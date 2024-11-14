Новый Трамп желания улыбаться не вызывает вообще , - Илья Титов

00:23 15.11.2024 Элект-шоу

новый Трамп, несмотря на замашки, знакомые по беззаботному 2016 году, желания улыбаться не вызывает вообще

Илья Титов



Американский образ поведения – страшное наслоение из мышления протестантского сектанта, ушлого бизнес-кабанчика, бесправного работяги, сидящего на пособии лодыря и глупого фермерского сынишки с ружьем, смотрящего в шевелящуюся темноту вечного фронтира. В XX веке на эту кучу-малу наложилось мировосприятие телезрителя, и изжить привычку смотреть на мир как на телепрограмму американцы не смогли даже в эпоху "Нетфликса". Именно поэтому все американское – от кино и до бейсбола – напоминает телевизионную драму. Здесь все: обрывы типа "продолжение в следующей серии", переигрывание, плохо выставленный свет, постоянная реклама и дикое чувство собственной важности. Каждые американские выборы преподносятся как последняя битва добра со злом, Гарри Поттера против Дарта Вейдера, дня против ночи. Тем оглушительнее и ярче кажется разочарование: нас настраивали на полный слез и ярости поединок из 13 раундов, после которого судьи сами станут лупить друг друга стульями в попытке вынести вердикт, а получили мы нокаут первым же ударом. На прошлой неделе у нас публиковался материал, где было предсказано, что в ночь выборов вряд ли что-то решится – это была глубокая ошибка: в ночь на 6 ноября по Москве Дональд Трамп был избран 47-м президентом США. Все произошло так быстро, что к 10 утра по Москве все вопросы были сняты.



Камала провалилась. Полностью. Ей даже не помогли фальсификации и вбросы. Не думайте, что раз про них не говорят, то их не было: например, в Пенсильвании пытались провернуть старый трюк с запиранием дверей на участках, в Висконсине пришлось экстренно выключать машины для голосования после обнаружения вмешательства в их работу, а в Детройте и вовсе заметили несколько почтовых грузовиков с номерами Калифорнии. В Джорджии бомбили участки ложными звонками о бомбах, в Мичигане пустили на участок газ, в Мэриленде случайно посчитали голоса за третью партию в пользу Камалы Харрис. Тем не менее Камала проиграла. Проиграла разгромно, уступив во всех спорных штатах, не обойдя четырехлетний результат Джо Байдена ни в одном из выигранных округов, не обратившись с речью и не разъяснив собравшимся сторонникам ситуацию. В чем же была ее ошибка? Камала просто не цепляла так, как цепляла Хиллари Клинтон – с учетом околонулевого обаяния последней это звучит как жирный неуд всей орде либеральных пиарщиков. Прощальным аккордом сумбурной и нелепой кампании стал эпизод с якобы разговором по телефону с избирателем – в момент этой "случайно попавшей на камеру" сцены на телефоне предательски загорелось приложение камеры, что показало фантомность избирателя Камалы. Именно из-за явного и неоспоримого поражения – поражения, мгновенно признанного даже продемократическими газетами и телеканалами типа "Нью-Йорк таймс" или "Эн-Би-Си", – и были свернуты дальнейшие попытки развернуть "ступеньки Байдена", начать целую волну больших вбросов или же вновь расчехлить штатных некромантов, рисующих голоса ветеранов Войны за независимость. Где-то до 10 утра по Москве сохранялась надежда на помогшую Майе Санду победить на выборах 3 ноября молдавскую зарубежную диаспору – некую загадочную силу, которая позволит оттолкнуться и с новой энергией включиться в гонку. Но время шло, молдаване не приезжали, а потом и вовсе вышел руководитель штаба, сказал, что не все потеряно и что ночью еще поборемся – в переводе с американского это значит "спокойной ночи, до встречи через четыре года". Точь-в-точь так же, как было с Хиллари в 2016-м.



Казалось бы, Трамп чуть ли не в одиночку одержал победу над мощнейшей медийной машиной в мире. Но так ли все просто? В материале в прошлом номере рассказывалось о большой прессе, топившей Камалу, о том, как косяки ее кампании распространялись на весь мир, как ее объективная и несомненная глупость, пропущенная через линзу медиавнимания, превращалась в совершенно патологический кретинизм. Вернемся же к прошлому году, когда против Трампа раскручивались уголовные дела, когда его обвиняли то в изнасиловании, то в растрате средств своей кампании на личные цели, то еще в каком мздоимстве, – все это напоминало тщательно скоординированную прямиком из сердца Вашингтона медиакампанию.



