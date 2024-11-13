Где деньги, или Почему в КазНУ все ломают и ничего не строят, а в подвалах бегают крысы

13:02 14.11.2024 Редакция

13 ноября 2024



Разобранный до несущих стен Дворец спорта, склад вместо бассейна, демонтированный архитектурный памятник, заколоченный фонтан-убийца и общежития, в подвалах которых живут крысы. Все это - главный научно-образовательный центр страны, которому в этом году исполнилось 90 лет. Что еще происходит в КазНУ имени аль-Фараби, выяснял отдел расследований Orda.kz.



Новый кампус КазНУград, строительство общежитий, новых учебных корпусов и след в истории наравне с легендарным Умирбеком Жолдасбековым. Такие амбициозные планы были у нового ректора КазНУ Жансеита Туймебаева. Наши журналисты отправились посмотреть, что из этого удалось сделать за три года его правления.



Знаменитый государственный вуз сегодня - будто засекреченный спецобъект. Преподаватели, студенты и другие работники университета о происходящем в КазНУ разговаривать боятся - главный довод "у меня потом будут проблемы". На ступеньках главного корпуса нельзя стоять и фотографировать, сразу подбегает охранник с криками: "Снимать запрещено! Есть распоряжение ректора!" А чтобы попасть внутрь университета, нужно провести целую спецоперацию.



Миллиарды из бюджета



В конце сентября на портале Открытые НПА появился проект постановления правительства о выделении вузу 2,674 млрд тенге из правительственного резерва, предусмотренного в бюджете "на неотложные затраты". Такие экстренные и внушительные расходы Национальный университет под эгидой Миннауки и высшего образования намерен потратить на "проектные и изыскательские работы по объекту "Строительство нового кампуса КазНУград и реконструкция существующей инфраструктуры"".



В пояснительной записке от министра Саясата Нурбека нет информации, сколько же денег из этой суммы будет потрачено на проектные работы, а сколько - на ремонт инфраструктуры. Срок рассмотрения документа - до 10 октября. На сайте правительства постановление опубликовано не было.



А нам интересно, в какую сумму обойдется строительство самого объекта, если на стадии разработки он требует миллиардных вложений. Ведь стоимость проектно-изыскательских работ, как правило, не превышает 2–5 % от общей суммы затрат на реализацию всего проекта.



Здесь будет котлован



О строительстве нового КазНУграда ректор Жансеит Туймебаев говорил давно, чуть ли не с самого своего назначения. Год назад он презентовал проект президенту Касым-Жомарту Токаеву как "второй этап строительства городка КазНУ". Под первым этапом подразумевается грандиозное строительство КазГУграда в прошлом веке.



На бумаге проект действительно масштабный - строительство 12 общежитий на 12 тысяч мест, восемь-девять новых учебных корпусов, инновационный и научно-исследовательский центры, технопарк. А еще больница, дневной стационар и медлаборатории для медицинского факультета, два новых здания ректората, научный павильон, автономная котельная и даже два бизнес-центра (хотя зачем университету бизнес-центры?).



Бюджет, даже примерный, для строительства всего роскошества не называют. По словам наших источников, реальные цифры, в которые выльется строительство КазНУграда, знают только приближенные к ректору люди. Но мы отправили эти вопросы в университет и ждем официальный ответ.



Вуз неоднократно попадал в скандалы, связанные с большими тратами. В 2021 году администрация университета собиралась потратить 11 млрд тенге на обслуживание зданий университета. В том же году в КазНУ установили два биотуалета за 22 млн тенге.



В рамках реализации этого грандиозного проекта в декабре прошлого года Туймебаев торжественно заявил о начале строительства трех девятиэтажных общежитий на более чем 3000 мест. Возведение нового дома студентов планировали завершить этой осенью к 90-летнему юбилею университета.



"Мы планируем заложить фундамент четырех учебных корпусов, а в январе (2024 года) начать строительство медицинского центра площадью 35 000 кв. м. В нем будут работать поликлиника, факультет медицины и здравоохранения, стоматология. Кроме того, будут построены жилые помещения для сотрудников, инновационный центр, IT-хаб, спортивно-оздоровительный центр. План развития городка КазНУ будет реализован поэтапно. Эти строительные работы запланированы на ближайшие три года. Предстоящей осенью КазНУ торжественно отметит 90-летие. К этому событию будет введено в эксплуатацию первое общежитие", говорил ректор чуть более года назад.



На фотографиях с торжественной церемонии видно, что рабочие заняты закладкой фундамента ленточного типа. Это странно, в сейсмоопасной зоне при строительстве общежитий или многоквартирного дома, как сказали нам строители, применяется фундамент в виде монолитной бетонной плиты, которая более устойчива к вибрациям и подвижкам грунта. Ленточный фундамент обычно используют для построек, не рассчитанных на значительные подвижки почвы. Но зато ленточный как минимум в три раза дешевле монолитного.



