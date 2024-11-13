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Президент Киргизии не знал, что в стране предотвратили переворот, - Виктория Панфилова
09:02 14.11.2024

13.11.2024

Жапаров в Баку обсуждает глобальные климатические изменения
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Популярная конно-спортивная игра кок-бору собирает тысячи зрителей.
В Киргизии предотвращена попытка государственного переворота, запланированная на 17 ноября, в день выборов в местные органы власти. По данным Министерства внутренних дел, группа лиц, в которую входили бывший заместитель генерального прокурора Адыл Кубан уулу, двое иностранных граждан и несколько жителей Ошской, Джалал-Абадской и Чуйской областей, которые планировали спровоцировать массовые беспорядки с целью свержения власти, задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело. Президент Садыр Жапаров, судя по всему, не в курсе, что происходит в стране. Он принимает участие в климатическом саммите в Баку. Глава правительства, спикер парламента, глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и другие чиновники не комментируют ситуацию. И только в Кремле ответили, что власти Киргизии обладают всеми инструментами для обеспечения порядка в стране.

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД получили информацию о подготовке некой группой массовых беспорядков и дестабилизации общественно-политической ситуации, говорится в пресс-релизе. Каждый из участников этой группы выполнял свою роль – организаторы, пособники, финансисты, исполнители. Они планировали использовать в качестве дестабилизатора традиционные соревнования по кок-бору. Как правило, на кок-бору (это древняя популярная конно-спортивная игра жителей Азии, во время которой джигит пытается завладеть тушей козла) приходят поболеть десятки сотен молодых мужчин. Судя по найденным трофеям, предполагалось опоить болельщиков водкой и повести их маршем протеста на столицу. По информации МВД, "у задержанных изъяты водка для спаивания толпы, оружие, патроны, дроны, тепловизор, оптический прицел, наркотики". "В день выборов в местные кенеши – органы законодательной власти, 17 ноября, они намеревались вызвать беспорядки и насилие с целью захвата власти", – уточнили в МВД.

Бывший заместитель генерального прокурора Адыл Кубан уулу назван силовиками основным организатором подготовки к массовым беспорядкам с целью свержения власти в КР. В МВД сообщили, что он арестован на два месяца, до 10 января 2025 года, по обвинению в организации массовых беспорядков, создании организованной группы, финансировании преступных сообществ и попытке насильственного захвата власти.

Важно отметить, что Адыл уулу был освобожден от должности заместителя генерального прокурора в апреле 2024 года. Тогда президент Садыр Жапаров объявил выговор генпрокурору Курманкулу Зулушеву и министру природных ресурсов Мелису Тургунбаеву, а также потребовал освободить Адыл уулу от должности. Причина – вмешательство сотрудников органов прокуратуры в деятельность комиссии по вопросам лицензирования при Минприроды. Об этих фактах стало известно из служебной записки главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчибека Ташиева по результатам проведенного расследования.

В ходе операции по пресечению попытки государственного переворота в Киргизии задержаны семь человек, предположительно связанных с группировкой. Среди задержанных два гражданина иностранного государства, при этом уроженцы Ошской области, один из которых имеет боевой опыт и участвовал в подборе и обучении участников, закупке снаряжения, а также слежке за правоохранительными органами. При обыске у него обнаружены граната, патроны, квадрокоптеры, тепловизор и оптический прицел. Второй задержанный имел при себе пистолет и наркотики. Иностранный гражданин, специалист по дронам и взрывчатым веществам, также имеющий боевой опыт. В группе также несколько жителей Чуйской области, ранее судимых, которые занимались вербовкой и финансированием участников будущих акций протеста. Всем задержанным предъявлены обвинения в организации или подготовке массовых беспорядков.

В нынешнем году это третья попытка захвата власти в Киргизии. В январе 2024 года Садыр Жапаров сообщил, что в республике предотвратили государственный переворот. В подготовке беспорядков он обвинил НПО, спонсируемые Западом.

Летом, 5 июля спецслужбы Киргизии обезвредили группировку, планировавшую государственный переворот. По данным ГКНБ, захват власти планировали люди, поддерживающие идеологию криминалитета и "фанатично исповедующие религиозную идеологию".

Еще три госпереворота Киргизия пережила 24 марта 2005 года, 7 апреля 2010 года и в октябре 2020 года, организаторами которых были главы правительств, министры, а также видные политики.

Адыл Кубан уулу не является публичной фигурой и вряд ли мог бы стать лидером революции. Вероятнее всего он был лишь частью более крупной схемы, "средним звеном" в группировке. Сейчас силовики скорее всего пытаются выяснить, был ли он связан с организованной преступной группировкой (ОПГ) и выполнял ли роль координатора, через которого проходили деньги.

Нынешнюю попытку дестабилизации общественно-политической ситуации в Киргизии, если таковая имела место быть, эксперты связывают с недовольством элиты, пострадавшей в результате кампании по "кустуризации" – популярный в киргизском обществе термин, означающий задержания политиков и бизнесменов с последующим возмещением ими ущерба государству в обмен на свободу. " В итоге, многие представители киргизской элиты лишились своих миллионных состояний. Недовольных много, но каждый из этих недовольных играет свою игру. Объединиться и выступить вместе им мешают амбиции", – сказал "НГ" гендиректор аналитического центра "Стратегия Восток-Запад" Дмитрий Орлов. По его мнению, сегодня власть достаточно сильна и с легкостью подавит любой переворот.

По мнению директора Агентства этнонациональных стратегий Александра Кобринского, нынешняя попытка дестабилизации в Киргизии – это скорее внутриэлитная разборка, нежели реальный заговор с целью государственного переворота. "Сегодня в Киргизии нет бизнесменов, способных профинансировать подобные действия. Операцию по пресечению попытки переворота проводило МВД, а не ГКНБ, как это было в предыдущих случаях, что может свидетельствовать о конфликте интересов между силовыми ведомствами", – сказал "НГ" Кобринский.

Эксперт считает, что использовать выборы в местные советы для организации массовых протестов бессмысленно, так как они не являются социально значимыми. Он также прогнозирует низкую явку на предстоящих выборах, ссылаясь на данные о низкой явке на довыборах в самом многочисленном Ленинском округе Бишкека (13%). Кобринский также сомневается в том, что даже с учетом пришедших посмотреть на соревнования и их участников можно организовать массовые протесты.

Между тем депутаты парламента узнали о готовящемся захвате власти в стране из СМИ. Поэтому комментариев "НГ" получить не удалось. Президент Киргизии Садыр Жапаров находится в Баку, где принимает участие в 29-й Конференции ООН по изменению климата. Примечательно, что второй раз подряд попытку госпереворота раскрывают в отсутствие президента на родине. В июле он полетел на Олимпиаду. Как иронизируют эксперты, уже стало доброй традицией в отсутствие президента выявлять и пресекать заговоры на родине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о предотвращении очередной попытки дестабилизации обстановки в азиатском государстве, сказал: "В рамках двусторонних механизмов сотрудничества, в рамках интеграционных механизмов мы постоянно на связи с нашими киргизскими друзьями. По линии силовиков идут контакты. Мы убеждены, что руководство Киргизии обладает всем необходимым, чтобы обеспечить законность и порядок".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731564120


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