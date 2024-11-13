Европа перед выбором: новая столетняя война или Антимайдан на деньги Запада, - Александр Широкорад

12:19 14.11.2024

В интересах России - предложить Трампу купить Украину



Александр Широкорад



Трамп и его команда запустили "пробный шар" урегулирования конфликта на Украине. По сведениям Wall Street Journal, план состоит из двух пунктов. Нынешняя линия фронта замораживается, по всей протяженности объявляется демилитаризованная зона. Украина откажется от вступления в НАТО как минимум на 20 лет.



План прост, понятен западному обывателю, и на первый взгляд его технически легче реализовать, чем любой иной.



Именно по такой схеме были созданы линии перемирия на Кипре и в Корее. Кипр оставим в покое из-за его специфики: обе конфликтующие стороны, Турция и Греция - члены НАТО, а их экономика накрепко привязана к ЕС и США.



А линия разграничения между КНДР и Южной Кореей - как раз классическая реализация плана Трампа. Замечу, что за 71 год ни та, ни другая сторона не признали эту 241-километровую линию границей.



Почти сразу вся прилегающая территория превратилась в два огромных УРа, разделенных 4-километровой демилитаризованной зоной. В каждом - колючая проволока, противотанковые рвы, доты, наблюдательные вышки. Обе стороны уложили немереное количество мин. Южнокорейцы утверждают, что для полного разминирования демилитаризованной зоны потребуется 200(!) лет. К ней подтянуто около 60% северокорейской артиллерии.



За прошедшие 70 лет на линии произошли сотни инцидентов с применением оружия. Однако дальше артиллерийских дуэлей дело ни разу не заходило. Почему? Оба УРа так сильно укреплены, что прорыв невозможен без полномасштабной войны, что автоматически приведет к вмешательству третьих стран.



Есть и еще важный фактор. Ни в КНДР, ни в Южной Корее за 70 лет не возникло ни одного вооруженного формирования, не подчиненного Верховному командованию.



Но Украина - исторически бандитская страна. Весь XVI в. и первую половину XVII столетия Малороссия формально находилась в составе Речи Посполитой, но большая часть ее территории контролировалась бандами казаков.



Причем часто польские власти легализировали власть "полевых командиров", именуя их полковниками, а контролируемые ими земли - полками. Подчеркиваю: в Малороссии полк был не воинским соединением, а уездом, где тысячи посполитых (бесправных крестьян) трудились на коллективного помещика - полковую верхушку.



Советские историки врали, что в январе 1654 г. после Переяславской рады Украина (Малороссия) воссоединилась с Россией. На самом деле казацкие бандформирования начали 30-летнюю войну.



От двух до пяти гетманов вели междоусобицу, а сотни формально подчиняющихся им банд грабили население и устраивали "междусобойчики". Естественно, в тотальную войну в Малороссии вмешивались все, кому не лень: русский царь, польский король, турецкий султан, крымский хан.



В ходе этой войны целые области полностью обезлюдели. Сами украинские националистические историки именуют то 30-летие "руиной".



В 1918-1920 годах на Украине, как и три века назад, появились сотни банд. Они действовали в тылу красных, Деникина и Петлюры.



В 2014-м гражданскую войну на Украине начали не регулярные войска, несколько месяцев державшие нейтралитет, а банды националистов, объединенные в батальоны. Они были созданы весной того года с нуля на деньги украинских олигархов и заграничных спонсоров. По американским данным, на сентябрь 2014 г. в Донбассе воевали 37 "добровольческих" батальонов.



Пофантазируем. Предположим, правительства РФ и Украины приняли план Трампа. Автоматически на Украине, как и во времена "руины" и Гражданской войны, появится море банд.



Кстати, и сейчас в составе ВСУ есть части, подчиняющиеся Зеленскому "постольку-поскольку". Их командиры открыто угрожают расправой "Верховному главнокомандующему", если тот согласится на мир с Россией. Во всех странах это считается государственной изменой. Но на Украине нравы совсем иные. И никто из этих командиров даже не лишился должности.



Линия соприкосновения сторон на Украине сейчас около 2000 километров. Кто может помешать бандитам пересекать ее и грабить территорию РФ?



Речь идет не только о "добровольческих батальонах". В ВСУ сотни ярых националистов. Причем, на фронте их не более 15%, а остальные воюют в тылу. И, кстати, с большим успехом. За 10 лет войны тысячи из них стали миллионерами.



А есть еще "волонтеры". На Украине так называют рэкетиров. Они еще в 2014-2015-м начали обкладывать данью отдельных бизнесменов и группы предприятий, городские кварталы, села. Формально деньги шли на АТО, а сколько оседало в карманах "волонтеров" - секрет "особой важности".



Вся эта братия попытается напакостить России всеми возможными способами. Сотни банд будут проникать на территорию РФ, командиры ВСУ - регулярно проводить артобстрелы российской территории.



Вспомним войну в Донбассе в 2014-2019 годов. Киев подписал "Минские соглашения", потом - десятки бумажек о перемириях. Тем не менее, в Донбассе не было ни одного дня тишины. Если не стреляли пушки, то били минометы. А снайперы работали круглосуточно на дистанциях до 2 км.



Сейчас ситуация изменилась кардинально по сравнению с 2014-м. ВСУ располагают сотнями тысяч дронов, начиная от электрических квадрокоптеров до БПЛА самолетного типа с дальностью действия 1,5 тыс. км и более.



Производство этой летающей нечисти, а точнее - сборка, ведется десятками частных мелких предприятий. Вопрос: сколько дронов попадет в руки неконтролируемых киевскими властями бандформирований?



Трамп обещает после перемирия поставлять Киеву новейшее вооружение. Но вялотекущая война на линии перемирия будет идти и без западной "помощи". То есть Европа получит новую столетнюю войну. Напоминаю: на Корейском полуострове инциденты длятся уже больше 70 лет. А тут масштабы "инцидентов" будут на порядок или два больше. В любой момент вялотекущая война может превратиться в локальную ядерную или тотальную термоядерную.



Что делать? Частично разоружить Украину, хотя бы до половины нынешнего потенциала. Дабы избавить ее руководителей от соблазна.



А главное, демилитаризовать мозги военных, "волонтеров" и прочих персонажей, наживающихся на конфликте.



В РФ часто говорилось о денацификации Украины. Правда, конкретных мер никто не предлагал. В Германии в 1945-1950 годах денацификация была проведена более-менее успешно. Однако для этого пришлось оккупировать всю страну сотнями тысяч солдат союзников, построить сотни больших и малых лагерей для фильтрации и перевоспитания немцев. И т.д., и т. п.



Сделать подобное на Украине нереально. Нужен комплекс иных мер. На мой взгляд, ключ к демилитаризации умов на Украине лежит в кармане нового американского президента. Это - "бабки"! Прекратить финансирование националистов, которое Белый дом ведет уже свыше 30 лет.



А деньги, которые США и ЕС тратили на поддержку националистов и на оружие для ВСУ, дать здравомыслящим украинцам, чтобы они восстановили разрушенную экономику страны и довели жизненный уровень населения до западноевропейского.



Главным лозунгом Майдана 2014 года был: "Хотим в Европу! Украина це Европа!"



Однако если бы в незалежной к 2014 г. действовали законы, как в ФРГ, Голландии, Швеции, Швейцарии и других европейских странах, то не было бы и самого Майдана, тем более - АТО и СВО.



США и ЕС платили за кровопролитие на Украине в течение 10 лет. Так кому, как не им восстанавливать новую "руину"? Получив миллиарды долларов и евро, здравомыслящие украинцы заставят "щирых" вести себя тихо.