Баку. Токаев провел переговоры с президентом Молдовы Санду

00:51 14.11.2024

На полях Всемирного климатического саммита COP29 в Баку глава государства Касым-Жомарт Токаев провел беседу с президентом Молдовы Майей Санду, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в ходе встречи были обсуждены возможности расширения традиционно дружественных взаимоотношений между Казахстаном и Молдовой, прежде всего, в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.



Майя Санду заявила, что открытие в следующем году посольства Республики Молдова в Астане будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.



Собеседниками достигнута договоренность организовать взаимные визиты на высшем уровне.



Ранее Токаева пригласили в Хорватию.



Елена Беляева