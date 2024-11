Дональд Трамп собирается серьезно разобраться с НАТО. Покинут ли США Североатлантический альянс? - В.Катасонов

00:28 14.11.2024 13.11.2024 | ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Последнюю неделю, после того, когда стало известно о победе Трампа на президентских выборах в США, эксперты активно обсуждают возможные изменения во внутренней и внешней политике Америки. Судя по всему, новый президент собирается предпринять ряд радикальных шагов и по такому вопросу, как НАТО.



Эта организация Североатлантического блока, созданная в 1949 году, недавно отметила свою круглую дату – 75-летие. Напомню, что создавался этот военно-политический блок по инициативе Вашингтона, который заявил, что организация нужна для защиты Европы от возможной угрозы советской экспансии. Первоначально в НАТО было 12 стран-членов: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия.



Вашингтон подчеркивал, что США будут на первых порах помогать европейским членам блока крепить их оборону. В том числе с помощью своих военных баз в Старом Свете. Но все это временно. Либо военная угроза со стороны СССР исчезнет и блок станет ненужным. Либо европейцы будут уже способны сами себя защитить. Напомню слова генерала Дуайта Эйзенхауэра (34-го президента США: 1953-1961 гг.), которые он произнес в далеком 1951 г.: "Если в течение 10 лет все американские войска, размещенные в Европе для национальной обороны, не будут возвращены в Соединенные Штаты, значит, весь этот проект провалился"... Однако и на момент ухода Эйзенхауэра из Белого дома в 1961 году блок НАТО все еще не был упразднен, а военные базы США в Европе не только не исчезли, но их число выросло. Выросла и численность американского военного контингента на территории Старого Света. В 1952 году в НАТО были приняты Греция и Турция.



Кстати, напомню, что в 1954 году Советский Союз выдвинул предложение о своем присоединении к НАТО с целью сохранения мира в Европе и для того, чтобы положить конец холодной войне. Запад советскую инициативу отклонил. Поэтому Советскому Союзу в 1955 году пришлось создавать военный блок социалистических стран, который получил название Варшавского договора. А для Вашингтона и его союзников по НАТО это стало аргументом в пользу дальнейшего наращивания блока. В том числе за счет расширения числа членов НАТО. В частности, в 1955 году членом блока стала Западная Германия.



В конце 1991 года развалился СССР. Вроде бы советская военная угроза исчезла, холодная война закончилась. Блок НАТО в первой половине 90-х годов прошлого столетия выглядел как рудимент прошлого и анахронизм. Однако организация Североатлантического блока не была упразднена (лишь на некоторое время прекратилось наращивание военных расходов НАТО). Блок доказал свою "нужность" бомбардировками и другими военными операциями в Югославии: в Боснии и Герцеговине (операция "Обдуманная сила" - 1995); в Косово (операция "Союзная сила" - 1999) и др.



После известных событий 11 сентября 2001 года Вашингтон и руководители НАТО заявили, что блок очень нужен не только Европе, но всему человечеству. Он, мол, будет переориентирован на борьбу с международным терроризмом. Причем в категорию "террористов" могут попадать не только отдельные граждане, группировки, но даже целые государства. Так, в 2011 году страны НАТО продемонстрировали свою военную солидарность, когда бомбили Ливию.



Постепенно круг "опасных для человечества" стран (в понимании Вашингтона и НАТО) расширялся. В 2014 году после возвращения в состав России Крыма наша страна попала в черные списки НАТО (наряду с Афганистаном, Ираном, Северной Кореей и другими "недемократичными" государствами). Стали расти военные расходы стран НАТО, особенно Соединенных Штатов.



В нарушение данных Москве в начале 1990-х годов заверений, что НАТО не будет расширяться на восток, такое расширение происходило. В блок принимали страны, соседствующие с Российской Федерацией. На сегодняшний день число стран-членов достигло 32; последними были приняты Финляндия и Швеция. В 2022 году заявку на членство в НАТО подала также Украина.



В 2013 году суммарные расходы на оборону стран-членов НАТО составили, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), 969 млрд долл., в 2020 году они равнялись 1092 млрд долл. А по итогам прошлого года достигли 1.341 млрд долл. По оценкам SIPRI, это 55% всех военных расходов в мире.



Теперь я возвращаюсь к Трампу. Еще во время первой своей предвыборной кампании (в 2016 году) и во время пребывания в Белом доме в 2017-2021 гг. Трамп неоднократно затрагивал тему НАТО и подвергал достаточно резкой критике как саму организацию, так и позицию по вопросу НАТО, которую занимали его предшественники в Белом доме. Тема НАТО у него звучала и в ходе последней предвыборной кампании. Трамп обещал, что подвергнет радикальной реформе этот военно-политический блок.



