получить казахский уран. Но если казахская сторона будет решать вопрос самостоятельно, без оглядки на Китай, то может отдать предпочтение и Франции".



Впрочем, Россия медленно, но верно продвигается к своей цели и без посредников. В частности, речь идет о приобретении "Росатомом" в декабре 2022 года Степногорского горно-химического комбината, а вместе с ним и доли в 49% в совместном предприятии "Буденовское", разрабатывающем два из семи участков крупнейшего месторождения урана. Правда, работает на них "Росатом", согласно казахстанскому законодательству, исключительно через совместные предприятия с "Казатомпромом". Но, как бы то ни было, это - опережающий маневр в освоении казахских урановых месторождений.