Гони их, Трамп, гони! - Андрей Фефелов

09:29 14.11.2024

Гони их, Трамп, гони!

неизбежное глобалистское будущее необратимо стало антиквариатом, рухлядью, вчерашним днем

Андрей Фефелов



Снаряд упал второй раз в одну воронку, и уже никто не задает глупых вопросов: "Случайность ли это?"



Трампа возвели на вершину власти не ревущие толпы, не коллегии выборщиков и не американские промышленные магнаты. Сама история взяла его за рукав и второй раз привела в Белый дом. Ибо рыжий Дональд - ярчайший выразитель и бесспорный локомотив магистральной на сегодняшний день тенденции человечества, имя которой - деглобализация.



Мир стремительно локализуется, распадаясь на сферы влияния - потенциальные макрорегионы. Полным ходом идет болезненный процесс демаркации границ будущих империй. Стремительно кристаллизуется антизападная коалиция - так называемый Коллективный Восток. За его бетонным бруствером плещется восставший Глобальный Юг. И только транснациональные круги, образующие так называемое глубинное государство, никак не могут поверить, что их колоссальный многоярусный проект неотвратимо рушится и сделать с этим ничего уже нельзя. А ведь мировое господство было так возможно, так близко… Сейчас все иначе. Как промыслительно спел когда-то козлобородый релокант: "Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать…"



Америка хочет жить, поэтому спешит выскочить из горящего поезда неудавшейся глобализации. Для этого и понадобилось политическое воскрешение кудесника Трампа.



А ведь еще вчера глобализм был воистину всемирен, всесилен и всеяден. Увядающая цивилизация Запада превзошла саму себя, породив под конец нечто даже более уродливое и жуткое, чем германский национал-социализм. Многорукая, многоокая, многоликая химера глобализма и сейчас располагает огромными возможностями. За последние 50 лет она захватила почти все страны мира, обволокла своей густой ядовитой пеной почти все человечество. Скрытой оккупации и разлагающему воздействию подверглись многие страны и народы. СССР и США не были здесь исключением. Главный тайный смысл перестройки заключался в разрушении страны Советов и встраивании ее осколков на определенных условиях в глобальный контекст. Делалось это под видом защиты прав, свобод и прочих общечеловеческих ценностей.



Но тот, кто двигал, управляя



Марионетками всех стран, -



Тот знал, что делал, насылая



Гуманистический туман.



Демократическая партия США - это лишь крохотное легальное крыло всемирного глубинного государства - этой огромной сетевой транснациональной группировки, этой глубоко законспирированной тоталитарной секты, возжелавшей захватить рычаги управления во всех странах мира и переформатировать все человечество в духе высосанной из пальца климатической повестки, энвайронментализма, умственной и телесной содомии и прочего мракобесия.



Главными инструментами транснационалов являются построенная ими безупречная международная финансовая система, с платежными механизмами, биржами и хедж-фондами, а также громадный пул послушных их воле так называемых мировых СМИ и мощные цифровые платформы: поисковики и социальные сети. Важную роль играют бесчисленные подставные НКО и иная "международка". Под управлением глубинного государства находятся купленные чиновники в правительствах национальных государств и наднациональные структуры, такие как ООН, ВОЗ, МОК и ВТО - эти своего рода эмбрионы мирового правительства. Однако основополагающим фактором до последнего времени являлась военная и геополитическая мощь захваченных транснационалами Соединенных Штатов Америки.



Именно этого ключевого инструмента достижения мирового господства лишился на днях пресловутый дип стейт. Без США транснационалы-глобалисты превратятся в посмешище, в какой-то странствующий рой.



Удивительно, как быстро, почти мгновенно, неизбежное глобалистское будущее необратимо стало антиквариатом, рухлядью, вчерашним днем. Какой-то старомодной ветхостью веет теперь от концептов "устойчивое развитие" и "инклюзивный капитализм".



Лезет наружу заведомая бредовость и самого прогрессистского дискурса. Абсурдно утверждение, что свобода важнее, чем демократия. А призыв проявлять нетерпимость к нетерпимости - разве не разрушает основы мышления?



Из глобалистских структур ушла историческая энергия, что-то в них непоправимо сломалось. Видимо, они были кем-то взвешены на весах истории, найдены слишком легкими и выброшены на помойку. К счастью для всех нас, глобализм с постчеловеческим лицом тает, сжимается, скукоживается, превращаясь в воспоминание, в пародию, в свою противоположность (возможна ли победа глобализма в одном отдельно взятом "демократическом" штате?).



Трамп, безусловно, могильщик всемирного глубинного государства. Но все же: кто на самом деле прикончил этот проект? Ведь на выборах 2020 года транснационалы смогли-таки мобилизоваться и сбросить рыжего с корабля современности. За последующие четыре года что-то произошло, что позволило Трампу вскарабкаться на палубу и снова очутиться на капитанском мостике… Что же такого случилось, отчего градус глобализма в мире резко упал?



Приход в Белый дом Трампа не является чудом. Чудом является то, как безропотно и быстро транснационалы признали свое поражение.



Неужели эта колоссальная антисистема, порождение Тифона и Ехидны, безропотно пойдет в утиль?



Миссия Трампа - уничтожить осиное гнездо транснационалов в США, пока они не пришли в себя. Грядет большая чистка!



Кадровая революция в Штатах повлечет за собой эффект домино. Начнется процесс избавления от креатур транснационалов во всех государствах планеты, особенно в Европе. Правительственные структуры стран ЕС буквально засеяны агентурой дип стейта. Разгром центрального офиса в США не оставляет им шансов. Они - не жильцы…



Если Трампу удастся организовать большой судебный процесс над глубинным государством по типу Нюрнбергского, то многое тайное на нем станет явным. Широкой общественности расскажут много интересного, например, имена и явки. Мир узнает правду не только о наглой фальсификации демократами выборов 2020 года, но и об истинных организаторах терактов 11 сентября 2001 года.



И тогда голливудская клоака перестанет возмущенно булькать. А прикормленная транснационалами орда продажных журналистов прикусит свои грязные языки.



США при Трампе и его преемниках будут действовать в логике мира постглобализации. Залихватский лозунг "Патриоты всех стран, объединяйтесь!" лишен особого смысла. Патриоты всех стран, безусловно, будут тянуть одеяло каждый на себя. Это закономерно приведет мир к конфликтам. Отсюда - риск перетекания богомерзкого Нового мирового порядка в старый традиционный мировой беспорядок. Но есть существенный плюс: патриоты разных стран мыслят в одной системе координат и смогут, поговорив друг с другом, все же понять противоположную сторону. С транснационалами такой разговор был в принципе невозможен. Да они вообще не желали ни с кем разговаривать…



Группа, доктринально нацеленная тотально доминировать на земном шаре, потеряет рычаги воздействия на американскую внешнюю политику, что автоматически снизит градус международной напряженности и угрозу глобального конфликта.



Огромный болотный пузырь глобализации лопнул, окатив всех нас на прощание пахучей радужной слизью. Эвтаназия человечества отменяется!