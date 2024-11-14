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Игорь Мальцев: Почему у иноагентов не получается пропаганда
09:23 14.11.2024

14 НОЯБРЯ 2024,

Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.

Игорь Мальцев
писатель, журналист, публицист

Было время, когда слово "пропаганда" было равно самому себе: никому в голову не приходило устраивать истерику при виде "пропаганды здорового образа жизни", например.

Потому что пропаганду сделали пропагандистским термином вполне определенные люди. Когда из политической жизни исчезли леваки здорового человека, с которыми было о чем поговорить и с чем согласиться. Когда каждый несогласный с каким-то малограмотным лево-зеленым шнырем, выучившим несколько терминов, обозван "ультраправым", "расистом", "токсичным" и "колонизатором", тогда и слово "пропаганда" становится тоже токсичным.

К чему это ведет? А вот тут давеча дошло до того, что какая-то безъязычная Камала на всю страну называла своего конкурента "фашистом". А ей подпевала мадам Клинтон – "нацист". Что-что? А вот так теперь. И это все – тоже пропаганда.

Я всю жизнь прожил в обстановке сильнейшего дефицита информации. Поэтому приучен рассматривать все источники с априорным вниманием. Более того, когда начал работать журналистом, у меня были прекрасные учителя в области пропаганды – по обе стороны "железного занавеса".

С одной стороны – Юрий Петрович Щекочихин. Был ли он пропагандистом? Да – он пропагандировал советский подход к воспитанию детей и подростков – со всеми "за" и "против" в "Алом Парусе" "Комсомольской правды".

С другой стороны баррикады мои учителя – Юлиан Панич и Сергей Юрьенен с абсолютно вражеской станции "Радио Свобода**". Станция-то ЦРУ-шная, пропагандисты – натуральные. Но люди при этом приличные (неслучайно Панич – заслуженный деятель искусств РФ с 1996 года). Никогда не позволявшие себе говорить с русским народом на языке ненависти и уж тем более – транслировать, например, бандеровские "нарративы", будучи евреями (отдельная ирония – станция находилась в Мюнхене).

И тут мы вынуждены перейти к феномену деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.

Если рисовать широкой кистью, то сегодня враждебную РФ пропагандистскую машину представляют несколько крупных, исторически сложившихся страт.

Выходцы из 90-х, попавшие под золотой дождь Гусинского с Березовским, выбравшие в результате бесконечного самоупоения не ту сторону истории – Шендерович***, Киселев (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга)*** , Алексашенко***, Пастухов***, Пархоменко*** и прочие деятели времен НТВ и ОРТ, которые не могут простить, что в один день они стали неактуальны.

Столь популярные ежедневные мантры про то, что Кремлю осталось совсем немного, русская экономика терпит крах, заговор элит покончит с диктатором, без которой не обходится ни один пропагандистский канал сегодня, на самом деле мы слышим буквально 20 с лишним лет безотносительно того, на дворе Чеченская или СВО. При этом напомню, что именно тогдашнее НТВ первым расчехлилось по поводу ненависти к русскому народу – все эти репортажи про гордых свободолюбивых повстанцев против колониальных "федералов" – то есть русских солдат. Эта же группа авторов, плюс воспитанники Венедиктова*** старшего поколения были создателями фальшивого нарратива "мы против путинского государства, но не против русского народа". Но даже тогда это было неправдой, потому что постоянное внушение слушателям, что они живут в отсталой, варварской, рабской стране – это и был их основной вклад в журналистику.

Февраль 2022-го ввел идею коллективной ответственности (которая раньше была признаком германского нацизма и Холокоста) в творчество этих граждан. Отсюда – приветствие санкций. Изо дня в день заголовки: "Победа ВСУ за год!", "До катастрофы осталось недолго", "В России случится Армагеддон" и так далее. Но это все длится десятилетия. Просто теперь это в "Ютубе". А раньше и в российских эфирах тоже.

