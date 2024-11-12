В Таджикистане официально признаны безработными 49 тысяч человек

00:42 14.11.2024

Нигина Аслонова, Asia-Plus



В Таджикистане за 9 месяцев официально признаны безработными 49 тысяч человек, что составляет 1,8% от общей численности трудоспособного населения. Этот показатель был зафиксирован на основании обращений граждан в органы труда и занятости, сообщили "Азия-Плюс" в министерстве труда и занятости населения страны.



Отмечается, что за этот период в органы труда и занятости обратились 112 515 граждан, что на 3,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



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Основные причины обращений - содействие в трудоустройстве, профессиональной переподготовке и обучении.



Согласно определению Международной организации труда и закона РТ "О содействии занятости населения" (2003г.), безработным признается любой человек трудоспособного возраста, который на данный момент не имеет работы или доходного занятия, при этом ищет работу и готов приступить к ней.



Если хоть одно из этих требований не выполняется, то человек безработным не считается - он либо занят чем-то, что приносит ему доход, либо не входит в категорию "рабочая сила" (экономически не активен).



В Минтруда отметили, что согласно Государственной программе содействия занятости населения на 2023-2027 годы, в рамках ее реализации органы труда и занятости должны трудоустроить 355 тысяч граждан.



"За 9 месяцев программа выполнена на 93%, что свидетельствует о ее высокой эффективности", – сказали в ведомстве.

Хотя данные о трудоустроенных гражданах за 9 месяцев в Минтруда не предоставили, но сообщили, что по состоянию на октябрь 2024 года (10 месяцев) в рамках государственной программы трудоустроены 63 831 человек. Это на 1,7% больше, чем за тот же период прошлого года.



Также источник проинформировал, что за 9 месяцев текущего года 70 250 граждан прошли краткосрочные курсы профессиональной подготовки и процедуры признания компетентности через органы труда и занятости. Из них 45 188 человек обучались в центрах для взрослых, действующих при Агентстве труда и занятости населения.



"В Таджикистане продолжают активно работать над снижением уровня безработицы и улучшением ситуации на рынке труда, создавая дополнительные возможности для трудоустройства и профессионального роста граждан", - подчеркнули в ведомстве.

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