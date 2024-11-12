Армия России начала мощные атаки на Запорожском фронте, с целью прорыва к Днепропетровску

14:07 14.11.2024

Очень опасная ситуация: Армия России начала мощные атаки на Запорожском фронте, угрожая прорывом к Днепропетровску



12.11.2024



В последние дни поступает все больше данных об активизации российских войск на разных участках ключевого фронта - Запорожского. Это примерно 125 километров в ширину от Каховского водохранилища на западе и до Времьевского выступа (район Великой Новоселовки) на востоке. Армия России атакует сразу на нескольких направлениях.



Некоторые источники сегодня сообщают, что Ровнополь уже освобожден, также вошли в Макаровку (что совпадает и с картой работающего на ГУР ресурса DeepState).



