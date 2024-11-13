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Россия и Индия практически полностью отказались от токсичных валют
13:06 14.11.2024

Большое дело:
Какие перспективы у торгово-экономических отношений двух стран

Любовь Лежнева

Доля национальных и альтернативных валют в торговле России и Индии приблизилась к 90%. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании межправительственной российско-индийской комиссии. Такие показатели помогают избежать санкционных рисков, а также сделать эффективной и удобной работу платежных систем, заявили в пресс-службе Минэка. Подробности и прогнозы - в материале "Известий".

Общие цели

Как заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на открытии заседания российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, объем торговли двух стран сможет достичь уровня $100 млрд еще до 2030 года. Однако, по его словам, все еще есть барьеры, особенно в отношении платежей и логистики.

"В связи с этим был достигнут ощутимый прогресс, но еще предстоит проделать определенную работу", - отметил он.

В свою очередь, Денис Мантуров обратил внимание на увеличение доли национальных и альтернативных валют в двусторонней торговле. Сейчас показатель, по его данным, уже приблизился к 90%.

"Считаем необходимым продолжить работу по расширению корреспондентских отношений между российскими и индийскими банками", - заявил он.

За последние пять лет объем взаимной торговли между двумя странами увеличился более чем в пять раз. Так, Индия вышла на второе место среди внешнеэкономических партнеров России. По итогам восьми месяцев 2024 года товарооборот между двумя странами вырос на 9%.

Россия, помимо закупок продукции АПК, импортирует из Индии промышленное оборудование, комплектующие, лекарства. В ближайшем будущем Москва намерена заключить соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индией и двустороннее соглашение по услугам и инвестициям.

Уменьшение рисков

Полностью перейти на национальные и альтернативные валюты в торговле России и Индии вряд ли возможно, но это и не нужно, поскольку вопрос снижения санкционных рисков решается и на текущих уровнях, считает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

- Ключевой вопрос [в том], как в дальнейшем удастся избежать сопутствующих проблем, связанных с валютными ограничениями, которые действуют как в России, так и в Индии, где их еще больше. Впрочем, эта проблема давно известна, и как бизнес, так и регуляторы уже умеют находить адекватные решения, - пояснил "Известиям" эксперт.

Само по себе снятие валютных рисков, по его словам, полезно в первую очередь для торговли и любых экономических отношений, поскольку существенно убыстряет все сопутствующие процессы.

Текущая структура платежей комфортна для бизнеса России и Индии и достаточна для дальнейшего наращивания взаимной торговли, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минэка.

"Высокая доля нацвалют в расчетах помогает избежать санкционных рисков, сделать эффективной и удобной работу платежных систем", - заметили в ведомстве.

Новые товары

Достигать 100% в этом вопросе нет необходимости: присутствие других валют только добавит гибкости в отношения двух стран, отметил вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер. Сегодня основной вопрос заключается не в использовании рублей или рупий, а в том, какие товары Россия могла бы закупать в Индии.

- Проблема торгового баланса между нашими странами остается нерешенной. Ключевая задача - найти новые категории продукции для импорта, помимо фармацевтики, - заявил он "Известиям". - Или же следует рассмотреть возможность инвестиций в индийское производство, чтобы получать необходимые товары в нужных объемах.

Индия обладает современными производственными мощностями, выпускает автомобили и экспортирует программные продукты, и все это для нас представляет большой интерес, добавил Артур Леер.

- 90% качественно неотличимы от 100%. Это высокий уровень, который стал возможен, потому что торговля взаимно выгодна, потому что есть внешние ограничения и политическая воля торговать даже при их наличии, - сказал "Известиям" директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

Барьеры в отношениях

Для достижения полной взаиморасчетности между Россией и Индией в национальных и альтернативных валютах потребуется преодолеть ряд ключевых барьеров, включая развитие финансовой инфраструктуры, повышение ликвидности альтернативных валют и решение вопросов, связанных с конвертируемостью, отметил основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

- В настоящее время страны активно используют национальные валюты в двусторонней торговле, что позволяет снижать зависимость от доллара США. Однако для полного отказа от доллара и евро необходимо дальнейшее углубление интеграции финансовых систем и развитие международных платежных механизмов, таких как системы межбанковских расчетов на основе альтернативных валют и криптовалют, - сказал "Известиям" эксперт.

Сейчас, по его словам, использование национальных валют снижает зависимость от колебаний курса доллара и евро, делая торговлю между странами более стабильной.

Это создает условия для расширения экономических связей, увеличения объемов взаимной торговли и снижения трансакционных издержек.

Дальнейший переход на расчеты в рублях и рупиях позволит России и Индии эффективнее управлять валютными резервами, направляя их на развитие совместных экономических проектов вместо покупки иностранной валюты.

- Отказ от доллара в расчетах ослабляет глобальное влияние этой валюты, что может усилить позиции России и Индии в мировой экономике и в отношениях с другими странами, особенно на фоне геополитической напряженности и санкционных рисков, - заметил он. - Для устойчивости расчетов потребуется развитие дополнительных финансовых инструментов и платформ, что повысит прозрачность и эффективность финансовых операций.

Для полного перехода на национальные и альтернативные валюты во взаимной торговле нужно решить несколько вопросов - прежде всего, расширить межбанковское сотрудничество, сказал "Известиям" научный сотрудник ИМЭФ ВАВТ Кирилл Черновол.

- Необходимо укрепление корреспондентских связей между банками и разработка дополнительные механизмы платежей в национальных валютах. Кроме того, использование национальных валют требует устойчивых курсов, что может быть затруднено внешними экономическими факторами, особенно на фоне санкций, экономической нестабильности и роста инфляции, - заметил эксперт. - Что касается взаиморасчетов между Россией и Индией, то здесь показатель имеет почти предельное значение.

Переход на национальные валюты, по его словам, может стимулировать новые формы сотрудничества, в том числе в области промышленных технологий, фармацевтики, продовольствия и сельского хозяйства. Кроме того, рост доли таких расчетов увеличит спрос на индийские и российские финансовые активы, что положительно скажется на ликвидности национальных рынков.

"Известия" направили запрос в ЦБ, но на момент публикации ответ получен не был.

Источник - Известия
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