Но еще удивительнее тот факт, что в итоге в этом месте так ничего и не построили. Оградительные сооружения перенесли на другое место, где начали рыть котлован - это все, что успели сделать за год.



Новое современное общежитие могло быть возведено в еще 2021 году. Начало его строительства анонсировалось в июле 2020 года. Тогда полностью готовый проект был согласован с заказчиком и направлен на госэкпертизу. В девятиэтажном здании площадью 22,5 тысячи кв. м по проекту были предусмотрены двухместные жилые комнаты с туалетом, а также столовая, компьютерные классы, зоны отдыха и помещения культурно-бытового назначения.



Инвестором тогда выступала компания "СК Самрук-Курылыс". Цена вопроса почти 14 млрд тенге, которые университет должен был выплатить застройщику в течение восьми лет. Часть расходов ложилась на Миннауки.



При этом ни общежитие, ни земельный участок в пользование и в аренду инвестору не передавались. Общежитие и земля оставались в собственности университета. Кроме того, через восемь лет после постройки инвестор за свой счет должен был отремонтировать дом студентов.



Но у общежития был огромнейший минус - его возведение было инициировано предыдущим ректором Галимкаиром Мутановым. Именно поэтому, как нам сообщил один из инвесторов проекта, в 2021 году стройку свернули. К тому времени подрядчик успел лишь расчистить пространство от мусора, который оказался на территории КазНУ после строительства Esentai Mall и Esentai Apartments.



После назначения ректором Жансеита Туймебаева подрядчика обвинили в том, что он незаконно начал строительные работы. И после судов со стройкомпанией университет расторг все ранее достигнутые договоренности.



Вместо новых общежитий в вузе отремонтировали старые, это тоже вызвало волну критики. В июле 2024 года студенческие общежития вуза посетила депутат мажилиса Нургуль Тау.



"Честно говоря, я о КазГУ была высокого мнения. Но увиденное сегодня изменило мое мнение. На весь этаж имеется всего лишь один холодильник. Бытовая комната включает в себя и кухню, и прачечную. Такое впечатление, что здесь все осталось на уровне 60-х годов", поделилась тогда своими впечатлениями мажилисвумен.



А совсем недавно студенты вуза выложили в сеть видеоролик с бегающей в туалете мышью. Университет на следующий же день опроверг эту информацию.







Нам удалось пообщаться со студентами, которые живут в общежитиях. Некоторые из них подтвердили соседство не только с мышами и тараканами, но и с крысами, которые, по их словам, обитают в подвалах.



Ремонт историко-культурного памятника



Дворец студентов имени Умирбека Жолдасбекова на территории КазНУ построили в 1998 году. А три года назад здание внесли в реестр памятников истории и культуры города Алматы. Концертный зал на 1537 зрителей был не только местом, где проводили все университетские мероприятия, он еще и приносил доход вузу. Аренда зала в нем в последние годы работы стоила полтора-два миллиона тенге.



В январе 2022 года администрация вуза закрыла дворец под предлогом острой необходимости его отремонтировать. Целый год здание простаивало, никакие работы внутри не велись. По нашей информации, в этом году университет заключил договор аренды на девять месяцев с компанией Qazaq Story, и компания начала демонтаж здания. Выяснилось, что эти работы стартовали без каких-либо законных оснований.



Как нам рассказала архитектор Анель Молдабекова, ни о какой реконструкции и ремонте, а тем более демонтаже не может идти речь, если дело касается памятника историко-культурного наследия.



"Если это памятник, речь не должна идти о реконструкции. Здесь этот термин неприменим. Здесь должно упоминаться только слово реставрация. И работы должна выполнять организация, у которой есть лицензия на работу с памятниками", отметила эксперт.



В марте 2024 года наши коллеги писали, что университет сделал запрос в акимат города о проведении "научно-реставрационных работ", но не предоставил соответствующую научно-проектную документацию.



Сейчас здание дворца выглядит так.



На фотографиях видно, что от интерьера здания практически ничего не осталось - хотя внутреннее убранство тоже неотъемлемая часть памятника. До начала работ дворец был отделан мраморной плиткой, судьба которой неизвестна.



Существуют специальные правила, утвержденные приказом министра культуры и спорта, согласно которым научно-реставрационные работы на памятниках истории и культуры:



- проводятся для обеспечения сохранности, возрождения, воссоздания исторического, архитектурно-художественного облика объектов историко-культурного наследия;

- проводятся местными исполнительными органами на памятниках истории и культуры местного значения, уполномоченным органом на памятниках республиканского значения;

- независимо от их категории также осуществляются за счет внебюджетных средств, привлечения инвестиций, а также средств собственников и пользователей памятников истории и культуры.



