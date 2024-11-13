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|Прокуратура Франции требует для Марин Ле Пен 5 лет лишения свободы. По делу о хищении средств Европарламента
12:18 14.11.2024
Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Французская прокуратура потребовала приговорить главу парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен к пяти годам лишения свободы по делу о хищении средств Европарламента, сообщает в среду телеканал BFMTV.
При этом сторона обвинения просит, чтобы три года из этого срока Ле Пен отбыла условно, оставшиеся два - с разрешением заменить тюремное заключение на ношение электронного браслета, либо иные менее жесткие варианты ограничения свободы.
Кроме того, прокуратура требует, чтобы Ле Пен выплатила штраф в размере 300 тыс. евро.
В конце сентября в Париже начались слушания по делу, в рамках которого Ле Пен вменяют отмывание средств Европарламента путем фиктивного трудоустройства сотрудников.
Французские СМИ отмечают, что дело связано с выплатой в период с 2004 по 2016 год зарплат сотрудникам "Национального фронта" (с 2018 года - "Национальное объединение") за работу в партии из средств Европарламента, что противоречит уставу ЕП.