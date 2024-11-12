|Армия России начала мощные атаки на Запорожском фронте, с целью прорыва к Днепропетровску
14:07 14.11.2024
Очень опасная ситуация: Армия России начала мощные атаки на Запорожском фронте, угрожая прорывом к Днепропетровску
12.11.2024
В последние дни поступает все больше данных об активизации российских войск на разных участках ключевого фронта - Запорожского. Это примерно 125 километров в ширину от Каховского водохранилища на западе и до Времьевского выступа (район Великой Новоселовки) на востоке. Армия России атакует сразу на нескольких направлениях.
Некоторые источники сегодня сообщают, что Ровнополь уже освобожден, также вошли в Макаровку (что совпадает и с картой работающего на ГУР ресурса DeepState).
Основное направление движения - с юга к западу от Великой Новоселки, что может иметь целью обойти поселок с запада. С востока российские войска уже находятся недалеко от него.
Вчера в ВСУ жаловались, что российские войска проводят штурмовые действия силами до 50-60 человек за раз, а также при поддержке ББМ и подразделений на багги.
Второй участок, где армия России вчера пошла в наступление на Гуляйполе Запорожской области. Этот город расположен близко - в полутора километрах - от линии фронта. Украинские боевики вчера заявляли о механизированном штурме в сторону города и о продвижении российских войск.
"На левом фланге от Гуляйполя российские войска имели немалые продвижения за сегодняшний день, смогли продвинуться на несколько километров. Пока все обсасывают новости о том, что до Днепропетровской области 11 км, то между тем уже меньше 9 км", - написал медиабоевик ВСУ с позывным "Алекс".
По словам спикера Сил обороны юга ВСУ Волошина, атаки могут создать новую точку давления для украинских войск, которые и так отступают на востоке. Хотя пока непонятно, будет ли это одно масштабное наступление ВС РФ или отдельные штурмы.
"Штурмы могут начаться в ближайшее время, мы даже не говорим о неделях, мы ожидаем, что это произойдет в любой день", - сказал спикер. Он добавил, что российские войска в этом районе численно значительно превышают по численности украинских.
Наступление российских войск на Запорожском фронте намного опаснее для Украины, чем продвижение на Донбассе, так как создает угрозу выхода к Запорожью и Днепру с последующим штурмом и освобождением городов. Подобное развитие может иметь катастрофические последствия для всей линии боевого соприкосновения, так как "разрежет" логистику ВСУ, а также позволит Армии России выйти на правый берег Днепра.
Поэтому, если действительно возникнет такая угроза, то украинское командование наверняка бросит на это направление все имеющие резервы, а если потребуется - то и перебросить подразделения из Курской области.