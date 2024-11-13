 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 14.11.2024
12:22  Гривны горят. РосВВС разбомбили нацбанк Украины
12:21  Трамп собрал радикалов в стаю, - Алексей Забродин
12:19  Европа перед выбором: новая столетняя война или Антимайдан на деньги Запада, - Александр Широкорад
12:18  Прокуратура Франции требует для Марин Ле Пен 5 лет лишения свободы. По делу о хищении средств Европарламента
12:10  Узбекистан. Рождение республики (история), - Хуснут Мухсумадьен
12:08  Станет ли Эрдоган султаном Европы? - Олег Розанов
12:07  Русские войска заняли восточную часть Курахово, ВСУ готовится оставить город

12:03  Местечковый национализм в Абхазии превращен Западом в инструмент майдана, - Айнур Курманов
10:56  Неожиданным броском РосАрмия ворвалась в Купянск
09:29  Гони их, Трамп, гони! - Андрей Фефелов
09:23  Игорь Мальцев: Почему у иноагентов не получается пропаганда
09:04  "Предсмертный залп": Зеленский задумал мегатеракт в России
09:02  Президент Киргизии не знал, что в стране предотвратили переворот, - Виктория Панфилова
09:00  Тегеран пообещал Трампу "максимальное поражение", - Игорь Субботин
08:07  Российско-китайское предупреждение Москва и Пекин послали сигнал Дональду Трампу. Шойгу изображает полезность, - Къ
02:19  Сергей Черняховский: Когда Россия приговорила старую эпоху
01:58  Сергей Миркин: Кто станет новым президентом Украины, если Трамп отвергнет Зеленского
01:32  Юрий Поляков: Новым героем нашего времени будет человек, прошедший горнило СВО
00:56  Александр Дугин: Исламский мир стоит на пороге объединения
00:54  Тимофей Бордачев: Германия стала пустым местом Европы
00:51  Баку. Токаев провел переговоры с президентом Молдовы Санду
00:42  В Таджикистане официально признаны безработными 49 тысяч человек
00:31  Турция прекратила все дипломатические отношения с Израилем
00:28  Дональд Трамп собирается серьезно разобраться с НАТО. Покинут ли США Североатлантический альянс? - В.Катасонов
00:19  Эмомали Рахмон подписал в один день 31 новый закон
00:06  Франция – это не только сыр, но и мышеловка: Токаев в урановой сделке оказался зажат между Макроном и Путиным, - СП
00:02  Авада Кедавра... Правительство Кыргызстана утвердило запрет на рекламу услуг гадалок и знахарей
Среда, 13.11.2024
18:35  В Белградском отеле найден труп экс-российского журналиста и телеведущего Алексея Зимина
15:00  Трамп собрался депортировать миллионы мигрантов. Какие слухи ходят среди таджиков в США?
14:57  Трамп-младший зло высмеял и про-троллил Зеленского в соцсетях
14:53  Не Сирией единой. В столице Казахстана прошли переговоры в рамках Астанинского формата
14:50  Казахстан заявил о поддержке суверенитета Палестины и Восточного Иерусалима как ее столицы
14:47  10 лет назад аппарат "Розетта" впервые сел на комету – благодаря труду женщины-астронома из Таджикистана
14:45  Эмманюэль Тодд: Запад живет за счет жестокой эксплуатации других стран
13:59  Президенты Казахстана, Азербайджана и Узбекистана подписали договор о зеленой энергии
13:00  Арина Исмагилова: Национальный консерватизм на пути институционализации
12:59  Трамп подвигнет мир стоять на трех ногах, - Вл.Можегов
12:58  Владислав Шурыгин: Есть три варианта окончания СВО
12:56  Трамп выбрал "ястреба" для борьбы с Китаем
12:54  Крах Украины настолько близок, что премьер Польши в панике от того, что не успеет отхватить кусок пирога
12:52  Узбекистан предложил бесплатное лечение для палестинских детей и женщин - жертв войны
12:51  Дональда Трампа ждут в ООН с волнением
12:47  Бывшего заместителя генпрокурора Кыргызстана заподозрили в создании и финансировании ОПГ
12:45  Россия как самодостаточная цивилизация, - Михаил Ковальчук
12:42  ВС РФ перешли в наступление западнее Великой Новоселки
07:58  В Астане назвали половину России территорией Казахстана
07:30  Трамп предложил пост главы Пентагона телеведущему Питу Хегсету. Маск и Равасвами возглавят новообразованное "министерство по повышению эффективности государственного управления"
07:27  Нетаньяху положил глаз на Южную Сирию, - Игорь Субботин
01:42  Киргизы вместо России поедут в Турцию, - Виктория Панфилова
01:19  Кто и зачем хочет насильственно закрыть Абхазию от России, - Е.Крутиков
00:56  Глава Англиканской церкви Архиепископ Кентерберийский Уэлби ушел в отставку в свете скандала о растлении детей
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Российско-китайское предупреждение Москва и Пекин послали сигнал Дональду Трампу. Шойгу изображает полезность, - Къ
08:07 14.11.2024

