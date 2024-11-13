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Местечковый национализм в Абхазии превращен Западом в инструмент майдана, - Айнур Курманов
12:03 14.11.2024

Местечковый национализм в Абхазии превращен Западом в инструмент майдана
Айнур Курманов. 13.11.2024

В минувший вторник в Абхазии прошли массовые антироссийские протесты, организованные "пятой колонной" в лице местной оппозиции, которая решила использовать инвестиционное соглашение с Москвой как повод для масштабных акций. В реальности – это реализация плана Запада по подрыву ситуации в республике изнутри под национал-патриотическими лозунгами.

Выступления в Сухуме подошли к концу вечером 12 ноября после разблокирования последнего, Гумистинского, из пяти мостов, перекрытых оппозицией. И участники акций разошлись окрыленными, чувствуя себя победителями, так как их требование об освобождении активистов оппозиции, задержанных, по их утверждениям, за критику инвестиционного соглашения с Россией, было полностью выполнено властью.

Само соглашение с правительством России представлялось пропагандой многочисленных националистических групп как некое доказательство "продажи" интересов и богатств страны российским олигархам, что в итоге якобы вело к потере национального суверенитета в долгосрочной перспективе. А задержание нескольких деятелей после потасовки с депутатами накануне 11 ноября было использовано как сигнал для общего выступления и консолидации сторонников.

Протесты, начавшиеся с утра 12 ноября, отличались высокой степенью организованности. Помимо перекрытия ключевых транспортных артерий – мостов, соединяющих различные районы Сухума, и автодорог, ведущих в другие регионы страны, оппозиция провела акции протеста у зданий Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности Абхазии.

Число участников протестов, по разным оценкам, колебалось от нескольких сотен до более чем тысячи человек. Протестующие использовали плакаты, транспаранты и громкоговорители для выражения своего недовольства. Атмосфера, по свидетельствам очевидцев, была напряженной, но в целом протесты прошли без серьезных столкновений с правоохранительными органами.

Интересно, что несмотря на заявления главы республики Аслана Бжании о том, что у правительства есть все силовые возможности для контроля ситуации, власти применили лишь тактику сдерживания, избегая как раз силового разгона демонстраций, что, вероятно, и способствовало относительно мирному исходу событий.

Но факт остается фактом – предотвратить масштабные перекрытия МВД и спецслужбы не смогли, заблокировать сотовую связь и социальные сети через которые и шла координация групп, не захотели, а быстрое освобождение всех арестованных только продемонстрировало слабость руководства государства в глазах радикальных элементов внутри оппозиции, только усилив их влияние и авторитет. Естественно, что и освобожденные "политзаключенные" стали вмиг героями протестующих, а это значит, что именно такую же жесткую тактику эти молодежные группы изберут и для последующих действий.

Таким образом, окрыленная успехом оппозиция, может пойти на дальнейшую раскачку ситуации в республике, активно используя антироссийскую риторику и лозунги "защиты" родины. И то, что эти выступления связаны с зарубежными разведцентрами, также не вызывает сомнений, так как националистическая оппозиция много лет уже окучивалась Западом, а в республике действовали различные НПО и фонды прямо под носом у властей. Теперь их деятельность дает соответствующие всходы.

Есть также опасность использования протестов и националистической молодежи со стороны различных клановых группировок, которые не прочь поиграть с "патриотической" тематикой, чтобы произвести свою собственную бархатную революцию, а в реальности переворот, потеснив нынешнюю правящую группу.

Ведь очевидно, что арестованные Алмасхан Ардзинба, Аслан Гварамия, Омара Смыр, Рамаз Джопуа и Гарри Кокай непростые люди и с неба не упали раз из-за них произошли такие массовые перекрытия, а все силовики спасовали и фактически капитулировали. И абсолютно уверенно можно говорить о том, что такой план действий по парализации движения в Сухуме на случай задержаний был подготовлен задолго и заранее.

Только своими действиями по подготовке таких вот "цветных" выступлений эти клановые группы разогревают русофобскую истерию, отталкивая республику от России, лишая инвестиций и развития совместных индустриальных и аграрных проектов, а также льют воду на мельницу англосаксонских врагов Абхазии, желающих создать очередной очаг напряжения и конфликтов в Закавказье. Ведь в случае осуществления плана по организации майдана или гражданской войны в огонь в качестве хвороста будет брошен сам абхазский народ.

Речь может идти о далеко идущей провокации и даже вовсе не с целью объединения с Грузией, а для дестабилизации российских рубежей и попыток создания криминальной самостийной "Ичкерии" №2, чтобы показать еще и слабость Москвы на Кавказе и ее неспособность контролировать ситуацию в образованиях, возникших на обломках Грузинской ССР в 1992 году.

Таким образом эти оппозиционеры, многие из которых имеют российское гражданство, а также бизнес в России, в реальности действуют против национальных интересов Абхазии, так как стреляют ей сразу в обе ноги. Ведь в течение многих лет сами эти в реальности полукриминальные группировки так и не смогли обустроить республику, провести масштабную реконструкцию туристической сферы, которая буквально разрушается на глазах, да и навести элементарный порядок, осуществляя постоянные разборки друг с другом.

Зато уже на протяжении последнего времени идет целенаправленная кампания по торпедированию различных российских инвестиционных программ по преобразованию курортных мест и дачных хозяйств якобы для недопущения "продажи родины". В отношении российских туристов, дающих львиную долю доходов, совершаются постоянные нападения, которые должным образом не расследуются, а частных предпринимателей все время пытаются "обуть" в стиле давно ушедших 90-х.

При этом все эти "патриоты" забывают, что именно Россия за последние 15 лет вложила в республику 110 миллиардов рублей прямых капиталовложений, не считая поддержку бюджетников и предоставления своего бездонного рынка. Не нужно говорить, что только Москва является для Сухума единственной связующей нитью со всем остальным миром.

Вызывает вопросы и "беззубость" самой власти, которая оказывается бессильной и неспособной противостоять этой темной массе, подогреваемой конкурирующими группировками и западными спецслужбами. Потворство радикальным группам внутри оппозиции для нее может в итоге плохо закончится. Даже если не произойдет сразу "цветная революция" – данная ситуация грозит обернуться потерей контроля и кризисом государственного управления.

В любом случае необходим комплексный и решительный план по предотвращению всех этих рисков с учетом национальных, социальных и внутриполитических условий, учитывая, что многие из этих антироссийских оппозиционеров являются по недоразумению обладателями российских паспортов, имеют свои торговые интересы и объекты собственности в России. Есть ли смысл их терпеть и проявлять к ним такую непонятную лояльность?

Источник - Политнавигатор
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731574980


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