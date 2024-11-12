Эмомали Рахмон подписал в один день 31 новый закон

00:19 14.11.2024

Президент Эмомали Рахмон подписал сегодня, 13 ноября, тридцать один закон Республики Таджикистан, сообщает его пресс-служба.



Среди подписанных главой государства законов есть те, которые касаются внесения изменений и дополнений в Гражданский, Процессуальный кодексы и в Кодекс об административных правонарушениях.



Также им пописаны законы "О зерне и продуктах его переработки", "Об охране окружающей среды", "О туризме", "Об адресной социальной помощи" и другие.



"Подписанные законы направлены на ускоренное социально-экономическое развитие страны, охрану природы, законность и порядок, повышение уровня и качества жизни населения", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Комментарии к законам на момент публикации новости пресс-служба не предоставила, отметив только, что подписанные законы будут опубликованы в печати.