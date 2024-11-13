 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 14.11.2024
02:19  Сергей Черняховский: Когда Россия приговорила старую эпоху
01:58  Сергей Миркин: Кто станет новым президентом Украины, если Трамп отвергнет Зеленского
01:32  Юрий Поляков: Новым героем нашего времени будет человек, прошедший горнило СВО
00:56  Александр Дугин: Исламский мир стоит на пороге объединения
00:54  Тимофей Бордачев: Германия стала пустым местом Европы
00:51  Баку. Токаев провел переговоры с президентом Молдовы Санду
00:42  В Таджикистане официально признаны безработными 49 тысяч человек

00:31  Турция прекратила все дипломатические отношения с Израилем
00:28  Дональд Трамп собирается серьезно разобраться с НАТО. Покинут ли США Североатлантический альянс? - В.Катасонов
00:19  Эмомали Рахмон подписал в один день 31 новый закон
00:06  Франция – это не только сыр, но и мышеловка: Токаев в урановой сделке оказался зажат между Макроном и Путиным, - СП
00:02  Авада Кедавра... Правительство Кыргызстана утвердило запрет на рекламу услуг гадалок и знахарей
Среда, 13.11.2024
18:35  В Белградском отеле найден труп экс-российского журналиста и телеведущего Алексея Зимина
15:00  Трамп собрался депортировать миллионы мигрантов. Какие слухи ходят среди таджиков в США?
14:57  Трамп-младший зло высмеял и про-троллил Зеленского в соцсетях
14:53  Не Сирией единой. В столице Казахстана прошли переговоры в рамках Астанинского формата
14:50  Казахстан заявил о поддержке суверенитета Палестины и Восточного Иерусалима как ее столицы
14:47  10 лет назад аппарат "Розетта" впервые сел на комету – благодаря труду женщины-астронома из Таджикистана
14:45  Эмманюэль Тодд: Запад живет за счет жестокой эксплуатации других стран
13:59  Президенты Казахстана, Азербайджана и Узбекистана подписали договор о зеленой энергии
13:00  Арина Исмагилова: Национальный консерватизм на пути институционализации
12:59  Трамп подвигнет мир стоять на трех ногах, - Вл.Можегов
12:58  Владислав Шурыгин: Есть три варианта окончания СВО
12:56  Трамп выбрал "ястреба" для борьбы с Китаем
12:54  Крах Украины настолько близок, что премьер Польши в панике от того, что не успеет отхватить кусок пирога
12:52  Узбекистан предложил бесплатное лечение для палестинских детей и женщин - жертв войны
12:51  Дональда Трампа ждут в ООН с волнением
12:47  Бывшего заместителя генпрокурора Кыргызстана заподозрили в создании и финансировании ОПГ
12:45  Россия как самодостаточная цивилизация, - Михаил Ковальчук
12:42  ВС РФ перешли в наступление западнее Великой Новоселки
07:58  В Астане назвали половину России территорией Казахстана
07:30  Трамп предложил пост главы Пентагона телеведущему Питу Хегсету. Маск и Равасвами возглавят новообразованное "министерство по повышению эффективности государственного управления"
07:27  Нетаньяху положил глаз на Южную Сирию, - Игорь Субботин
01:42  Киргизы вместо России поедут в Турцию, - Виктория Панфилова
01:19  Кто и зачем хочет насильственно закрыть Абхазию от России, - Е.Крутиков
00:56  Глава Англиканской церкви Архиепископ Кентерберийский Уэлби ушел в отставку в свете скандала о растлении детей
00:54  Амстердам: ночь ужасов. Почему в "толерантной" Европе произошли самые настоящие погромы, - Андрей Соколов
00:42  Трамп решил назначить когрессмена-"ястреба" Уолца советником по нацбезопасности США
00:31  Ирина Алкснис: Абхазская оппозиция готовится вернуть республику в состав Грузии
00:28  "Грандиозная победа" Израиля над ПВО Ирана оказалась банальным фейком, - В.Орлов
00:26  Сеул боится, что Трамп тайно договорится с Кимом, - Владимир Скосырев
00:25  Либо драпать, либо второй Угледар: "Курахово – все!", уверены укровояки, - Радомир Маркуш
00:23  Только взялись за яйца, как пропало масло. Странные вещи происходят на российском продовольственном рынке
00:22  Странам СНГ установили российский "Пароль"
00:21  Токаев и президент Исламского банка подписали соглашение на 1,1 млрд долларов
00:16  АР: Трамп в первый день своего президентского срока может начать массовую депортацию нелегалов
00:13  Европа повторит судьбу Skype и Nokia. Угасание вассала США, - Алексей Муратов
00:10  Хуситы атаковали американский авианосец "Авраам Линкольн" в Аравийском море. Пока - мимо
00:00  В Киргизии предотвратили захват власти
Вторник, 12.11.2024
17:38  Госдума РФ запретила пропаганду чайлдфри
16:22  Подрыв дамбы Кураховского водохранилища. ВСУ пытается замедлить продвижение российских войск
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Сергей Миркин: Кто станет новым президентом Украины, если Трамп отвергнет Зеленского
01:58 14.11.2024

