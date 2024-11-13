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В Душанбе начался закрытый судебный процесс над известными политиками - Зарифи, Комилзода, Искандаровым и др.
13:13 14.11.2024

В СИЗО и за закрытыми дверями. В Душанбе начался судебный процесс над известными политиками

Сегодня, 14 ноября, в СИЗО Душанбе начался судебный процесс по делам известных лиц страны. Процесс проходит за закрытыми дверями, кроме адвокатов никого не допустили.

В настоящее время неизвестно, дело кого именно из задержанных известных лиц рассматривается. Адвокаты отказались от комментариев для прессы.

Корреспондент "Азия-Плюс" сообщает с места событий, что возле СИЗО находятся некоторые родственники Шокирджона Хакимова. Помимо его адвоката, в здание вошли еще пять защитников. Также в СИЗО прошли трое судей и представитель Генеральной прокуратуры.

Власти страны, в том числе Верховный суд, не давали информацию о начале дела.

"Радио Озоди" со ссылкой на достоверные источники утверждает, что дело рассматривает Шавкат Лутфуллозода, первый заместитель председателя Верховного суда страны.

Напомним, первым был задержан Саидджафар Усмонзода, бывший председатель Демократической партии и депутат парламента. Он был задержан генеральной прокуратурой Таджикистана в июне 2024 года. 14 июня на заседании парламента генеральный прокурор Юсуф Рахмон сообщил депутатам, что против него возбуждено дело по части 2 пункту "в" статьи 306 ("захват власти с применением насилия") Уголовного кодекса республики Таджикистан и отметл, что дело находится на стадии расследования.

Позже, 9 августа 2024 года, на пресс-конференции генпрокурор сообщил, что уголовные дела возбуждены также против других известных бывших политиков Хамрохона Зарифи, Акбаршох Искандарова, Ахмадшох Комилзода и юриста Шокирджона Хакимова.

Мнение задержанных, их адвокатов и родственников по поводу обвинений неизвестно. Генеральная прокуратура Таджикистана засекретила эти дела, поэтому никакая информация не поступает в СМИ.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - asiaplustj.info
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