С площадки "Эха Москвы" образовалось несколько пропагандистских каналов – парочка более образованных авторов (из "хороших московских семей" – эвфемизм "наш папа при СССР был закормлен властью по самые уши") – Ксения Ларина***, поэт Быков*** и прочие "супер-аналитики".

Но, конечно, никакая это не аналитика. Это пропаганда. Потому что она просто нацелена на разложение российского общества, не более того.

Прекрасный пример – как в 2022 году буквально все оппо-каналы переключились на прямую трансляцию украинской боевой пропаганды. При этом Венедиктов пытался это представить как "сбалансированную подачу информации", а бесхитростные просто транслировали злобные пожелания "русне". Про "ракет у русских на два-три дня" – это не украинское изобретение, это нам рассказывали оппо-каналы. И про "проигрыш в информационной войне" – тоже они.

Самое смешное, что даже такой продуманно-проукраинский автор, как Ю. Латынина***, тут же получила от украинцев полный отлуп по всему лицу, несмотря на все заигрывания и жажду оказаться "на хорошей стороне". Украинцы, оказывается, не отличают одну говорящую голову от другой, если она говорит по-русски. И наступило отрезвление – ее хотят точно так же истребить.

Спустя два года яростных плясок на русских костях, в "творчестве" наших беглых пропагандистов все чаще проскальзывает разочарование – русские наступают, въехать в Москву на белом "Абрамсе" не получилось, только Пономарев (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга)*** и Гельман*** попытались качнуть тему оккупационной администрации в Курске, остальные понимают, что судьба забросила их в натуральную задницу мира и расставание может растянуться на всю оставшуюся жизнь. Вообще-то провести остаток жизни в убогой Прибалтике – это кошмар для любого москвича, как бы он ни ненавидел русский народ.

Наиболее сообразительные – типа Плющева*** – уже это понимают, и даже сквозь артистический бодрячок пробивается эта печалька. Более того – отрыв от основного источника тем – собственно России – уже дает о себе знать. Приходится обсуждать то, что ранее опубликовали российские источники.

Мелеющий источник непосредственной инфы господа вещающие заменяют фантастическими рассказами о тайнах из Ново-Огарево. Вся эта хогвартс-аналитика имени профессора Соловья***, который раз в неделю обещает переворот и катастрофы – и все из первых рук. Вот из таких рук приходится кормиться иноагентам, вещающим на Россию.

А кто не хочет – тот бегает с одного канала на другой и очень быстро произносит тексты, дабы скрыть фактическую чушь на манер госпожи Шульман***. Но уже даже она все больше теряет прошлый задор. Госпожа уже поняла, что жизнь в сегодняшнем Берлине – для лузеров.

Но тут по репутации (какая есть) всего этого движа классически проехали два больших бульдозера. Сначала скандал с Невзлиным***, который отчетливо показал, что Кремлю, скорей всего, на них наплевать, а вот замочить могут и свои, буржуинские. И более того – мочат. При этом люди, которые обвиняли российскую власть в избиении Волкова (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга)***, так и не извинились за свою ложь.

Более того, расследование дошло до очень чувствительной темы – "Невзлин следил за Навальным в тюрьме" – и остановилось. Потому что далее – пропасть в виде немалой возможности устранения конкурента за звание главного оппозиционера всея Руси. Хотя, где Ходор, а где Русь…

Но тут бульдозер поехал в другую сторону – и выяснилось, что бескомпромиссные деятели ФБК* – секты Навального – не видят и не чуют воровства, когда оно на пользу их структуре. И, собственно, это еще разок, для верности, добило репутацию так называемой русской оппозиции в изгнании. Хотя более точное слово – "беглой".

Все скучней, все злобней эфиры. Больше всего не повезло младшей поросли воспитанников Венедиктова. Весь их бред мы уже читали у их старших товарищей много-много лет назад. И не один раз. Предыдущее поколение на этой фигне себе уже карьеру сделало. Так почему в вашем творчестве так много римейков?

Но скоро придет понимание, что Москва как стояла, так и стоит, а вот ты закончишь в Грузии под забором.

*** Внесен в список иностранных агентов

* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

** СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731565380


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