13 НОЯБРЯ 2024,

ЗЕ-команда – это клиент демократов, и она не нужна Трампу у власти на Украине. Каким образом он может свергнуть Зеленского? Вариантов много. Но победа Трампа открывает окно возможностей и для других политиков.

Сергей Миркин
журналист, Донецк

Дональд Трамп станет президентом только после инаугурации 20 января, а до этого за формирование его видения будущего украинского конфликта будет идти борьба.

Короля играет свита. В Республиканской партии есть две фракции: условные "голуби" и условные же "ястребы".

Первые считают, что противостояние на Украине нужно заканчивать как можно скорее как минимум по двум причинам: поддержка Украины обходится США слишком дорого, плюс к тому никто не дает гарантии, что ситуация не выйдет из-под контроля и конфликт не перерастет в ядерную войну.

Ярким представителем этой фракции является предприниматель Илон Маск.

Есть фракция "ястребов" – в нее входят радикальные политики, уверенные, что для сохранения западноцентричного мироустройства необходимо нанести стратегическое поражение России, а также политики и бизнесмены, связанные с американским ВПК и нефтегазовым комплексом, которые благодаря конфликту на Украине получают сверхприбыли и поэтому заинтересованы в том, чтобы противостояние продолжалось.

На первый взгляд, "ястребы" проиграли уже на старте. Трамп написал в соцсети, что не собирается давать должности в своей администрации бывшему госсекретарю Майклу Помпео и бывшему представителю США в ООН Никки Хейли. Этот пост Трампа стал ответом на публикации в американских СМИ о том, что Помпео получит пост министра обороны, а Хейли также займет серьезную должность в новом правительстве. Помпео и Хейли – как раз-таки представители фракции "ястребов", они последовательно выступают за продолжение помощи Украине. Кроме того, Помпео стал членом совета директоров украинского оператора мобильной связи "Киевстар", что автоматически делает его лоббистом ЗЕ-команды.

"Голуби" стараются нивелировать влияние "ястребов".

Так, миллиардер Дэвид Сакс, который является сторонником скорейшего завершения конфликта на Украине, написал в соцсети, что поджигатели войны получают коррупционные украинские деньги – и Илон Маск с ним согласился.

Но говорить о полном поражении "ястребов" рано, до 20 января еще много времени, а за спинами публичных сторонников войны стоят люди с большими деньгами и связями. Кроме того, если команда Трампа действительно предложит "план мира", каким он изложен в публикации Wall Street Journal, то это не движение к миру, а просто перерыв в боевых действиях, который даст Украине возможность восстановить свои силы (новые Минские соглашения). Сомнительно, что российское руководство на это согласится. И тогда "ястребы" в новой администрации Белого дома могут взять верх над "голубями". Поэтому будет политика Трампа миротворческой или воинственной, однозначно сказать сейчас нельзя.

Но от ответа на этот вопрос зависит, какова будет судьба Зеленского и его команды при правлении Трампа. Чиновники офиса просроченного президента заявили западным СМИ, что общение с Трампом не оставило у Зеленского чувства отчаяния, намекая на нормальные отношения между политиками. Однако есть признаки того, что это не так.