Прежде всего, Трамп требовал (и наверняка будет продолжать требовать) более равномерного, "справедливого" распределения военных расходов в блоке. В 2023 году американские расходы на оборону, по данным SIPRI, составили 916 млрд. долл. Получается 68,3% суммарных военных расходов всех стран-членов НАТО. Кстати, на США приходится также львиная доля суммарных военных расходов в мире. В прошлом году она составила 37,5%. Второе место было за Китаем – 296 млрд долл. (12,1%); третье – за Россией с 109 млрд долл. (4,5%). Далее следовали: Индия, Саудовская Аравия, Великобритания, Германия, Украина, Франция и Япония. Как видим, в первой десятке стран мира по величине военных расходов, кроме США, еще три страны-члена НАТО.



Военные расходы Великобритании, занимавшей в военном блоке НАТО второе место по их величине, составили 75 млрд долл., что было более чем в 12 раз меньше военных расходов США.



Почти все годы существования НАТО отставание других (кроме США) членов блока от Америки было не только по абсолютной, но и относительной величине военных расходов. В среднем за последние 50 лет военные расходы США, по данным SIPRI, составляли 4,4% ВВП, а в 1960-е, во время войны во Вьетнаме (1965-1974), в отдельные годы превышали 9% ВВП. А у Канады и европейских стран-членов НАТО (за редкими исключениями) данный показатель едва превышал 1 процент.



Подобное недофинансирование военных расходов союзниками США Трамп называл и называет "иждивенчеством". Уже в нулевые годы на саммитах НАТО стал подниматься вопрос о доведении странами-членами блока своих военных расходов хотя бы до 2% ВВП. В 2014 году на саммите блока в Уэльсе был принят план действий по повышению боеготовности НАТО, согласно которому минимальный уровень военных расходов в 2% из пожелания был переведен в разряд обязательного норматива. В 2018 году требование всем странам-членам блока выйти на уровень в 2% ВВП прозвучало от президента Трампа почти как ультиматум. Причем он сказал, что норматив в 2 процента недостаточен, его надо поднимать.



Реакция на подобные призывы со стороны многих членов блока была вялой. В 2014 году двухпроцентный норматив выполняли только три страны: США (3,7%), Греция (2,2%) и Великобритания (2,1%). В 2021 году таких "образцовых" стран (не считая США) стало уже 6, в 2022 году – 7, в 2023 году – 10.



Однако свою роль сыграл фактор войны на Украине. И в 2024 году, согласно предварительным оценкам, число стран, входящих в группу "двухпроцентных" членов, должно увеличиться, по оценкам НАТО, до 23. Приведу свежие данные из пресс-релиза НАТО "Defence Expenditure of NATO Countries (2014-2024)".



Традиционно на США приходилось примерно три четверти суммарных военных расходов блока НАТО. За истекшее десятилетие доля "неамериканской части НАТО" (Канада и страны Европы) увеличилась. Так, в 2014 году на "неамериканскую часть НАТО" пришлось 27,5% суммарных расходов НАТО, а в 2022 году – уже 32,2%, в 2023 году – 34,1%. А в 2024 году ожидается, что эта доля вырастет до 36,3%. Правда, надо иметь в виду, что рост военных расходов "неамериканской части НАТО" был отчасти обусловлен присоединением к блоку новых членов – Черногории (2017 г.), Северной Македонии (2020 г.), Финляндии (2023 г.) и Швеции (2024 г.).



Вот "передовики" военного блока НАТО по показателю военных расходов (% ВВП, оценка на 2024 год): Польша – 4,12; Эстония – 3,43; США – 3,38; Латвия – 3,15; Греция – 3,08; Литва – 2,85. Как видим, две страны стали "святее папы римского": у Польши и Эстонии относительный уровень военных расходов оценивается выше, чем у США. Наиболее высокие показатели военных расходов у стран, которые граничат с Россией (Польша и три прибалтийские республики).



А вот список "отстающих" по относительному уровню военных расходов (% ВВП, оценка на 2024 год): Хорватия – 1,81; Португалия – 1,55; Италия – 1,49; Канада – 1,37; Бельгия – 1,30; Люксембург – 1,29; Словакия – 1,29; Испания – 1,28. Они от России далеко. И, по мнению Вашингтона, очень сильно расслабились.



Примечательно, что еще в прошлом году в группе "отстающих" были такие крупнейшие европейские страны, как Франция и Германия с показателями, равными соответственно 1,90 и 1,57%. Обе страны обещают исправиться самым радикальным образом. По итогам этого года их показатели должны составить уже 2,06 и 2,12% соответственно.



Впрочем, Трампу старого норматива военных расходов явно недостаточно. Еще во время своего предыдущего пребывания в Белом доме (в 2018 году) он сказал, что странам-членам НАТО надо готовиться к нормативу в 4% ВВП. Скорее всего, этого же он будет требовать во время своего второго срока пребывания на посту президента США. А этот норматив, между прочим, не выполняют в настоящее время даже Соединенные Штаты. Единственная страна, которая укладывается в ожидаемый стандарт американского президента – Польша.



