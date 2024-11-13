Критиковавшего Зеленского депутата Рады Шевченко обвинили в госизмене

00:00 15.11.2024

Дарья Григоренко



Депутат Верховной рады Евгений Шевченко, заявлявший о диктатуре и беззаконии на Украине, обвиняется в государственной измене, сообщили местные СМИ.



Как украинское издание Liga.net, обвинение было предъявлено на основании материалов Службы безопасности Украины (СБУ). В Telegram-канале издания говорится: "Нардеп Евгений Шевченко получил подозрение в государственной измене", передает РИА "Новости".



Ранее Шевченко сообщил, что направил письмо избранному президенту США Дональду Трампу. В письме он попросил Трампа помочь в прекращении "диктатуры и беззакония" на Украине, что вызвало значительный резонанс как внутри страны, так и за ее пределами.



Кроме того, Шевченко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует начать переговоры об урегулировании с Россией, так как, по его словам, "интересы страны важнее личных амбиций". Он также предупредил, что в случае бездействия Запад может заставить Зеленского уйти.



В пятницу Главное управление разведки Украины заявило, что Евгений Шевченко, призвавший к диалогу с Россией, не имеет отношения к их ведомству, и отвергло любую связь с ним.