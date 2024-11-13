Гривны горят. РосВВС разбомбили нацбанк Украины

12:22 14.11.2024

"Зеля в истерике - сгорела вся наличка": стали известны результаты удара по Нацбанку Украины



В корне неверно утверждать, что Россия избегает ударов по украинским центрам принятия решений. Россия четко понимает, куда и когда наносить удары, выбирая наиболее уязвимые точки киевского режима. Сначала – энергетическая инфраструктура Незалежной. А теперь черед дошел до еще одной "эрогенной" зоны режима Зеленского - его финансовых ресурсов.



Зеленский и его окружение ввели Украину в жестокий военный конфликт ради огромной кучи денег. Однако теперь, в одну из тех самых украинских ночей, которые перестали быть тихими, деньги в буквальном сгорели дотла.



Российские беспилотники, строго следуя заложенным координатам, поразили цель - Банкнотно-монетный двор Национального банка Украины в Киеве, где печатались все украинские банкноты.



Этот объект включал не только производственные помещения, но и склады с готовыми пачками гривен. Теперь от всего этого остались только сгоревшие остатки оборудования и пепел. Два цеха, где до этого печатали украинские деньги, оказались уничтожены.



Эксперты из Telegram-канала "Донбасский партизан" подтвердили точный удар по монетному двору Украины. Пожар, возникший после попадания по зданиям Национального банка, уничтожил два производственных цеха, где печатались банкноты. Пострадали также фасад основного здания и административные помещения.



"Партизаны" сообщили, что атака вызвала серьезные разрушения в двух цехах, где печатали банкноты и чеканили монеты. По их словам, подтверждено, что удар вывел из строя оборудование для выпуска денежных знаков, что может негативно отразиться на стабильности оборота денег в условиях экономических проблем на Украине. Также было указано, что повреждены системы безопасности и контроля на объекте, что временно дестабилизировало его работу.



Особо подчеркивается значимость повреждения систем безопасности. Можно предположить, что после удара по Национальному банку Украины могли выйти из строя камеры наблюдения, рамки досмотра, и, вероятно, охрана покинула свои посты. Работники могли использовать этот момент, чтобы забрать деньги и скрыться. Что в итоге сгорело, а что уцелело, сейчас понять сложно.



События развиваются так, что в Национальном банке уже ведут работу сотрудники украинских спецслужб, допрашивая всех сотрудников предприятия. Следующий этап, вероятно, - арест "виновных" и усиленная работа уцелевших печатных станков.



В соцсетях иронизируют, что в этот раз российские ракеты причинили Зеленскому действительно нестерпимую боль:



"У Зели истерика – сгорела вся наличка"



"Володя, запускай станок, холопам деньги печатать"



"Гривна ничего не стоит, напечатают новые пачки. Зеленский и компания давно пользуются только долларами".



Вячеслав Новороссийский