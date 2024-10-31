Достижения и беда кыргызской интеллигенции, - Жылдыз Урманбетова

13:04 14.11.2024

Достижения и беда кыргызской интеллигенции



Автор: Жылдыз Урманбетова

31 Октября 2024



Последние несколько лет ознаменованы проведением юбилеев представителей советской кыргызской интеллигенции. Восемьдесят, восемьдесят пять, девяносто – высота прожитых лет; глубина пройденного пути; разнообразие личного и общественного опыта; достижения государственного уровня вызывают чувство гордости и национального достоинства. Вместе с тем, исподволь выплывает вопрос – как можно оценить их вклад в контексте исторической преемственности поколений?



На первый план сразу выступает факт достижений, позволяющий констатировать феномен всплеска кыргызской интеллигенции – это плеяда личностей, включающая представителей политической элиты, ученых, общественных деятелей, деятелей культуры и искусства. В данном случае и вдумываться не приходится – это действительно плеяда, сформировавшая особый статус интеллигенции, транслирующей неординарный уровень личностного развития: высокие стандарты поведения стали их визитной карточкой. Однако необходимо заметить, что стандарты поведения выступают производным по отношению к культуре мышления. Именно гармоничное соотношение культуры мышления и культуры поведения позволило проявить высокий уровень национального самосознания. Немаловажным моментом в отражении феномена советской кыргызской интеллигенции является факт формирования ею духовных приоритетов и ценностей общества.



Достижения в науке, политике, культуре, искусстве бесспорны, именно поэтому можно говорить об образованности, интеллигентности и цельности этих фигур. Но вместе с тем более масштабным мыслится вопрос о развитии нации в контексте десятилетий и столетий. Это значит, что интеллигенция как фарватер общества советского Кыргызстана должна была стать основой для развития ее последующих поколений. В данном случае речь идет об исторической преемственности, отражающей объективный фактор взаимосвязи поколений. Соответственно открытым остается наиболее важный вопрос – сумели ли представители советской кыргызской интеллигенции передать высокие параметры мышления и стандарты поведения поколению своих детей и внуков? Это далеко не праздный вопрос. Почему это важно? Потому что в годы зенита советской действительности интеллигенция находилась на грани перехода из прослойки в социальный класс. Как известно, считалось, что достижение фактора трех поколений является критерием перехода прослойки в статус класса. Это было важно потому, что при достижении фактора трех поколений мы могли с уверенностью считать, что интеллигенция – это социальный класс, имеющий историю своего зарождения, определенные принципы самоопределения и самореализации. В этом случае высокие стандарты автоматически становились непременным и непреходящим условием причисления себя к национальной элите. С другой стороны, увеличение поколений интеллигенции явилось бы свидетельством повышения и масштабирования этого социального класса. Так должно было бы быть.



Что мы имеем сейчас? Практически это уходящая когорта кыргызстанского общества. А где же последователи? Представители советской кыргызской интеллигенции сумели сохранить в себе эти достижения и стандарты, но не все из них сумели не просто заложить это в детях, но и взрастить следующее поколение интеллигенции. Из-за этого ли, или же в силу собственной недостаточности следующее поколение не представило свою плеяду, органично вписывающуюся в историческую преемственность, а значит позволяющую констатировать факт продолжения развития общества в этом ракурсе. В данном случае речь идет не об отдельных представителях современного общества, которых с уверенностью можно было бы назвать интеллигентами, а именно о сформированности целой плеяды, которая отражала бы новую волну во всех сферах общественного развития.



То, что стало визитной карточкой советской кыргызской интеллигенции на личностном уровне, не переросло в межпоколенную традицию. Это беда кыргызского общества. Беда первой волны интеллигенции – репрессии, которые не позволили им сформировать стратегию развития общества в контексте воспроизводства кадров. При этом надо признать, что это не зависело от них, исторические обстоятельства стали объективным препятствием на их пути. Беда второй волны советской кыргызской интеллигенции – они не сумели передать свое достояние следующему поколению так, чтобы поколение их детей стали властелинами душ следующей эпохи. Речь идет о масштабности явления. В настоящем формирование и проявление системы ценностей общества идет практически вне влияния представителей интеллигенции или интеллектуальной элиты. Этот процесс хаотичен, что в общем-то соответствует процессу становления государства. Напротив, в некоторых случаях общество становилось свидетелем того, что некоторые представители детей советской интеллигенции маргинализировались. Возможно семидесяти лет социалистического жития не хватило для воспроизводства следующей волны, по мнению некоторых процесс суверенизации притормозил процесс исторической преемственности, однако между репрессированной первой волной и второй волной классического социализма прошло не более двух-трех десятилетий.



В любом случае процесс постепенного ухода советской кыргызской интеллигенции - это путь не повышения уровня общественного сознания, а скорее размывания. Следствием такого явления выступает снижение уровня национального самосознания. Именно поэтому констатация ухода с авансцены кыргызстанского общества интеллигенции как фарватера воспринимается как объективный факт истории. Это означает, что в который раз налицо так называемая разорванная преемственность. В настоящем общество вернулось на круги своя – к началу формирования социального портрета новейшего периода. Современное поколение в массе начинают с нуля – происходит становление новой волны "интеллигенции", говоря современным языком - интеллектуальной элиты. В контексте государства это большой минус, поскольку развитие идет не по диалектической спирали, а в контексте прямой связи отрицания и нового становления. Тем самым национальное самосознание также претерпевает волны взлета и исторического спада – качели общественно-исторического развития в Кыргызстане напоминают синусоиду. Это непосредственным образом оказывает влияние на качество развития государства.



Поэтому вновь возникает тот же вопрос - выполнили ли свою историческую миссию представители советской кыргызской интеллигенции? Самому достичь – это марка, а суметь передать поколению детей – это историческая стратегия. Есть о чем задуматься, хотя достижения второй волны советской кыргызской интеллигенции неоспоримы, они есть достояние республики. Есть что отмечать и проявлять пиетет по отношению к отдельным представителям, хотя в контексте исторической преемственности более продуктивно будет прочертить линию связности жизни между уходящей эпохой и современным этапом развития.



Жылдыз Урманбетова, доктор философских наук, профессор