Даже если Трампа удастся уговорить снизить планку до 3%, то получается, что этому нормативу (если исходить из оценок на 2024 год) будут соответствовать всего пять стран. Соединенные Штаты окажутся в компании таких стран, как Польша, Эстония, Латвия и Греция. А что тогда?



- Всех остальных исключить из блока НАТО? Такого варианта Трамп не озвучивал.



- Или Соединенным Штатам покинуть эту организацию? Во время своего предыдущего президенства Трамп, между прочим, не раз намекал на такой вариант. О такой возможности он говорил и в ходе нынешней предвыборной кампании.



Сейчас Трамп чаще акцентирует внимание не на количественной, а качественной стороне вопроса. Т. е. не на нормативе военных расходов, а на способности страны самостоятельно обеспечивать свою оборону. Т. е. без помощи Соединенных Штатов. Трамп призывает страны НАТО к "оборонной самодостаточности". И желает снять с Америки обязательства по защите других стран-членов блока в случае нападения на них.



И уж точно Америка, по мнению Трампа, будет свободна от своих обязательств защищать каких-то членов блока в том случае, если эти страны-члены не выполняют своих финансовых обязательств. Т. е. их военные расходы ниже установленного норматива, а также ими не сделаны необходимые взносы в общий бюджет НАТО (у блока есть такой фонд, он измеряется многими миллиардами долларов).



Многим запомнилось выступление Трампа в феврале этого года на предвыборном митинге в Южной Каролине, в котором он призывал Канаду и европейских членов НАТО выполнять свои обязательства перед блоком. Трамп на митинге вспомнил свой разговор с лидером одной из крупных натовских стран (имя собеседника и название страны Трампом не были названы). Собеседник спросил Трампа, что будет, если их атакует Россия, а платежи в общий бюджет НАТО просрочены. Трамп ответил, что защиты со стороны США ждать в таком случае не стоит. В Белом доме эти заявления назвали "шокирующими и безумными", Й. Столтенберг (генсек НАТО на тот момент) осудил это заявление Трампа.



Кто-то назвал указанное откровение Трампа предвыборным эпатажем. Но, как выясняется, это вполне продуманная позиция нового хозяина Белого дома. Вот интересная статья в издании Rolling Stone, которая называется "Trump Plots to Pull Out of NATO - If He Doesn’t Get His Way" ("Трамп планирует выйти из НАТО, если не добьется своего"). В ней приводится несколько примеров того, как Трамп воспринимает блок НАТО. Вот фрагмент статьи: "Будучи у власти, Трамп неоднократно высмеивал пункт о коллективной обороне Североатлантического договора, известный как статья 5. Один бывший высокопоставленный чиновник администрации вспоминает в интервью журналу Rolling Stone момент в Овальном кабинете в середине 2018 года, когда тогдашний президент начал зачитывать письменный список небольших стран НАТО, о некоторых из которых, по его словам, большинство американцев даже никогда раньше не слышали. Затем Трамп высказался, что "начинать Третью мировую войну" из-за суверенитета некоторых из этих стран совершенно бессмысленно, и что его не следует заставлять автоматически отправлять американские войска в любой подобный кризис…"



А вот мнение Джона Болтона, советника по национальной безопасности в команде Трампа во время первого президентского срока. Он отмечает, что Трамп действительно был возмущен тем, что союзники по НАТО "обманывают" Америку. И что тогда Трамп действительно готовился выйти из блока. Лишь благодаря сильному сопротивлению со стороны окружения Трампа такой выход удалось предотвратить. В любом случае Трамп настаивал на том, чтобы переписать Североатлантический договор. А в интервью изданию The Hill Джон Болтон сделал следующее сенсационное заявление: "Во время второго срока Трампа мы почти наверняка выйдем из НАТО"



Увидим, насколько оно будет соответствовать действительности. Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731533280





Новости Казахстана

- Рабочий график главаы государства

- Драма Акуштап Бактыгереевой "Жубан" была представлена столичным зрителям

- Мажилис рассмотрит поправки по внедрению образовательной программы "Келешек"

- Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по вопросам возврата активов: в доход государства дополнительно обращены 525 млрд тенге

- Олжас Бектенов: Бизнес должен чувствовать себя уверенно и иметь возможность расширяться и инвестировать в будущее

- Совершенствование местного самоуправления и выборность акимов обсудили на заседании Общественной палаты

- Олжас Бектенов обсудил с главой АБР и представителями стран ЦАРЭС вопросы инвестиционного сотрудничества

- Тамара Дуйсенова ознакомилась с реализацией госпрограмм в Карагандинской области

- Назначен аким города Кокшетау

- Инвестиции, земельные вопросы и воздушный транспорт: на заседании Проектного офиса обсудили развитие города Алатау