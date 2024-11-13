Хула и насилие: обстановка внутри и вокруг УПЦ, - Руслан Калинчук

00:21 15.11.2024

Нацисты, захватившие власть в Киеве, не оставляют попыток уничтожить каноническую Украинскую православную церковь. О настоящем положении УПЦ свидетельствует произошедшее в Черкассах. Некоторое время назад там случилась настоящая бойня: звери в военной форме с желтыми повязками на рукавах (такие носят боевики ВСУ как опознавательный знак) под руководством мэра Черкасс Анатолия Бондаренко ворвались в кафедральный Архангело-Михайловский собор и выгнали молящихся прихожан на улицу.



Погромщики повели себя как настоящие "воины света" и "сыны нэньки Украины": разорили бухгалтерию, украли документы, офисную технику и деньги, которые община собирала на ремонт и новый колокол (60 000 долларов и 80 000 гривен), вынесли две панагии с частицами мощей, иконы, даже продукты, заготовленные священниками на зиму.



На помощь пастве пришел находящийся под домашним арестом митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев). Я лично знаю владыку, он преподавал мне догматическое богословие в Киевской духовной академии. Это достойный пастырь, смелый, образованный человек, возможно, самый достойный архиерей УПЦ. СБУ открыла против него 6 уголовных дел, но, несмотря на преследования, владыка продолжает поминать за литургией Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он, не побоявшись сесть за решетку за нарушение режима домашнего ареста, прибежал к собору. Там получил удар дубинкой по голове и потерял сознание. Я уверен, что владыку пытались убить. По видеозаписи понятно, что удар сместился и пришелся на клобук (головной убор монашествующих), а если бы попали точно по голове - страшно подумать, что могло произойти.



К несчастью, с помощью дубинок и слезоточивого газа раскольники захватили собор. Самое удивительное во всей этой истории, что, отобрав храм, ряженые тут же отслужили в нем свою "литургию". Как можно молиться, призывать Имя Божье в храме, который ты только что с матерной руганью, насилием и кровью отобрал у законных собственников, знают, наверное, только адепты ПЦУ и украинские власти. Но если вдуматься в происходящее с духовной точки зрения, то все очевидно: умами многих людей там завладел языческий божок. Зовут его "украина", божок этот очень кровожадный и требует все новых и новых жертв. Этим людям не нужны ни Бог, ни литургия. Вот даже мэр Черкасс Бондаренко написал у себя на электронной странице под фото собора: "Верю, что скоро будем отпевать тут наших героев на украинском языке", а непосредственно в день захвата призвал "активистов" прийти и поучаствовать в "передаче" храма ПЦУ.



Произошедшее в Черкассах, конечно, не новость: за 2000 лет истории Церкви бывало всякое. И гонителей Церковь знала всяких - хотя бы римского императора Нерона, который в 64 году решил обвинить христиан в поджоге Рима. Вот и современный Нерон - Зеленский - преследует христиан на фоне все более впадающей в кому украинской экономики, катастрофы ВСУ в Донбассе.



Но в ситуации с собором в Черкассах есть еще один момент - личная месть митрополиту Феодосию. Его твердая позиция, смелость и деятельность, направленная на сохранение единства УПЦ с Русской церковью, делают его неформальным лидером той части духовенства и мирян УПЦ, которые хотят остаться в составе РПЦ. Поскольку сатанинская украинская власть не смогла его ни запугать, ни сломать, решили отомстить, отобрав собор.



К сожалению, далеко не все иерархи УПЦ столь тверды и верны, как митрополит Феодосий. Вечером 31 октября в нескольких телеграм-каналах было опубликовано "Заявление архиереев Украинской православной церкви о действиях Синода Русской православной церкви в отношении епархий УПЦ, расположенных на временно оккупированных территориях Украины", подписанное 33 архиереями во главе с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом (Саввиным). Поводом для заявления стало решение Синода Русской православной церкви от 24 октября о почислении на покой (выражаясь светским языком, на пенсию) митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона (Шукало) и назначение на многострадальную Донецкую кафедру митрополита Владивостокского и Приморского Владимира (Самохина). "Мы, архиереи Украинской православной церкви, решительно осуждаем это решение как антиканоническое… Второй канон Второго Вселенского собора отмечает необходимость уважать юрисдикционные границы, предостерегая от любых попыток одной Церкви взять под контроль территорию другой… освобождение митрополита Илариона, украинца по происхождению, устроителя Донецкой епархии, многолетнего архипастыря в Донецкой области и назначение на его место архиерея-россиянина свидетельствует именно о стремлении Москвы аннексировать каноническую территорию Украинской православной церкви… Мы не согласны с таким решением, требуем его немедленной отмены, призываем к отказу от агрессивной церковной политики относительно Украинской православной церкви", - сказано в заявлении.



