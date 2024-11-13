Тегеран пообещал Трампу "максимальное поражение", - Игорь Субботин

09:00 14.11.2024

13.11.2024



У иранской ядерной программы появились новые стимулы

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси все еще надеется, что переговоры остановят ядерную программу Ирана.

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси начал визит в Иран, чтобы обсудить степень развития местной ядерной программы. Выдвижение избранным президентом США Дональдом Трампом на ключевые посты в своей новой администрации людей с подчеркнуто "ястребиными" взглядами вызывает подозрения, что Тегеран уже в следующем году может встретиться не только с жесткими экономическими санкциями, но и с военным давлением. Тем более что власти Израиля дают понять: ядерные объекты Исламской Республики сейчас уязвимее, чем когда-либо.



Гросси призвал иранское руководство осознать, что обстановка в мире "становится все более напряженной", а пространство для переговоров в ядерной сфере "начинает сокращаться". Глава МАГАТЭ выразил неудовлетворение тем, что Тегеран слабо подотчетен в своих разработках международным инспекторам. "Агентство работает в Иране, проводит инспекции, но я всегда говорил, что нам нужно больше прозрачности, – подчеркнул Гросси. – Мы должны иметь возможность видеть больше. Учитывая широту, глубину и амбициозность иранской программы, нам нужно найти способы предоставить агентству больше возможностей для наблюдения".



Это первые контакты Гросси с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и министром иностранных дел Аббасом Арагчи, которые заняли свои должности в этом году, после того как предыдущий глава исполнительной власти и шеф дипкорпуса Исламской Республики погибли 19 мая в авиакатастрофе.



Начавшуюся 13 ноября поездку директора МАГАТЭ в Иран западные СМИ интерпретируют не иначе как элемент подготовки к новому сроку Трампа. Республиканец традиционно придерживался политики "максимального давления" на Тегеран. Ожидающееся возвращение к этим подходам вызывает опасения, что Исламская Республика в отместку нарастит свои ядерные разработки.



"Мы находимся в моменте, когда есть возможность того, что Иран способен принять определенные решения, которые вызовут реакцию со стороны Израиля или, возможно, некоторых других игроков, – осторожно заявил Гросси в интервью CNN накануне вылета в Тегеран. – На данный момент у них нет ядерного оружия. И мы должны вести переговоры и работать для того, чтобы они его не получили".



Впрочем, пока Иран шлет сигналы о необходимости разрядки. Базирующийся в Эмиратах канал Sky News Arabia со ссылкой на источники 13 ноября сообщил, что Исламская Республика отложила свою акцию возмездия против Израиля. Ранее власти обещали жестко ответить на израильскую авиаоперацию "Дни покаяния", которая состоялась 26 октября и привела к жертвам среди военного персонала в Иране. Однако собеседники Sky News Arabia утверждают, что Тегеран ставит свой ответ в отложенный режим, ожидая переговоров с администрацией Трампа.



Возможно, речь идет о диалоге не по ядерной проблеме, на которой фокусировался в первые годы президентства Джозеф Байден, а по общей деэскалации на Ближнем Востоке. Консультации по этому вопросу велись между Вашингтоном и Тегераном в начале этого года, но, по слухам, были остановлены из-за трагической гибели ключевых фигур иранского правительства.



В свою очередь, Арагчи послал публичный сигнал о необходимости снизить уровень трений между Вашингтоном и Тегераном. "Мы должны управлять процессом, чтобы снизить градус напряженности, – заметил шеф дипломатического ведомства после состоявшегося 13 ноября заседания правительства. – Каналы связи между нами существовали всегда".



Отдельно Арагчи предупредил приходящую администрацию президента США: "Политика "максимального давления 1.0" столкнулась с "максимальным сопротивлением" и закончилась для США "максимальным поражением". Доказательство: просто сравните мирную ядерную программу Ирана до и после так называемой политики максимального давления. Попытка реализовать политику "максимального давления 2.0" приведет лишь к "максимальному поражению 2.0". Есть идея получше: попробуйте "максимальную мудрость", это в интересах всех сторон".



А министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад проинформировал, что промышленники уже готовы к возможной раскрутке санкционного механизма США с января следующего года, когда Трамп должен официально вступить в должность. "Будьте уверены, мои коллеги из нефтяной промышленности уже предусмотрели некоторые действия в соответствии с теми условиями и ограничениями, которые могут возникнуть", – подчеркнул он.



Номинации Трампа на ключевые должности в новой администрации оставляют мало сомнений, что "ястребиная" политика в отношении Ирана может возобновиться с новой силой. Сообщается, что сенатор Марко Рубио, который считает Исламскую Республику одним из ключевых геополитических противников, рассматривается в качестве кандидата на пост госсекретаря. А конгрессмен Майкл Уолтц может стать номинантом на пост помощника по национальной безопасности. Именно Уолтц в ответ на доклады разведки о готовящемся покушении на Трампа с "иранским следом" недавно направил в Секретную службу США запрос на предоставление военных средств, в том числе авиации, для защиты республиканского политика.



Возможно, о потенциальных переговорах с Тегераном лагерь Трампа даже и не мыслит. В октябре этого года политик публично рекомендовал Израилю нанести – в рамках взаимных обстрелов – удар по ядерной инфраструктуре Ирана. Как обратил внимание назначенный недавно министр обороны еврейского государства Исраэль Кац, в настоящий момент Иран стал "более чем когда-либо подвержен риску повреждения своих ядерных объектов". "Есть шанс достичь самой важной цели – предотвратить и устранить угрозу уничтожения, нависшую над Государством Израиль", – сказал шеф военного ведомства, имея в виду перспективу появления у Исламской Республики оружия массового уничтожения.



Впрочем, среди экспертов распространено мнение, что ядерные объекты Ирана находятся слишком глубоко под землей, чтобы Израиль смог добраться до них даже при помощи имеющихся у него противобункерных снарядов. На днях иранское информационное агентство Tasnim дало понять, что работа над углублением подземной инфраструктуры продолжится. Так, по его данным, инженерные бригады начали возводить "оборонительный туннель" под Тегераном. Подземный маршрут, который будет расположен недалеко от центра города, призван связать одну из станций метро с Больничным комплексом имама Хаменеи. "Впервые в стране строится туннель с оборонительным назначением", – цитирует Tasnim одного из представителей столичных властей.



Аналитический центр "Суфан", занимающийся Ближним Востоком, отмечает, что за последнее время Иран смог сделать рывок в развитии своей ядерной программы, несмотря на то что администрация Байдена сохраняла все ключевые элементы санкционной архитектуры "максимального давления" в течение последних четырех лет. "С приходом Трампа Ирану потребуется только несколько недель, чтобы собрать расщепляющийся материал в достаточном количестве для одной единицы ядерного оружия, если верховный лидер Ирана Али Хаменеи прикажет своей команде двигаться в этом направлении. Сборка механизма детонации для ядерной бомбы может потребовать нескольких месяцев дополнительных экспериментов", – отмечают в "Суфане".