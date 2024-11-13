 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 14.11.2024
12:22  Гривны горят. РосВВС разбомбили нацбанк Украины
12:21  Трамп собрал радикалов в стаю, - Алексей Забродин
12:19  Европа перед выбором: новая столетняя война или Антимайдан на деньги Запада, - Александр Широкорад
12:18  Прокуратура Франции требует для Марин Ле Пен 5 лет лишения свободы. По делу о хищении средств Европарламента
12:10  Узбекистан. Рождение республики (история), - Хуснут Мухсумадьен
12:08  Станет ли Эрдоган султаном Европы? - Олег Розанов
12:07  Русские войска заняли восточную часть Курахово, ВСУ готовится оставить город

12:03  Местечковый национализм в Абхазии превращен Западом в инструмент майдана, - Айнур Курманов
10:56  Неожиданным броском РосАрмия ворвалась в Купянск
09:29  Гони их, Трамп, гони! - Андрей Фефелов
09:23  Игорь Мальцев: Почему у иноагентов не получается пропаганда
09:04  "Предсмертный залп": Зеленский задумал мегатеракт в России
09:02  Президент Киргизии не знал, что в стране предотвратили переворот, - Виктория Панфилова
09:00  Тегеран пообещал Трампу "максимальное поражение", - Игорь Субботин
08:07  Российско-китайское предупреждение Москва и Пекин послали сигнал Дональду Трампу. Шойгу изображает полезность, - Къ
02:19  Сергей Черняховский: Когда Россия приговорила старую эпоху
01:58  Сергей Миркин: Кто станет новым президентом Украины, если Трамп отвергнет Зеленского
01:32  Юрий Поляков: Новым героем нашего времени будет человек, прошедший горнило СВО
00:56  Александр Дугин: Исламский мир стоит на пороге объединения
00:54  Тимофей Бордачев: Германия стала пустым местом Европы
00:51  Баку. Токаев провел переговоры с президентом Молдовы Санду
00:42  В Таджикистане официально признаны безработными 49 тысяч человек
00:31  Турция прекратила все дипломатические отношения с Израилем
00:28  Дональд Трамп собирается серьезно разобраться с НАТО. Покинут ли США Североатлантический альянс? - В.Катасонов
00:19  Эмомали Рахмон подписал в один день 31 новый закон
00:06  Франция – это не только сыр, но и мышеловка: Токаев в урановой сделке оказался зажат между Макроном и Путиным, - СП
00:02  Авада Кедавра... Правительство Кыргызстана утвердило запрет на рекламу услуг гадалок и знахарей
Среда, 13.11.2024
18:35  В Белградском отеле найден труп экс-российского журналиста и телеведущего Алексея Зимина
15:00  Трамп собрался депортировать миллионы мигрантов. Какие слухи ходят среди таджиков в США?
14:57  Трамп-младший зло высмеял и про-троллил Зеленского в соцсетях
14:53  Не Сирией единой. В столице Казахстана прошли переговоры в рамках Астанинского формата
14:50  Казахстан заявил о поддержке суверенитета Палестины и Восточного Иерусалима как ее столицы
14:47  10 лет назад аппарат "Розетта" впервые сел на комету – благодаря труду женщины-астронома из Таджикистана
14:45  Эмманюэль Тодд: Запад живет за счет жестокой эксплуатации других стран
13:59  Президенты Казахстана, Азербайджана и Узбекистана подписали договор о зеленой энергии
13:00  Арина Исмагилова: Национальный консерватизм на пути институционализации
12:59  Трамп подвигнет мир стоять на трех ногах, - Вл.Можегов
12:58  Владислав Шурыгин: Есть три варианта окончания СВО
12:56  Трамп выбрал "ястреба" для борьбы с Китаем
12:54  Крах Украины настолько близок, что премьер Польши в панике от того, что не успеет отхватить кусок пирога
12:52  Узбекистан предложил бесплатное лечение для палестинских детей и женщин - жертв войны
12:51  Дональда Трампа ждут в ООН с волнением
12:47  Бывшего заместителя генпрокурора Кыргызстана заподозрили в создании и финансировании ОПГ
12:45  Россия как самодостаточная цивилизация, - Михаил Ковальчук
12:42  ВС РФ перешли в наступление западнее Великой Новоселки
07:58  В Астане назвали половину России территорией Казахстана
07:30  Трамп предложил пост главы Пентагона телеведущему Питу Хегсету. Маск и Равасвами возглавят новообразованное "министерство по повышению эффективности государственного управления"
07:27  Нетаньяху положил глаз на Южную Сирию, - Игорь Субботин
01:42  Киргизы вместо России поедут в Турцию, - Виктория Панфилова
01:19  Кто и зачем хочет насильственно закрыть Абхазию от России, - Е.Крутиков
00:56  Глава Англиканской церкви Архиепископ Кентерберийский Уэлби ушел в отставку в свете скандала о растлении детей
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Русские войска заняли восточную часть Курахово, ВСУ готовится оставить город
12:07 14.11.2024