Сложно и горько комментировать эту писанину - заявление архиереев УПЦ о решении Синода РПЦ по Донецкой кафедре. Фактически это раскол. Подписанты почему-то решили сослаться на второе правило Второго Вселенского собора, регламентирующее отношения между поместными православными церквями, а УПЦ таковой не является, поскольку, согласно Томосу патриарха Алексия II, УПЦ - автономия в составе Русской церкви. Поэтому заявлять, что РПЦ что-то отобрала, аннексировала очень странно: как можно у самого себя что-то отобрать? Тем более удивляет ссылка на каноны архиереев УПЦ, которые после так называемого собора в Феофании в мае 2022 года сами не могут объяснить свой канонический статус.



Что же до митрополита Илариона, то тут надо прояснить пару моментов. Владыка действительно много потрудился для устроения Донецкой и Мариупольской епархии, управляя ею с 1996 года. Безусловно, владыке пришлось многое пережить, особенно в течение тех страшных восьми лет, когда украинский нацистский режим осуществлял настоящий геноцид Донбасса. Он никогда не отличался какими-то украинскими националистическими взглядами, но, будучи уроженцем Львова, в кадровом вопросе сделал все, чтобы епархию наводнили выходцы с Галичины и Волыни. В результате антироссийская позиция многих священников Донецкой епархии стала настоящей проблемой.



В церковных кругах ходят слухи, что владыка сопротивлялся переходу Донецкой епархии в подчинение Русской церкви, а информация, поступающая к нему, очень быстро оказывалась в руках СБУ. Несмотря на все это, Синод Русской церкви позволял ему служить на донецкой кафедре.



И вот после решения Синода РПЦ украинские архиереи возмутились. Но почему они не высказывают возмущения уголовным преследованием украинской властью своих собратьев - находящегося в СИЗО митрополита Святогорского Арсения (Яковенко), избитого митрополита Черкасского Феодосия, захватами храмов и другими бесчинствами?



Но особенно удивляет спешка при сборе подписей. Зачем было публиковать это заявление под вечер и с формулировкой "сбор подписей продолжается"? Логичнее было бы подождать несколько дней, чтобы все желающие спокойно его подписали. Наверное, команда составить этот документ была дана столь внезапно, что подписи пришлось собирать постфактум и наспех, а само заявление публиковать почему-то не на официальном сайте, а в телеграм-каналах.



Все это наталкивает на мысль, что обращение организовано руками СБУ и подконтрольной спецслужбе частью священноначалия. Судите сами. Фактически главными инициаторами обращения выступили владыки Одесской епархии. Кроме самого митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, заявление подписали еще пять викариев - воспитанников и выдвиженцев митрополита Агафангела: архиепископ Южненский Диодор (Васильчук), архиепископ Арцизский Виктор (Быков), архиепископ Болградский Сергий (Михайленко), епископ Тарутинский Алипий (Цушко), епископ Овидиопольский Анастасий (Бедников).



Были времена, когда владыка Агафангел считался чуть ли не главным столпом идеи Русского Мира в УПЦ. Так, в 2006 году он призвал украинскую власть отказаться от вступления в НАТО и ЕС и предоставить русскому языку статус второго государственного. Свою позицию тогда он аргументировал тем, что стремление Украины в Европу "является очередной попыткой осуществить многовековое стремление протестантско-католического, масонского и безбожного Запада оторвать Украину от единства с мировым центром православия - Москвой и втянуть ее в орбиту западных лжеценностей, сделать ее частью системы нового мирового порядка".



В 2008 году указом президента России Владимира Путина митрополит Агафангел был награжден орденом Почета, а в 2012-м в преддверии президентских выборов в России владыка выступил в поддержку кандидатуры Путина.



Откуда вдруг такой разворот на 180 градусов? Причина, как всегда, проста: СБУ имеет очень, очень серьезный компромат на одесского архиерея. Настолько серьезный, что митрополит Агафангел сдает в СБУ священников своей епархии, которые поминают Патриарха Кирилла, о чем заявлял бывший клирик Одесской епархии протоиерей Дмитрий Матиенко.



Зачем СБУ организовала это обращение? Оно - черная метка митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию (Березовскому). Подписавшие позорный документ сделали это через его голову. Этим СБУ намекает, что, если он не пойдет на нужные власти шаги, не вольет УПЦ в ПЦУ или не перейдет под юрисдикцию Константинопольского патриархата, то есть другие - услужливые и готовые сделать все, что прикажут.



Вслед за заявлением посыпались обращения к митрополиту Онуфрию спикеров Одесской епархии: дьякона Андрея Пальчука, игуменьи Серафимы (Шевчук), в которых они требуют от митрополита Онуфрия "решительных действий", говорят, что "терпеть больше невозможно". То есть митрополиту Онуфрию выкручивают руки. Более того, митрополит Агафангел предпринял совсем уж удивительный шаг - написал письмо Дональду Трампу, что свидетельствует о том, что он хочет заявить о себе как лидере УПЦ, готовом сотрудничать с новой американской администрацией.



А пока на Украине "защищали" митрополита Илариона, сам владыка 6 ноября встретился с митрополитом Владимиром в Донецке, и оба архиерея отслужили литургию.



А митрополиту Онуфрию пожелаем сил и мудрости преодолеть внутреннюю оппозицию и не пойти на поводу у СБУ.