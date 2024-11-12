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Турция прекратила все дипломатические отношения с Израилем
00:31 14.11.2024

Эрдоган объявил о разрыве отношений Турции с Израилем

Ольга Иванова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о полном разрыве отношений с Израилем.
Турция разорвала дипломатические отношения с Израилем, передает РИА "Новости".

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы, как государство и правительство Турецкой Республики, разорвали отношения с Израилем. На данный момент у нас нет никаких отношений с Израилем", – подчеркнул он.

Эрдоган также отметил, что Турция не будет предпринимать шаги для развития сотрудничества с Израилем в будущем. Эта позиция обусловлена осуждением действий Тель-Авива в секторе Газа, начавшихся в октябре 2023 года. Турция обвиняет Израиль в массовых убийствах мирных палестинцев.

Турецкий лидер также призвал усилить дипломатическое давление на Израиль для урегулирования кризиса в секторе Газа, передает ТАСС. Эрдоган отметил, что необходимо поддержать процесс в Международном суде ООН, инициированный ЮАР, и добиваться признания Государства Палестина. Он подчеркнул важность активной дипломатии и торговли, чтобы загнать Израиль в угол.

По словам Эрдогана, нынешняя ситуация требует единства международного сообщества: "Мы держим серьезный экзамен перед человечеством, сдать его можно лишь будучи частью альянса человечества. В противном случае история будет судить и тех, кто стоит на стороне Израиля, и тех, кто безмолвствует."

В начале мая министерство торговли Турции объявило о полном прекращении товарооборота с Израилем. Ранее Анкара ограничила экспорт 54 подгрупп товаров, но это не остановило ЦАХАЛ от продолжения боевых действий в Газе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Эрдоган призвал Совет Безопасности ООН ввести оружейное эмбарго против Израиля. Эрдоган обвинил Соединенные Штаты в поддержке террористов на Ближнем Востоке. Он также назвал создание Израиля катастрофой для палестинцев.

Источник - Взгляд
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