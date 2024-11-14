Семь причин не верить Трампу: за медовым месяцем последуют жесткие будни, - МК

00:22 15.11.2024

Эксперты назвали семь причин не верить Трампу: за медовым месяцем последуют жесткие будни

"Старина Дональд" попытается расколоть БРИКС и вернуть контроль над Глобальным Югом



Реакцию российского общества на победу Дональда Трампа на выборы президента США наверняка будут долго разбирать психологи. Такого количества когнитивных искажений не знала до сих пор ни наука о душе, ни политология. Правда, политологи уже пытаются охладить горячие головы, которые кипят от восторга и предрекают Москве и Вашингтону очередную перезагрузку или медовый месяц. С "перезагрузки" начинался примерно лишь каждый срок каждого американского президента, напоминают эксперты. А после "медового месяца" начнутся жесткие тяжелые будни.



Нам-то какое дело – Трамп или не Трамп? Этот вопрос аналитики советуют задавать себе в качестве аутотренинга всякий раз, когда возникает чувство легкого опьянения от триумфа республиканцев в США.



Ну а для тех, кому требуется рациональное объяснение, эксперты назвали целых семь причин не питать иллюзий по поводу "старины Дональда".



Первая – мистер Трамп - патриот Америки.



- Трамп – это американский патриот. Он не пророссийский политик, не проевропейский и даже не прозападный в прямом смысле. Он проамериканский, - объяснил политолог Николай Миронов.



Быть "патриотом Америки" - значит никогда не отказываться от идеи гегемонии США. Это, как говорится, база.



Вторая причина – Трамп вернулся надолго. У него есть "хотелки" на два срока сразу. Он сделает все, чтобы нравиться своему избирателю. Если в американском обществе есть усталость от растрачивания ресурсов во внешнем контуре в ущерб внутренним реформам, Трамп делает соответствующие заявления. Он говорит: "Да, давайте сократим помощь Украине, давайте урегулируем конфликт".



Думать, что подобные заявления вызваны интересами России, Украины, или Европы, - в чистом виде когнитивное искажение. Плевать Трамп хотел на Россию, Украину и Европу. Он говорит то, что хотят услышать американцы. Если его сигналы для внутреннего контура совпадают с чьими-то ожиданиями во внешнем контуре, - они просто совпадают.



Третья причина – "конфликт" Трампа с "дипстейтом". Его не существует.



- Этот "конфликт" нужен для избирательной кампании. Было неприлично открыто подписываться под Трампом. Он выглядит человеком скандальным, сложным, - объяснил политолог Борис Межуев.



Но Трамп американским элитам нужен как воздух. Камала Харрис в силу идеологии демпартии не могла бы решить проблему с нелегальными мигрантами. А их, по официальным данным, в США 11 млн человек, напомнил Межуев. Трамп сказал, что решит эту проблему. С украинским кейсом демократы тоже загнали себя в тупик формулой "Никаких переговоров по Украине без Украины". У Трампа такой формулы нет.



Четвертая причина не идеализировать Трампа – его позиция по Ближнему Востоку. Избранный президент США и его окружение поддерживают Израиль, напомнил Борис Межуев. Нет никаких оснований полагать, что "новый Трамп" станет вести себя с противниками Тель-Авива мягче "старого". А такой расклад не сулит ничего хорошего отношениями Москвы и Вашингтона.



Ажиотаж со знаком плюс вызвали и слова Трампа о возможном выходе США из НАТО. Эксперты считают, что это страшная перспектива. И это пятая причина критически относиться к республиканцу. Расслабленная Европа эпохи "постмодерна" выгодна Москве. Политолог Владимир Шаповалов предложил задуматься: где гарантия, что оставленная без военной поддержки Штатов Германия не превратится в то же самое, во что она превратилась в 30-е годы прошлого века?



И все же огромное количество людей по эту сторону океана попало под обаяние старины Дональда. Что это: Голливуд? 25-й кадр? Не будем пускаться в конспирологию, но без киношных технологий тут явно не обошлось.



Оценены способности Трампа-миротворца: прекратить войну не по плечу



- Дональд Трамп – это возрастной супергерой. Эдакий шериф, который решает проблемы, - говорит Миронов.



Кстати, о команде "нового шерифа". Огромное внимание приковано сегодня к назначениям, которые анонсирует избранный президент США. Будь то Илон Маск или новая пресс-секретарь Трампа - брюнетка с кукольной внешностью и советским дедушкой – каждый персонаж связывается с какими-то ожиданиями. Но давайте без эмоций. Кто все эти люди?



Взять, к примеру, Марка Рубио. Его Трамп намерен сделать новым госсекретарем. Господин Рубио – кубинец по происхождению. Но тут рано проигрывать в голове гимн Острова свободы. Потенциального главу Госдепа США называют автором политического кризиса в Венесуэле, а оппозиционного политика Хуана Гуайдо считают креатурой Рубио. Так что его назначение - прямой риск для Николаса Мадуро, которого связывают хорошие отношения с Москвой.



"Ястребов" в команде Трампа полно. Тот же Джон Тун, сенатор от Южной Дакоты, выигравший гонку за пост лидера в Сенате, ранее голосовал за дополнительное финансирование для Киева.



Так что команда Трампа, да и вообще республиканская монополия в обеих палатах Конгресса, - это еще одна, шестая по счету, причина не питать на его счет особых надежд.



Ну и самая главная, седьмая причина. Трамп будет активно "колоть" БРИКС. Он уже заявил о намерении разорвать связи России с Китаем и Индией. По факту, "старина Дональд" будет ссорить всех со всеми: Москву с Пекином, Пекин с Нью-Дели, Нью-Дели с Москвой. А заодно будет пытаться вернуть контроль Вашингтона над Латинской Америкой и Глобальным Югом, который потеряли демократы. Политологи прогнозируют, что мир стоит на пороге новой холодной войны, где главным фронтом станет Латинская Америка.



Этих причин более чем достаточно для отрезвления. А вообще, рецепт душевного спокойствия для всех, кто живо интересуется мировой политикой, прост: чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться.



Татьяна Антонова

14.11.24