Основная цель реставрации - сохранение исторического вида и восстановление элементов памятника. Научно-реставрационные работы на памятниках истории и культуры регулируются документацией, которая создается после детального изучения объекта и действительных обоснований необходимости эти работ. При проведении же ремонта необходимый объем и виды работ должны фиксироваться в дефектном акте, существование которого в случае с дворцом до сих пор под большим вопросом.



По информации из наших источников, никаких дефектных актов, сметной документации, рабочего проекта как ремонтных, так и научно-реставрационных работ не было. Не проводилось и открытого конкурса на эти работы.



Официальная позиция руководства вуза звучит так: "В этом году университет планировал провести текущий ремонт здания и капитальный ремонт инженерных сетей. При техническом обследовании эксперты выявили ряд дефектов, которые приводят к уменьшению несущей способности данных конструкций. Сейчас проводится детальное техническое обследование, инженерно-геологические и инженерно-геодезические работы".



По поводу полного демонтажа нам сказали: "В связи с вышеуказанным с целью проведения детального обследования технического состояния несущих конструкций (фундамента, колонн, ригелей, плит перекрытий и т. д.) здания на работоспособность, сейсмостойкость, жесткость связей соединения необходимо было демонтировать отделочные материалы".



Мы также спросили, сколько денег будет потрачено на ремонт здания, какая компания его ведет и когда он будет завершен. Вот такой ответ мы получили: "Стоимость и сроки капитального ремонта (реконструкции; модернизации) здания Дворца студентов не определены".



Среди сотрудников университета ходят разговоры, что Дворец студентов имени Жолдасбекова вообще могут лишить статуса памятника истории и культуры и сделать из него конгресс-холл. Для этого необходимо доказать утрату его историко-культурной значимости. Возможно, после нынешней реконструкции сделать это не составит труда.



Остались без спорта



Примерно в таком же состоянии сейчас находится и Дворец спорта КазНУ. Ремонтно-строительные работы начались в спорткомплексе в июне. Здание также почти полностью демонтировано. Администрация вуза пообещала, что работы закончатся через два года.



Во время посещения КазНУграда нам удалось заглянуть на стройку и сделать несколько фотографий спорткомплекса. Но через несколько минут к зданию подъехал внедорожник. Мужчина, вышедший из машины, спешно закрыл ворота. От общения он отказался, заявив, что у него из-за этого могут быть проблемы.



Преподаватели и студенты обеспокоены тем, что им негде заниматься спортом. Некоторые виды спорта остались совсем без площадки. Занятия по физкультуре до сих пор проходят на улице. Об этом нам рассказали студенты КазНУ.







В распоряжении вуза есть бассейн имени Дмитрия Баландина. Но и он закрыт на реконструкцию. Крытый бассейн длиной 25 метров, оборудованный кабинами, просторными раздевалками и душевыми, трибуной, теннисным и тренажерным залами, стал в свое время очень амбициозным проектом.



Открытие бассейна приурочили к 25-летию независимости Казахстана. Торжественная церемония состоялась в сентябре 2016 года. В ней принял участие сам олимпийский чемпион, чье имя получил бассейн - Дмитрий Баландин.



В эксплуатацию бассейн сдали в 2018 году. Он проработал до первого апреля 2021 года (тогда в бассейне обнаружили течь). Администрация вуза предположила, что течь может негативно повлиять на конструкцию здания. И уже более трех лет помещение, где должны заниматься плаванием студенты, используют в качестве склада строительных материалов.







Как нам сообщили в официальном ответе КазНУ, "университет проводит необходимые работы по техническому обследованию и разработке проектно-сметной документации здания крытого плавательного бассейна".



Справедливости ради отметим, что здание бассейна не закрыто совсем. В нем работает тренажерный зал.



Фонтан превращается... в клумбу



В июне возле КазНУ в фонтане убило током абитуриента. Тогда власти города сообщили, что гидротехническое сооружение находится на балансе университета, а министр науки и высшего образования Саясат Нурбек посетовал, что юноша сам зачем-то полез в фонтан. Официальных данных об итогах расследования до сих пор нет. В беседе с нашим журналистом работники университета рассказали, что фонтан нормально не обслуживали, незадолго до трагедии электриков, которые следили за его техническим состоянием, уволили. Виновными в гибели назначили сотрудников ситуационного центра, который обеспечивает безопасность на территории, которых тоже освободили от должностей.



Фонтан решили переоборудовать в клумбу.



"В рамках проекта КазНУград-2 на месте существующего фонтана на центральной площади разобьют цветочную клумбу. Вместе с тем сообщаем, что фонтан находится на балансе университета и не работает", говорится в ответе на запрос редакции.



Пока в рамках реконструкций и обновлений одного из главных учебных заведений страны у администрации отлично получается закрывать и разбирать существующие объекты. Удастся ли построить что-то из заявленных проектов и сколько на это понадобится времени и денег, Orda.kz расскажет в следующих публикациях. Источник - орда

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