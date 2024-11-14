 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Поддерживать высокие нефтяные цены становится все труднее, - Михаил Сергеев
00:09 15.11.2024

14.11.2024

Прозападные аналитики обвинили Россию в нарушении квот соглашения ОПЕК+
Михаил Сергеев
Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

Страны ОПЕК и Международное энергетическое агентство внимательно следят за уровнем добычи нефти в РФ.
Телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бин Сальманом Аль Саудом имели самые серьезные основания. На мировом нефтяном рынке увеличивается профицит предложения, что может стать причиной снижения цен ниже 70 долл. за баррель. До сих пор Саудовская Аравия не допускала такого падения цен, управляя квотами нефтедобычи для стран – участниц соглашения ОПЕК+. Однако, по подсчетам Международного энергетического агентства, Россия нарушает эти ограничения. Кроме того, странам ОПЕК+ нужно подготовиться к увеличению добычи нефти в США при президенте Дональде Трампе. Тревожные прогнозы о падении нефтяных цен ниже 50 долл. за баррель, то есть ниже уровня безубыточности американской нефтедобычи, пока кажутся не слишком оправданными.

"Подчеркнута важность продолжения тесной координации в ОПЕК+. Констатирована эффективность и своевременность предпринимаемых в этом формате шагов по обеспечению баланса на глобальном энергетическом рынке", – так описывается телефонный разговор Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бин Сальманом Аль Саудом, который состоялся в среду по инициативе саудовской стороны.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия уже "вышла на те уровни, которые мы добровольно взяли на себя в качестве обязательств по добыче в 9 млн баррелей в сутки". Новак заявил также, что Министерство энергетики России "скорее всего" уже направило ОПЕК новый график компенсаций по перепроизводству добычи нефти в РФ. Вице-премьер напомнил, что ОПЕК+ в декабре будет на министерской встрече обсуждать ситуацию на рынках и принимать решение о совместных действиях с 1 января 2025 года.

Между тем, по данным ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), Россия может превышать согласованные уровни нефтедобычи. По данным МЭА, Россия в октябре 2024 года нарастила производство нефти на 50 тыс. баррелей в сутки (б/с) до 9,2 млн б/с.

В картеле ОПЕК немного другие оценки объемов производства нефти в России. По подсчетам ОПЕК, в октябре Россия увеличила свою добычу на 9 тыс. б/c, достигнув уровня в 9,01 млн б/с. Но и этот уровень превышает установленную для нашей страны квоту на добычу черного золота. Кроме России другим нарушителем квот оказался Казахстан. Превышение квот добычи Россией в ОПЕК и МЭА оценивают соответственно в 42 тыс. и в 230 б/с.

С начала 2024 года восемь стран – участниц соглашения ОПЕК+ добровольно сокращают добычу нефти на 2,2 млн б/с. При этом Россия в первом квартале сокращала поставки нефти на мировые рынки, а не добычу. Несколько месяцев подряд Россия превышала уровень добычи, согласованный в рамках договоренностей ОПЕК+. Россия, как и другие "должники", постепенно компенсирует недосокращенные объемы производства. Согласно графику, который Россия представила в секретариат ОПЕК+, компенсация сокращения добычи будет идти в октябре-ноябре 2024 года и с марта по сентябрь 2025 года. В октябре объем компенсации должен был составить 10 тыс. б/с.

Но в следующем году, по прогнозам МЭА, мировой нефтяной рынок столкнется с излишком производства нефти в объеме более 1 млн б/с. Причиной такого избытка предложения станет низкий спрос в Китае. Потребление нефти в Китае сокращается уже более шести месяцев подряд.

Глобальный избыток станет еще больше, если ОПЕК+ пойдет на возобновление приостановленной добычи на следующем заседании. На фоне продолжающегося ослабления спроса со стороны Китая цены на нефть упали на 11% с начала октября, несмотря на продолжающиеся боевые действия между Израилем и Ираном, поскольку трейдеры сосредоточивают внимание на росте добычи в Америке, сообщило МЭА.

По данным Международного энергетического агентства, Россия в октябре нарастила экспорт нефти на 130 тыс. б/с. Но при этом сократила поставки нефтепродуктов на 230 тыс. б/с – до минимального с июля 2020 года уровня.

В целом российский нефтяной экспорт снизился в октябре до 7,3 млн б/с. "Стабильные объемы и рост цен привели к увеличению доходов от коммерческого экспорта на 1,2 млрд долл. за месяц, до 15,6 млрд долл., что выше уровня сентября, но ниже всех остальных месяцев с июля 2023 года. Несмотря на снижение объемов, рост цен увеличил доходы от экспорта нефтепродуктов на 180 млн долл., до 5,3 млрд долл., а нефти – на 1 млрд долл., до 10,4 млрд долл.", – утверждают в МЭА.

Абсолютным лидером по нефтедобыче остаются США. В среду Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года до 13,23 млн барр. в день. На 2025 год прогнозируется средний уровень добычи около 13,53 млн барр. Минэнерго США также повысило прогноз средней цены нефти Brent на 2024 год до 80,95 долл. за баррель. На 2025 год прогноз цены нефти Brent снижен до 76,06 долл.

Однако некоторые аналитики допускают драматическое падение нефтяных цен в 2025 году. Нефть может подешеветь до 40 долл. за баррель, прогнозируют эксперты американской Информационной службы цен на нефть. Сейчас мировые цены на нефть находятся на уровне около 70 долл. за баррель. Но эти цены вполне могут упасть в два раза в следующем году, если на рынке будет переизбыток предложения черного золота. Такой рост предложения возможен, в частности, в случае разрыва соглашений между странами ОПЕК+, которые ограничивают добычу нефти.

Правда, падение мировых цен на нефть вызовет проблемы в американской сланцевой добыче, где уровень безубыточности обеспечивается при ценах в 51–53 долл. за баррель. Так что в случае падения цен, вероятно, произойдет и быстрое сокращение предложения нефти – в частности, со стороны США.

Источник - НГ
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