Неожиданным броском РосАрмия ворвалась в Купянск

10:56 14.11.2024

Российская армия зашла в Купянск

Олег Кравцов. 14.11.2024



Вчера российские военные неожиданным броском смогли зайти в Купянск, оставленный в после контрнаступления ВСУ в 2022 году.



Об этом, передает корреспондент "ПолитНавигатора", вчера вечером сообщил связанный с ВСУ украинский военно-аналитический ресурс DeepState



Вчера российские военные неожиданным броском смогли зайти в Купянск, оставленный в после контрнаступления ВСУ...

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Отмечается, что русские "в парадном режиме залетели в Купянск". В частности, одной МТ-ЛБ "удалось беспрепятственно доехать в район улицы Сватовской" и высадить десант.



"Почему сложилась такая ситуация? Последние месяцы линия столкновения стала загадкой для всех подразделений. Боевые порядки ВСУ и врага просто разбросаны по лесу, осуществлялись ротации обеих сторон, а война в лесу выглядела "странной". По просьбе смежных подразделений просим ГБР и СБУ обратить внимание на командование 11-х ОМБр и сложившуюся там ситуацию за последнее время", – требует украинский ресурс.



Негодует по этому поводу и офицер ВСУ с позывным "Алекс", регулярно цитируемый украинскими СМИ.



"Надеюсь хоть кто-то получит п..ды за сегодняшний про…об в Купянске, что каким-то странным образом […] смогли залететь в сам город. Просто в последние месяцы из-за таких про…бов одних другие подразделения начинают выгребать по фронту и картина начинает резко ху…витися", – возмущается украинский офицер.



По словам российского военного обозревателя Юрия Подоляки "ни мы ни противник до сих пор не можем до конца понять, что же действительно произошло".



"Паблики противника в гневе требуют скальпы виноватых, а наши бойцы тем временем ведут бой в окружении. В самом центре восточной (заоскольской) части Купянска. Все началось глубоко в нашем тылу (из района Лимана Первого), откуда вышла небольшая колонна техники (три единицы плюс танк) с десантом на борту. Далее она, еще на старте потеряв одну машину, двигаясь вначале вдоль жд полотна, а потом и по улицам Купянска беспрепятственно прошла до трассы на Сватово, и там, немного "погуляв", высадила десант, который и закрепился в нескольких домах.



На отходе и танк и наши легкие бронемашины были подбиты, но сам факт такого успешного рейда до сих пор заставляет фантазировать запоребриковских блогеров, а как так получилось? А еще они не понимают, что же будет дальше?", – описывает ситуацию автор.



По его словам, "оборона ВСУ в северной части Купянска оказалась дырявой".



"И даже если нам не удастся развить далее успех, а наш десант погибнет, это для противника настоящий набат. Между тем, по данным противника, уже затемно в Купянск прорвалась еще одна наша колонна, которая при прорыве тоже понесла потери. Результат происходящего пока неясен, а потому держим кулаки и молимся за парней. Вчера они совершили, что-то воистину феноменальное", – резюмирует Подоляка.