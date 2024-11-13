|Русские войска заняли восточную часть Курахово, ВСУ готовится оставить город
12:07 14.11.2024
ВСУ оставили восточную часть Курахово – итоговая сводка Readovka за 13 ноября
Михаил Пшеничников, Евгений Норин
СВО
Редакция Readovka собрала важные события за 13 ноября в разрезе СВО. Русские войска заняли восточную часть Курахово, украинский гарнизон по ряду признаков готовится оставить город. Генсек НАТО Рютте заявил о приготовлениях европейской части Альянса оказать новую военную помощь Киеву до вступления Трампа в должность президента США. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дифференциации выплат за ранения.
В преддверии нового бегства
Украинские войска отошли из восточных районов Курахово. На данный момент силы противоборствующих сторон в городе разделены двухсотметровой сухой балкой и пожарными водоемами. Но для того, чтобы попробовать объяснить происходящее, необходимо обратить внимание на события чуть южнее населенного пункта.
Войска противника приступили к выходу из так называемого "Кураховского кармана", ВСУ в боях за село Дальнее пребывают на грани. Только тот факт, что ВС РФ пока еще полностью не контролируют населенный пункт, позволяет неприятелю предпринять отступление из огневого мешка между Дальним и группой сел по течению реки Сухие Ялы. ВСУ пытаются спасти 79-ю ОДШБр, которая ныне по частям снимается с позиций и отходит в направлении Дачного.С фактической ликвидацией "Кураховского кармана" украинский гарнизон Курахово оказался в крайне тяжелом положении. Русские войска получили возможность далее развивать наступление южнее города и тем самым прижать гарнизон к водным преградам в виде одноименного водохранилища. А все силы противника, расположенные западнее Курахово, могут оказаться оттесненными к реке Волчьей. В связи с этим есть вероятность, что командование ВСУ, потеряв пространство для маневров, начнет общее отступление на запад. Несмотря на то что оборонительная система Курахово долго и грамотно выстраивалась, фактическое сковывание гарнизона и непосредственная угроза перерезания снабжения по трассе Н-15 от Запорожья фундаментально меняют картину. Противнику не остается ничего иного, как покинуть хорошо оснащенные позиции, чтобы сохранить личный состав.
И тут встает закономерный вопрос: почему ВСУ резко бросили восточную часть Курахово и отошли за пересохшую балку? Во-первых, неприятель хочет "оторваться" от ближнего боевого контакта с передовыми подразделениями ВС РФ в рамках полноценной подготовки к обороне центральных и самых пригодных городских районов. Во-вторых, какое-никакое увеличение дистанции между передовыми позициями русских частей и позициями гарнизона ВСУ – это предпосылка к началу выхода украинских подразделений из города в полном составе. Ведь отступление всех частей без предварительной подготовки просто невозможно. Особенно если при этом они скованы боями в плотной городской застройке. А вот наличие короткой, но все-таки дистанции позволяет начать отступление. Все будет минироваться, и под гарантию прикрытого на какое-то время тыла гарнизон может удрать, не дожидаясь момента, когда либо ВС РФ выйдут к городу с юга и прижмут ВСУ к водоему, либо когда уровень воды в Волчьей поднимется до такой степени из-за подрыва дамбы, что затопит маршрут отступления.
Предположение о том, что противник готовится оставить Курахово и массово отступить на запад, получило еще одно косвенное подтверждение. Financial Times со ссылкой на украинского военного заявила, что гарнизон Курахово готов оставить город и ждет лишь приказа это сделать.
Ход опытного комбинатора
Генсек НАТО в рамках своей встречи с главой Госдепа США заявил, что европейский сегмент Альянса планирует обеспечить боеспособность Украины на 2025 год. То есть речь идет о конкретных и срочных решениях о передаче Киеву военной помощи в больших объемах до вступления Трампа в должность президента Америки.
