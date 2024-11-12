Станет ли Эрдоган султаном Европы? - Олег Розанов

12:08 14.11.2024

Турецкая разведка MIT и Министерство иностранных дел намерены взять процесс исламизации Европы под контроль



12.11.2024 | Олег РОЗАНОВ



Турецкий оппозиционный журналист Абдулла Бозкурт опубликовал на основанном им портале Nordic Monitor (штаб-квартира в Стокгольме) статью, в которой раскрывает планы турецкой разведки по расширению своей агентурной сети в Европе.



"Турецкая разведка (Milli İstihbarat Teşkilatı, MIT) использует религиозных деятелей в качестве прикрытия для размещения своих агентов в зарубежных странах", – пишет Бозкурт, ярый сторонник недавно умершего в США проповедника Фетхуллы Гюлена, которого президент Турции Эрдоган обвинял в организации неудавшегося госпереворота в 2016 году.



"Поскольку турецкие имамы могут легко действовать в иммигрантских общинах и иметь прямой доступ к местным организациям и муниципалитетам, эта ситуация представляет собой прекрасную возможность для турецкой разведки не только собирать информацию, но и выявлять потенциальных агентов в этих общинах.



Собранная информация позволяет турецкой разведке выявлять уязвимости в местных сообществах, которые могут быть использованы для влияния на национальную политику в пользу турецкого правительства. Кроме того, она создает сеть связей, которые могут быть мобилизованы при необходимости для начала протестов и митингов в зарубежных странах", – указывает Бозкурт.



Стратегия по расширению агентурных сетей MIT изложена, как отмечает турецкий оппозиционер, "в стратегическом плане Управления по делам религий (Diyanet) на 2024-2028 годы, который включает конкретные целевые показатели, рекомендуемую тактику и предлагаемые решения для устранения выявленных недостатков".



Согласно этому документу, перед турецкими спецслужбами поставлена амбициозная цель расширить сетевую клиентелу Diyanet, которое имеет 61 филиал в 38 странах мира, с 1,9 млн человек до 12 млн.



"Правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана посредством своего религиозного крыла поставило перед собой цель охватить почти 12 миллионов человек за рубежом в рамках операций влияния, используя мечети, находящиеся под контролем Турции в Европе и Северной Америке, для расширения своего идеологического и политического влияния", – отмечает Бозкурт.



Основная цель турецкой разведывательной экспансии – Европа.



В дряхлеющей цивилизации Старого Света развернута турецкая сеть из сотен мечетей, построенных на средства Турции и находящихся под единым управлением Турецко-исламского союза по вопросам религии (DITIB). Мечети и инфраструктура DITIB есть практически в каждом хоть сколько-нибудь значимом немецком городе, от Берлина до Аахена. Такие мечети сегодня есть практически в каждой стране Евросоюза. Намазы и проповеди в этих мечетях, как правило, ведутся на турецком языке, либо на доминирующем языке конкретной общины. Крупнейшие из этих мечетей открывал лично президент Турции Эрдоган.



Турецкая экспансия в Европу включает не только религиозную составляющую. Deutschlandfunk сообщает об учрежденном в январе 2024 года группой граждан ФРГ турецкого происхождения новом политическом объединении под аббревиатурой DAVA (Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch, "Демократический альянс за разнообразие и пробуждение"), позиционирующим себя "новым политическим центром для многих граждан, которые не представлены существующими партиями". Стремясь заполнить усматриваемый ими в стране "политический вакуум", в альянсе претендуют на то, чтобы стать "голосом турецкой общины, мусульманской общины и меньшинств".



По ряду экспертных оценок, DAVA является, как мы писали, проектом правящей в Турции Партии справедливости и развития, готовым заявить о себе на европейских выборах любого уровня. Важной целевой аудиторией лидеры нового движения видят как этнических турок с германским гражданством (несколько миллионов человек), так и недавно прибывших мигрантов, обозначая в качестве одного из приоритетов "борьбу с антимусульманским расизмом". По данным немецких СМИ, упрощенный порядок предоставления гражданства, который планируется ввести с апреля, может затронуть еще около полутора миллионов проживающих в ФРГ турок, пока такового не имеющих.



В конце прошлого года бывший глава германской контрразведки Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) Ханс-Георг Маассен в интервью австрийскому телеканалу FPÖ TV заявил, что Европа сталкивается с беспрецедентным кризисом из-за массовой иммиграции и что ислам вполне готов завоевать Европу. "Европейцы поддадутся исламу", – отметил Маассен, заявив, что "конечным результатом будет постепенное разрушение нашей европейской культуры".



Ханс-Георг Маассен считает, что европейские политики активно разрешают массовую иммиграцию, потому что они "хотят другого населения... Чем более разнородно население, тем менее оно способно выражать свою позицию... Чем больше политики привлекают иммигрантов из других стран по своему усмотрению и предоставляют им гражданство, тем больше это влияет на результаты выборов. Эти мигранты затем голосуют иначе, чем местные жители. Массовая иммиграция – это иностранная колонизация нашей земли".



По словам бывшего главы немецкой контрразведки, "такие страны, как Германия и Австрия, имеют инструменты, необходимые для прекращения иммиграции, но они делают сознательный выбор не делать этого".



У Турции в Европе имеется и прекрасно организованная боевая сила, способная при необходимости заменить полицейские структуры стран Европы и организовать поддержание правопорядка, если существующие европейские институты по тем или иным причинам перестанут справляться со своими обязанностями. Речь идет о пантюркистском ультраправом движении "Серые волки".



"Разветвленная сеть мечетей, объединенных единым управлением, вкупе с хорошо вооруженными отрядами движения националистического толка ["Серые волки"] вполне способна в условиях глобального геополитического кризиса в Европе претендовать на то, чтобы поэтапно сконцентрировать в своих руках власть на всех уровнях как минимум в отдельно взятых странах, прежде всего в Германии, Бельгии и Нидерландах, где позиции DITIB и турецких общин чрезвычайно сильны. А значит, и составить серьезную конкуренцию англосаксонскому или любому другому проекту европейского протектората, если таковой когда-нибудь начнет претворяться в жизнь", – отмечают аналитики российского Института Ближнего Востока.



Осенью 2020 года во Франции пусть и запоздало, но включили группировку "Серые волки" в список запрещенных.



В германском бундестаге давно раздаются призывы запретить деятельность запрещенных во многих странах "Серых волков", численность которых в стране достигла 11 тысяч, но спецслужбы ФРГ выступают против такого решения. В ноябре 2023 года в бундестаге вновь призвали запретить эту группировку, но в спецслужбах ФРГ отказались это сделать, сославшись на некие юридические препятствия.



На фоне ползучей исламизации Европы президент Турции Эрдоган намерен возглавить эту тенденцию, создавая обширные сети медресе, политические партии и формирования боевиков, объединенных одной целью – превратить Старый Свет в провинцию возрождающейся Османской империи.



Согласно стратегическому плану турецкого государственного Управления по делам религий, планируется в ближайшие годы увеличить численность турецкой клиентелы в странах Европы в шесть раз. Это означает, что турецкая разведка MIT и Министерство иностранных дел, которое с недавних пор возглавляет бывший директор MIT Хакан Фидан, намерены взять процесс исламизации Европы под свой полный контроль.