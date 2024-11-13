Русские войска заняли восточную часть Курахово, ВСУ готовится оставить город

12:07 14.11.2024

ВСУ оставили восточную часть Курахово – итоговая сводка Readovka за 13 ноября



Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала важные события за 13 ноября в разрезе СВО. Русские войска заняли восточную часть Курахово, украинский гарнизон по ряду признаков готовится оставить город. Генсек НАТО Рютте заявил о приготовлениях европейской части Альянса оказать новую военную помощь Киеву до вступления Трампа в должность президента США. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дифференциации выплат за ранения.



В преддверии нового бегства