"Сегодня все внимание уделялось прежде всего тому, что мы могли бы сделать, чтобы убедиться, что Украина будет в наиболее крепком состоянии в 2025 году", – сказал Рютте.
Однако стоит посмотреть на это заявление немного с другого угла. Едва ли евросегмент НАТО верит в то, что Украина в состоянии эффективно сопротивляться ВС РФ даже при условии, если, к примеру, завтра в незалежной окажется вообще весь арсенал европейских армий Альянса вместе взятых. Смысл заявления может быть иной. Речь идет о "финальном эшелоне" военной помощи ВСУ от администрации Байдена. Как бы Рютте не изображал, что противоречия между Брюсселем и Вашингтоном после 20 января 2025 года станут существенными, роли сюзерена в лице США и его европейского вассала по НАТО останутся неизменными. И заявление генсека – это не что иное, как оглашение старта реализации перспективной программы по усилению позиций Штатов. "Финальный эшелон" военной помощи потенциально прежде всего будет включать вооружение и боеприпасы. Это необходимо Вашингтону в рамках весьма вероятных переговоров по Украине с Москвой. ВСУ истекают кровью и несут громадные потери, но для укрепления позиции Штатов в переговорах незалежная должна быть довооружена, чтобы ее полный разгром в кратчайшие сроки стал затруднителен. С другой стороны, резко просевший в количественном отношении военный потенциал европейской части НАТО, особенно в вопросе средств ПВО, артиллерийских боеприпасов и прочего, приведет столицы ЕС к одному единственному торговцу, способному относительно быстро восстановить число критически важных вооружений, – к США. Таким образом, заявления и игра Рютте – это лишь мнимая "политика в пику" Трампу и его де-факто озвученному курсу. США могут отстраняться от дел в НАТО сколько угодно, но вопрос влияния Вашингтона, как политического, так и технического, остается неизменным. На самом деле, брюссельская штаб-квартира Альянса пытается за "проукраинской бравадой" скрыть от европейского обывателя действия, ведущие к решительному усилению позиций США.
В пересчете на кровь. Выплаты за ранения будут дифференцированы в зависимости от тяжести
Президент Путин подписал указ о дифференциации выплат за ранения. Это важный поворот в вопросе о компенсациях раненым. До сих пор 3 миллиона выплачивались в теории всем раненым, вне зависимости от тяжести ранения и времени в госпитале. В теперешнем виде речь идет о 3 миллионах как о верхнем пределе - за тяжелые ранения.
В принципе, это нововведение напрашивалось: интуитивно понятно, что легкое ранение, отправляющее к врачам на неделю, и потеря конечности – это очень разные ранения. Кроме того, очевидно, новое руководство Министерства обороны начало более глубоко и нюансированно учитывать выплаты.
Дальше, впрочем, идут нюансы. Во-первых, зачастую легкие ранения старались вообще по возможности не учитывать, чтобы не раскошеливаться на 3 миллиона. Очевидно, одна из задач нынешней реформы – это разобраться со сложившейся скверной практикой.
С другой стороны, существуют не столь очевидные проблемы. Так, за время пребывания в госпитале контрактник не получает обычную ставку солдата на СВО. Для тех бойцов, которые должны посылать деньги семьям, это проблема. До сих пор ее решали те самые три миллиона рублей; что будет сейчас, сказать сложно. Еще один вопрос, о котором следует подумать сразу – это возможные злоупотребления: соблазн оформить ранение легче его реальной тяжести, несомненно возникнет у нечистых на руку ответственных лиц.
Дифференциация выплат в зависимости от тяжести ранений назревала уже давно. Нынешнее решение логично, и рано или поздно оно было бы принято в любом случае. Но не следует забывать, что любую правовую норму на практике можно выполнять самым разнообразным образом – и не менее важно, как будет работать новая норма на практике.
Вчера, 12 ноября, главным событием дня стало начало наступления ВС РФ западнее Великой Новоселки.