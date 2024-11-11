Телефонный разговор Путина и Трампа был секретным. Но кое-что прояснилось

00:01 15.11.2024

Любовь Степушова

11.11.2024

Пока Дональд Трамп будет бороться с "вашингтонским болотом", Владимир Путин будет медленно подводить Украину к капитуляции.



Стало известно, что Трамп сказал Путину, но не что Путин ответил Трампу

Избранный президент США Дональд Трамп переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 7 ноября, сообщила газета The Washington Post. По данным ее анонимных источников, Трамп "посоветовал российскому президенту не обострять войну на Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе".



Они "обсудили цель мира на европейском континенте", и Трамп выразил заинтересованность в последующих разговорах, чтобы обсудить "скорое разрешение войны на Украине". Избранный президент дал понять Путину в частном порядке, что поддержит сделку, по которой Россия сохранит за собой часть освобожденной территории.



"Любая сделка, худшая сделка, была бы лучше, чем то, что у нас есть сейчас, - сказал Трамп во время выступления в Северной Каролине в сентябре. - Если бы они заключили плохую сделку, было бы намного лучше. Они бы немного уступили, и все бы жили".



Заметим, что наставнический тон Трампа, если он не выдуман газетой, совершенно некстати хотя бы потому, что Путин достаточно умен и опытен, чтобы обращать на него внимание. Он будет смотреть на дела Трампа, а не на его слова.



Переговоры об Украине без Украины

The Washington Post замечает, что украинские официальные лица были проинформированы о звонке Путина и не возражали против состоявшегося разговора. Один из источников подчеркнул, что украинские чиновники "давно поняли, что Трамп будет взаимодействовать с Путиным по дипломатическому прекращению войны". Отметим, что данный разговор состоялся после разговора Трампа с Владимиром Зеленским 6 ноября. И ему было об этом четко сказано.



Как можно понять из сообщения американского СМИ, разговор Путина с Трампом был открытым и без угроз, поскольку в тот же вечер российский президент позитивно оценил инициативы Трампа как заслуживающие внимания и поздравил его с успехом на выборах.



Сохранявшаяся пять дней секретность разговора объясняется тем, что Трамп был не уверен в достижении республиканского большинства в палате представителей, которое спустя пять дней подтвердилось. Напомним, что Трамп подвергался прокурорскому преследованию, инициированному конгрессом за "вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года".



О появившейся уверенности в контроле над конгрессом говорит заявление Трампа о том, что в его команде не будет Майка Помпео и Никки Хейли с проукраинскими взглядами.



Трамп намерен осушить "вашингтонское болото"

Газета отмечает, что переговоры с Путиным со стороны Трампа были проведены без привлечения переводчиков и протокола. И не только потому, что Трамп еще не вступил в должность, но и потому, что он не доверяет нынешним американским службистам и спецслужбам. Тем более в условиях затеянной им "перестройки" - борьбы с "вашингтонским болотом", которое на первом сроке мешало ему во всем.



Трамп в своей социальной сети Truth Social обозначил десять пунктов "по демонтажу глубинного государства и освобождению нашей демократии от вашингтонской коррупции раз и навсегда". Он хочет:



навести прядок в неолиберальных госдепартаменте, Пентагоне, спецслужбах, судах, СМИ, которые выпускают фейки;

переместить офисы госслужб в регионы;

ограничить сроки полномочий членов конгресса;

покончить с гонением на людей с консервативными взглядами.

Последний пункт дает огромное поле для налаживания отношений между РФ и США.