 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Предсмертный залп": Зеленский задумал мегатеракт в России
09:04 14.11.2024

Эксперты прокомментировали появившуюся в Сети информацию о том, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы готовит новый мегатеракт в России - удар по Крымскому мосту. В беседе с "Царьградом" аналитики назвали поведение главы киевского режима "предсмертным залпом".

Руководитель холдинга структур безопасности Роман Насонов заявил, что Крымский мост остается для России значимым объектом, а его система безопасности работает на высоком уровне.

По мнению Насонова, Зеленский пытается показать избранному президенту США Дональду Трампу, что он - серьезный человек, способный решать самые сложные задачи, ему нужно только дать денег.

Террористом он себя не чувствует, а считает каким-то супервоенным лидером, добавил эксперт.

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По словам политолога Дмитрия Шатунова, Зеленский, возможно, хочет показать оставшуюся силу в своем предсмертном залпе, так как ВСУ скоро выбьют из Курской области. Кроме того, украинская армия отступает, и никаких аргументов перед новой администрацией Трампа, чтобы выпросить новую финансовую поддержку, у Зеленского не остается, заключил Шатунов.

Ранее историк Евгений Спицын объяснил слова казахского политика Уалихана Кайсарова, который заявил о том, что часть России принадлежит Казахстану.

13.11.24
Авторы: МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВ

Источник - МК
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