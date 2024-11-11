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Телефонный разговор Путина и Трампа был секретным. Но кое-что прояснилось
00:01 15.11.2024

Любовь Степушова
11.11.2024
Пока Дональд Трамп будет бороться с "вашингтонским болотом", Владимир Путин будет медленно подводить Украину к капитуляции.

Стало известно, что Трамп сказал Путину, но не что Путин ответил Трампу
Избранный президент США Дональд Трамп переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 7 ноября, сообщила газета The Washington Post. По данным ее анонимных источников, Трамп "посоветовал российскому президенту не обострять войну на Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе".

Они "обсудили цель мира на европейском континенте", и Трамп выразил заинтересованность в последующих разговорах, чтобы обсудить "скорое разрешение войны на Украине". Избранный президент дал понять Путину в частном порядке, что поддержит сделку, по которой Россия сохранит за собой часть освобожденной территории.

"Любая сделка, худшая сделка, была бы лучше, чем то, что у нас есть сейчас, - сказал Трамп во время выступления в Северной Каролине в сентябре. - Если бы они заключили плохую сделку, было бы намного лучше. Они бы немного уступили, и все бы жили".

Заметим, что наставнический тон Трампа, если он не выдуман газетой, совершенно некстати хотя бы потому, что Путин достаточно умен и опытен, чтобы обращать на него внимание. Он будет смотреть на дела Трампа, а не на его слова.

Переговоры об Украине без Украины
The Washington Post замечает, что украинские официальные лица были проинформированы о звонке Путина и не возражали против состоявшегося разговора. Один из источников подчеркнул, что украинские чиновники "давно поняли, что Трамп будет взаимодействовать с Путиным по дипломатическому прекращению войны". Отметим, что данный разговор состоялся после разговора Трампа с Владимиром Зеленским 6 ноября. И ему было об этом четко сказано.

Как можно понять из сообщения американского СМИ, разговор Путина с Трампом был открытым и без угроз, поскольку в тот же вечер российский президент позитивно оценил инициативы Трампа как заслуживающие внимания и поздравил его с успехом на выборах.

Сохранявшаяся пять дней секретность разговора объясняется тем, что Трамп был не уверен в достижении республиканского большинства в палате представителей, которое спустя пять дней подтвердилось. Напомним, что Трамп подвергался прокурорскому преследованию, инициированному конгрессом за "вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года".

О появившейся уверенности в контроле над конгрессом говорит заявление Трампа о том, что в его команде не будет Майка Помпео и Никки Хейли с проукраинскими взглядами.

Трамп намерен осушить "вашингтонское болото"
Газета отмечает, что переговоры с Путиным со стороны Трампа были проведены без привлечения переводчиков и протокола. И не только потому, что Трамп еще не вступил в должность, но и потому, что он не доверяет нынешним американским службистам и спецслужбам. Тем более в условиях затеянной им "перестройки" - борьбы с "вашингтонским болотом", которое на первом сроке мешало ему во всем.

Трамп в своей социальной сети Truth Social обозначил десять пунктов "по демонтажу глубинного государства и освобождению нашей демократии от вашингтонской коррупции раз и навсегда". Он хочет:

навести прядок в неолиберальных госдепартаменте, Пентагоне, спецслужбах, судах, СМИ, которые выпускают фейки;
переместить офисы госслужб в регионы;
ограничить сроки полномочий членов конгресса;
покончить с гонением на людей с консервативными взглядами.
Последний пункт дает огромное поле для налаживания отношений между РФ и США.

Источник - pravda.ru
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