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|Баку. Токаев провел переговоры с президентом Молдовы Санду
00:51 14.11.2024
На полях Всемирного климатического саммита COP29 в Баку глава государства Касым-Жомарт Токаев провел беседу с президентом Молдовы Майей Санду, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, в ходе встречи были обсуждены возможности расширения традиционно дружественных взаимоотношений между Казахстаном и Молдовой, прежде всего, в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Майя Санду заявила, что открытие в следующем году посольства Республики Молдова в Астане будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.
Собеседниками достигнута договоренность организовать взаимные визиты на высшем уровне.
Ранее Токаева пригласили в Хорватию.
Елена Беляева