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел встречи с высшим политическим руководством КНР в ходе рабочей поездки в Пекин, ставшей первым российско-китайским контактом высокого уровня после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Москва и Пекин демонстрируют будущей республиканской администрации в Белом доме свою решимость не дать расколоть их тандем и призывают Вашингтон отказаться от политики "двойного сдерживания" Китая и России. В свою очередь, союзники США спешат подтвердить свою готовность к еще более жесткому противостоянию с Китаем, которое грозит новыми конфликтами и в их отношениях с Россией.

Российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку

В программу поездки секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в Китай вошли встречи с главой МИД КНР Ван И, секретарем Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином в Пекине, а также посещение международного аэрокосмического салона Airshow China 2024 в городе Чжухае.

Гвоздем программы крупнейшего в КНР международного авиашоу в этом году стала первая зарубежная презентация российского истребителя пятого поколения Су-57 в экспортном варианте (эта боевая машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей).

Демонстрация растущего потенциала российского и китайского ВПК проходит на фоне новых громких заявлений высшего политического руководства двух стран, сделанных в ходе состоявшегося в Пекине 19-го раунда российско-китайских консультаций по стратегической безопасности.

Обращаясь к российскому коллеге, глава МИД КНР Ван И призвал "повышать уровень взаимного доверия и твердо поддерживать друг друга по вопросам, затрагивающим коренные интересы каждой из сторон". В связи с этим глава китайской дипломатии указал на необходимость продолжать следовать тем стратегическим договоренностям, которых достигли президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

В свою очередь, Сергей Шойгу назвал российско-китайские связи "одним из стержневых элементов в мировой политике и безопасности". В то время как его китайский коллега старательно уходил от упоминания внешних сил, которые бросают вызов России и Китаю, Сергей Шойгу счел необходимым прямо указать на общие угрозы для Москвы и Пекина.

"Важнейшей задачей вижу противодействие проводимой США и их сателлитами политики "двойного сдерживания" России и Китая",- заявил Сергей Шойгу.

Весьма символично, что поездка секретаря Совета безопасности России в КНР стала первым российско-китайским контактом высокого уровня после победы на президентских выборах в США республиканского кандидата Дональда Трампа.

В период своего первого президентского срока в Белом доме Дональд Трамп стал архитектором новой американской политики максимального давления на Китай, отличавшейся от более умеренного курса предыдущей администрации Обамы. Сменивший Дональда Трампа Джо Байден так и не смог запустить процесс нормализации отношений с КНР.

Между тем победа на президентских выборах в США Дональда Трампа вызвала очередной всплеск глобальной дискуссии о том, могут ли США "дружить с Россией против Китая". Отвечая на вопрос, насколько реален такой сценарий, если бы в Кремль вдруг обратился с таким предложением Дональд Трамп, президент РФ Владимир Путин в ходе состоявшегося на прошлой неделе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" исключил возможность тайно договариваться с Вашингтоном в ущерб Пекину. "Наши отношения с Китаем не направлены против третьих стран, в том числе против США. То же самое касается наших отношений с США",- предупредил Владимир Путин. В своем выступлении на Валдайском форуме господин Путин также назвал неприемлемой политику "двойного сдерживания", о которой упомянул в Пекине Сергей Шойгу.