ВСУ оставили восточную часть Курахово – итоговая сводка Readovka за 13 ноября

Михаил Пшеничников, Евгений Норин

СВО

Редакция Readovka собрала важные события за 13 ноября в разрезе СВО. Русские войска заняли восточную часть Курахово, украинский гарнизон по ряду признаков готовится оставить город. Генсек НАТО Рютте заявил о приготовлениях европейской части Альянса оказать новую военную помощь Киеву до вступления Трампа в должность президента США. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дифференциации выплат за ранения.

В преддверии нового бегства



Украинские войска отошли из восточных районов Курахово. На данный момент силы противоборствующих сторон в городе разделены двухсотметровой сухой балкой и пожарными водоемами. Но для того, чтобы попробовать объяснить происходящее, необходимо обратить внимание на события чуть южнее населенного пункта.

Войска противника приступили к выходу из так называемого "Кураховского кармана", ВСУ в боях за село Дальнее пребывают на грани. Только тот факт, что ВС РФ пока еще полностью не контролируют населенный пункт, позволяет неприятелю предпринять отступление из огневого мешка между Дальним и группой сел по течению реки Сухие Ялы. ВСУ пытаются спасти 79-ю ОДШБр, которая ныне по частям снимается с позиций и отходит в направлении Дачного.С фактической ликвидацией "Кураховского кармана" украинский гарнизон Курахово оказался в крайне тяжелом положении. Русские войска получили возможность далее развивать наступление южнее города и тем самым прижать гарнизон к водным преградам в виде одноименного водохранилища. А все силы противника, расположенные западнее Курахово, могут оказаться оттесненными к реке Волчьей. В связи с этим есть вероятность, что командование ВСУ, потеряв пространство для маневров, начнет общее отступление на запад. Несмотря на то что оборонительная система Курахово долго и грамотно выстраивалась, фактическое сковывание гарнизона и непосредственная угроза перерезания снабжения по трассе Н-15 от Запорожья фундаментально меняют картину. Противнику не остается ничего иного, как покинуть хорошо оснащенные позиции, чтобы сохранить личный состав.

И тут встает закономерный вопрос: почему ВСУ резко бросили восточную часть Курахово и отошли за пересохшую балку? Во-первых, неприятель хочет "оторваться" от ближнего боевого контакта с передовыми подразделениями ВС РФ в рамках полноценной подготовки к обороне центральных и самых пригодных городских районов. Во-вторых, какое-никакое увеличение дистанции между передовыми позициями русских частей и позициями гарнизона ВСУ – это предпосылка к началу выхода украинских подразделений из города в полном составе. Ведь отступление всех частей без предварительной подготовки просто невозможно. Особенно если при этом они скованы боями в плотной городской застройке. А вот наличие короткой, но все-таки дистанции позволяет начать отступление. Все будет минироваться, и под гарантию прикрытого на какое-то время тыла гарнизон может удрать, не дожидаясь момента, когда либо ВС РФ выйдут к городу с юга и прижмут ВСУ к водоему, либо когда уровень воды в Волчьей поднимется до такой степени из-за подрыва дамбы, что затопит маршрут отступления.

Предположение о том, что противник готовится оставить Курахово и массово отступить на запад, получило еще одно косвенное подтверждение. Financial Times со ссылкой на украинского военного заявила, что гарнизон Курахово готов оставить город и ждет лишь приказа это сделать.

Ход опытного комбинатора

Генсек НАТО в рамках своей встречи с главой Госдепа США заявил, что европейский сегмент Альянса планирует обеспечить боеспособность Украины на 2025 год. То есть речь идет о конкретных и срочных решениях о передаче Киеву военной помощи в больших объемах до вступления Трампа в должность президента Америки.

"Сегодня все внимание уделялось прежде всего тому, что мы могли бы сделать, чтобы убедиться, что Украина будет в наиболее крепком состоянии в 2025 году", – сказал Рютте.