В телефонном разговоре Трампа с Зеленским участвовал Маск. Почему? Вероятно, Трамп перестраховался, ему нужен был авторитетный свидетель этих переговоров, чтобы потом Зеленский в публичной сфере не смог соврать. А это говорит о недоверии Трампа к нему.

Трамп хорошо помнит, как после телефонного разговора с Зеленским в 2019 году против него начали процедуру импичмента.

А сейчас сын Трампа Дональд-младший выложил мини-ролик с Зеленским, над головой которого была надпись: "У вас осталось 38 дней до того, как вы потеряете свои карманные деньги". Намек на то, что как только Трамп займет кресло президента США, ЗЕ-команда перестанет получать финансирование.

Трамп откажется от двух ключевых принципов внешней политики США
Новый генсек НАТО привез Зеленскому бодрости и поддержки
План Зеленского оказался неподъемным для США
Кроме этого, в США прорабатывают возможность проведения выборов на Украине в 2025 году.

Это плохие звоночки для Зеленского. ЗЕ-команда – это клиент демократов, и она не нужна Трампу у власти на Украине. Каким образом он может свергнуть Зеленского? Вариантов много. Например, заставит уйти в отставку "по состоянию здоровья", взамен Зеленский и его приближенные получат гарантии личной безопасности и благополучной жизни в ЕС. А если Зеленский не захочет уходить добровольно, сценарий военного переворота никто не отменял. Или новая администрация США объявит Зеленского диктатором и коррупционером и откажет в помощи Украине, пока тот у власти. При этом многие страны ЕС сразу же прекратят давать деньги режиму Зеленского. Украинский депутат Евгений Шевченко отправил письмо Трампу, в котором просит остановить беззаконие и преследование политических оппонентов ЗЕ-команды. Возможно, что это первый шаг в сценарии по удалению Зеленского от власти.

Кто может прийти на смену Зеленскому? Экс-главком ВСУ Валерией Залужный и экс-президент Украины Петр Порошенко – об этом уже много писали и говорили. Но победа Трампа открывает окно возможностей и для других политиков. В первую очередь для народного депутата Украины Александра Дубинского, который сейчас сидит в тюрьме по обвинению в государственной измене. Дубинский – наиболее аффилированный с республиканцами украинский политик. Он помогал людям Трампа разбираться с коррупционными схемами семьи президента США Джо Байдена. И возможно, именно его Трамп захочет видеть во главе Украины. На выборы он пойдет с ореолом борца с коррупцией и жертвы режима Зеленского. Являясь человеком олигарха Игоря Коломойского, который тоже сейчас пребывает в украинской тюрьме, с приходом к власти республиканцев Дубинский имеет все шансы оказаться на свободе, так как с американскими демократами у него были плохие отношения.

Только как политик Дубинский – это такое же порождение майдана, как и Зеленский. И не факт, что он будет адекватнее Зе, если станет президентом. Что касается проекта "майданная Украина", то думается, что Трамп захочет его сохранить, потому что он выгоден США как фактор давления на Россию – независимо от того, кто находится у власти: демократы или республиканцы.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731538680


Новости Казахстана
- Рабочий график главаы государства
- Драма Акуштап Бактыгереевой "Жубан" была представлена столичным зрителям
- Мажилис рассмотрит поправки по внедрению образовательной программы "Келешек"
- Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по вопросам возврата активов: в доход государства дополнительно обращены 525 млрд тенге
- Олжас Бектенов: Бизнес должен чувствовать себя уверенно и иметь возможность расширяться и инвестировать в будущее
- Совершенствование местного самоуправления и выборность акимов обсудили на заседании Общественной палаты
- Олжас Бектенов обсудил с главой АБР и представителями стран ЦАРЭС вопросы инвестиционного сотрудничества
- Тамара Дуйсенова ознакомилась с реализацией госпрограмм в Карагандинской области
- Назначен аким города Кокшетау
- Инвестиции, земельные вопросы и воздушный транспорт: на заседании Проектного офиса обсудили развитие города Алатау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  