В качестве альтернативы российский президент призвал будущую администрацию в Белом доме задуматься об отказе от "двойного сдерживания" в пользу трехстороннего сотрудничества Вашингтон-Москва-Пекин.

"Мне думается, что если бы Соединенные Штаты поменяли вектор в отношении России и Китая, то есть не проводили бы политику двойного сдерживания, а проводили бы политику трехстороннего сотрудничества, от этого выиграли бы все",- подчеркнул Владимир Путин.

Однако многочисленные сигналы из Вашингтона и от его союзников свидетельствуют о том, что в ближайшие четыре года Запад будет проводить все ту же политику "двойного сдерживания" в ее еще более радикальном варианте.

Одним из признаков этого называют рассмотрение на должность будущего госсекретаря США кандидатуры сенатора Марко Рубио, известного своей жесткой антикитайской позицией. "Выбор Рубио на эту роль стал бы прямым сигналом о готовности избранного президента обострить ситуацию с Китаем",- отмечает телеканал CNN. В августе 2020 года Пекин ввел санкции против Марко Рубио в ответ на санкции Минфина США, принятые в отношении официальных лиц континентального Китая и Гонконга.

"Ястреб" с природной харизмой и экс-оппонент Трампа: чем известен кандидат в госсекретари США Марко Рубио
Читать далее

К проведению более жесткой линии по отношению к Пекину готовятся и в Евросоюзе, лидеры которого до последнего времени пытались не полностью повторять политику Вашингтона, называя Китай партнером, с которым необходимо не соглашаться, но все же продолжать диалог и развивать деловое сотрудничество. Об этом говорит, в частности, выступление в Европарламенте будущего главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая выступала на слушаниях в комитете по иностранным делам по утверждению ее кандидатуры в тот самый момент, когда Сергей Шойгу находился с визитом в Пекине. "Я вижу, что такие игроки, как Россия, Китай, КНДР и Иран, стремятся изменить международный порядок, построенный на правилах. Китай и Россия используют открытость нашего общества против нас. Мы должны осознавать угрозы и давать соответствующий ответ совместно с нашими партнерами",- предупредила госпожа Каллас. По ее словам, Китай - это "системный противник" Евросоюза, который должен будет заплатить более высокую цену за поддержку России.

"Без поддержки Китая Россия не сможет продолжать конфликт на Украине, поэтому Китай также должен почувствовать рост цены своей политики",- отметила Кая Каллас, призвав снизить "зависимость ЕС" от сотрудничества с КНР.

В свою очередь, на североамериканском континенте о решимости быть частью глобальной антикитайской коалиции президента Трампа в его будущих торговых войнах с Пекином заявил на этой неделе премьер-министр Канады Джастин Трюдо. "Почти все наши демократические партнеры во всем мире выразили различную степень обеспокоенности относительно китайских избыточных производственных мощностей, по поводу их несправедливой торговой практики, которую китайская экономика навязывает всему миру. Это большая тема для разговора, который мы будем вести с новой американской администрацией в ближайшие месяцы",- сообщил канадский премьер в ходе посещения провинции Нью-Брансуик. По его словам, Канада, как и другие страны Запада, уже начала противодействовать торговой политике Китая путем введения существенных тарифов на импорт китайских товаров, но "предстоит еще много работы".

Сергей Строкань
13.111.24

Источник - Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731560820


Новости Казахстана
- Рабочий график главаы государства
- Драма Акуштап Бактыгереевой "Жубан" была представлена столичным зрителям
- Мажилис рассмотрит поправки по внедрению образовательной программы "Келешек"
- Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по вопросам возврата активов: в доход государства дополнительно обращены 525 млрд тенге
- Олжас Бектенов: Бизнес должен чувствовать себя уверенно и иметь возможность расширяться и инвестировать в будущее
- Совершенствование местного самоуправления и выборность акимов обсудили на заседании Общественной палаты
- Олжас Бектенов обсудил с главой АБР и представителями стран ЦАРЭС вопросы инвестиционного сотрудничества
- Тамара Дуйсенова ознакомилась с реализацией госпрограмм в Карагандинской области
- Назначен аким города Кокшетау
- Инвестиции, земельные вопросы и воздушный транспорт: на заседании Проектного офиса обсудили развитие города Алатау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  