Однако стоит посмотреть на это заявление немного с другого угла. Едва ли евросегмент НАТО верит в то, что Украина в состоянии эффективно сопротивляться ВС РФ даже при условии, если, к примеру, завтра в незалежной окажется вообще весь арсенал европейских армий Альянса вместе взятых. Смысл заявления может быть иной. Речь идет о "финальном эшелоне" военной помощи ВСУ от администрации Байдена. Как бы Рютте не изображал, что противоречия между Брюсселем и Вашингтоном после 20 января 2025 года станут существенными, роли сюзерена в лице США и его европейского вассала по НАТО останутся неизменными. И заявление генсека – это не что иное, как оглашение старта реализации перспективной программы по усилению позиций Штатов. "Финальный эшелон" военной помощи потенциально прежде всего будет включать вооружение и боеприпасы. Это необходимо Вашингтону в рамках весьма вероятных переговоров по Украине с Москвой. ВСУ истекают кровью и несут громадные потери, но для укрепления позиции Штатов в переговорах незалежная должна быть довооружена, чтобы ее полный разгром в кратчайшие сроки стал затруднителен. С другой стороны, резко просевший в количественном отношении военный потенциал европейской части НАТО, особенно в вопросе средств ПВО, артиллерийских боеприпасов и прочего, приведет столицы ЕС к одному единственному торговцу, способному относительно быстро восстановить число критически важных вооружений, – к США. Таким образом, заявления и игра Рютте – это лишь мнимая "политика в пику" Трампу и его де-факто озвученному курсу. США могут отстраняться от дел в НАТО сколько угодно, но вопрос влияния Вашингтона, как политического, так и технического, остается неизменным. На самом деле, брюссельская штаб-квартира Альянса пытается за "проукраинской бравадой" скрыть от европейского обывателя действия, ведущие к решительному усилению позиций США.

В пересчете на кровь. Выплаты за ранения будут дифференцированы в зависимости от тяжести

Президент Путин подписал указ о дифференциации выплат за ранения. Это важный поворот в вопросе о компенсациях раненым. До сих пор 3 миллиона выплачивались в теории всем раненым, вне зависимости от тяжести ранения и времени в госпитале. В теперешнем виде речь идет о 3 миллионах как о верхнем пределе - за тяжелые ранения.

В принципе, это нововведение напрашивалось: интуитивно понятно, что легкое ранение, отправляющее к врачам на неделю, и потеря конечности – это очень разные ранения. Кроме того, очевидно, новое руководство Министерства обороны начало более глубоко и нюансированно учитывать выплаты.

Дальше, впрочем, идут нюансы. Во-первых, зачастую легкие ранения старались вообще по возможности не учитывать, чтобы не раскошеливаться на 3 миллиона. Очевидно, одна из задач нынешней реформы – это разобраться со сложившейся скверной практикой.

С другой стороны, существуют не столь очевидные проблемы. Так, за время пребывания в госпитале контрактник не получает обычную ставку солдата на СВО. Для тех бойцов, которые должны посылать деньги семьям, это проблема. До сих пор ее решали те самые три миллиона рублей; что будет сейчас, сказать сложно. Еще один вопрос, о котором следует подумать сразу – это возможные злоупотребления: соблазн оформить ранение легче его реальной тяжести, несомненно возникнет у нечистых на руку ответственных лиц.

Дифференциация выплат в зависимости от тяжести ранений назревала уже давно. Нынешнее решение логично, и рано или поздно оно было бы принято в любом случае. Но не следует забывать, что любую правовую норму на практике можно выполнять самым разнообразным образом – и не менее важно, как будет работать новая норма на практике.

Вчера, 12 ноября, главным событием дня стало начало наступления ВС РФ западнее Великой Новоселки.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731575220


Новости Казахстана
- Рабочий график главаы государства
- Драма Акуштап Бактыгереевой "Жубан" была представлена столичным зрителям
- Мажилис рассмотрит поправки по внедрению образовательной программы "Келешек"
- Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по вопросам возврата активов: в доход государства дополнительно обращены 525 млрд тенге
- Олжас Бектенов: Бизнес должен чувствовать себя уверенно и иметь возможность расширяться и инвестировать в будущее
- Совершенствование местного самоуправления и выборность акимов обсудили на заседании Общественной палаты
- Олжас Бектенов обсудил с главой АБР и представителями стран ЦАРЭС вопросы инвестиционного сотрудничества
- Тамара Дуйсенова ознакомилась с реализацией госпрограмм в Карагандинской области
- Назначен аким города Кокшетау
- Инвестиции, земельные вопросы и воздушный транспорт: на заседании Проектного офиса обсудили развитие города Алатау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  