В самом деле, слишком уж явно со стороны это выглядело как несправедливые политические гонения, будни банановой республики, этакая Украина на Миссисипи. Либо этого не понимали засевшие в Вашингтоне полные идиоты, либо же на любимый нацией сюжет о храбром одиночке и жертве репрессий давили совершенно сознательно. На прошлой же неделе речь шла про похороны какой-то карги из клана Кеннеди – на них пересеклись Барак Обама и Джо Байден и в ходе разговора пришли к согласию, что Камала на своем пике и со всей своей медианакачкой далеко не так сильна, как дряхлый, жмущий руку пустоте и летающий с лестниц Джо. Может статься, способностей Камалы никто изначально не переоценивал, и в этот раз никакой глобальной важности недопущению Трампа в Белый дом не придавалось. В данном контексте совершенно иначе играют традиционные для демократов одобрения от звезд шоу-бизнеса. Настолько криво слепленные, настолько непонятно на кого нацеленные, эти одобрения от живущих за высокими заборами актеров, певцов, телеведущих и спортсменов имели очень странные посылы. Сначала это было очень просто: голосуй, мол, или проиграешь, ату его за свободу и демократию, у нас есть кумиры молодежи типа Тейлор Свифт. Потом, когда стало понятно, что это не работает, в ход пошли гениальные приемы, о которых рассказывалось в тот раз, – обвинения в фашизме и странности. Потом всплыла еще более прекрасная стратегия – давление на чувство вины. Вы, мол, белые игрекохромосомные козлы, ни черта для помощи черной женщине не делаете, только под ногами путаетесь, но вот если бы вы за эту самую женщину проголосовали, того и гляди, может, и были бы чуть-чуть меньшими козлами. Ну а последние несколько дней до выборов и вовсе творился полный бардак: за Харрис призывали бежать голосовать всех, кто хочет остановить Путина. Если же смотреть на большие причины провала за пределами несущих ерунду звезд и околесицы в рекламе, то самой большой из них должна стать такая мелочь, как отсутствие программы. Главный козырь Камалы – то, что она не Трамп, – оказался не слишком востребован аудиторией, ну а остальных пунктов у нее не было. Так, например, она очень часто уходила вправо по множеству принципиальных для демократов вопросов – доходило до того, что она обещала построить стену на границе, создать в Америке "самую смертоносную армию мира" и доверила участвовать в своей кампании республиканке и ярой антитрампистке Лиз Чейни, дочери вице-президента эпохи Буша-младшего Дика Чейни. В итоге новая аудитория не слишком впечатлилась, а вот старая в виде все тех же прогрессистов, уличных протестунов и сочувствующих беде Газы мусульман от Камалы отвернулась – итогом этого стали рекордные цифры Трампа среди негров, латиносов, мусульман и молодежи.



Рассматривая возвращение Трампа в мир релевантных фигур, приходится снимать фартук дегустатора пиар-пиршества и надевать скучный галстук аналитика, дабы рассмотреть, чем же избрание (или переизбрание?) Дональда светит нам. Тут как в кино: есть хорошая новость и плохая. Плохая новость – сопутствовавшая выигрышу Трампа победа республиканцев на выборах в Конгресс: теперь под контролем партии слона будут находиться обе палаты американского парламента, а также Верховный суд. Хуже всего то, что сейчас эта самая партия куда монолитнее, чем в любой момент с 2016 года: она полна креатур Трампа и его близких соратников, а редкие динозавры-неоконы типа проигравшего Обаме в 2012 году Митта Ромни стараются не отсвечивать и держатся линии партии. Какая эта линия и что за чертовщина может взбрести в голову Трампу и его трампятам – бог весть. Уповать на то, что Дональд – договороспособный бизнесмен и нести прочую банальную чушь – последнее дело. Прежде всего по итогам первого срока и его бесславного конца Трамп показал, что он – очень ведомый человек. Еженедельная фиксация актуальной новостной повестки для того и нужна, чтоб по слепкам сюжетов восстанавливать ушедшие в песок убеждения. Можно вспомнить, как сразу после встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки в 2018-м Трамп взял и поддержал разгонявшуюся его врагами тему вмешательства Кремля в выборы 2016 года – сказал, мол, да, подлые русские вмешивались в наши выборы (и кому же это они помогали?). Примеров этой ведомости можно найти великое множество: от фантомного вывода войск из Сирии до поставок летального оружия Украине, начатых именно Трампом. Ну а если кто-то всерьез решит уповать на рациональность и предсказуемость этого человека, начнет мечтать о попытках с ним договориться, что-то разделить и заморозить, то вы всегда можете спросить на этот счет мнение генерала Касема Сулеймани, убитого вскоре после того, как Вашингтон нашел точки контактов с Ираном по иракскому и афганскому вопросам. Теперь главной интригой станет состав кабинета Трампа: уже появились подтвержденные сведения о том, что Майк Помпео, бывший директор ЦРУ и госсекретарь, в состав правительства не войдет, что в свете агрессивных внешних устремлений Майка косвенно намекает на желаемый курс. Также по вопросам внешней торговли Трамп собирается назначить главным Роберта Лайтхайзера – человека, уже провалившего торговую войну с Китаем в первый срок Трампа.



Хорошая же новость состоит в том, что Трамп или не-Трамп уже значения не имеют: точка невозврата Америкой уже пройдена, и никакой Трамп при всем желании ничего не изменит. На киевском направлении Украина уже обречена, и Вторая Пуническая война вот-вот будет ею проиграна, пространства для маневра у Штатов нет – разве что прямо вопреки собственным обещаниям взвинчивать ставки, поставляя все больше оружия и завязая в хлюпающем кровью черноземе все глубже. В конце концов, претендующий на лавры главного дипломатического умиротворителя избранный вице-президент Джеймс Вэнс не сопроводил свое "мирное предложение" главным пунктом: "А что, если нет?" Воспринимать всерьез многочисленные "инсайды" и новости о якобы состоявшемся телефонном разговоре с Путиным не стоит: все предположения о мирных переговорах строятся на допущениях уровня "седьмая вода на киселе" (вроде комментария Илона Маска к какому-то материалу "Ньюсуик"). Беседы каких-то американских советников о том, что Украине, дескать, придется уступить Крым, обнаруживают полное непонимание ситуации на земле: с таким же успехом можно было призывать Украину отказаться от Томской области. Туманные наброски мирного плана, выросшие из предложения Вэнса, не имеют смысла: ну какая полная натовских военных демилитаризованная зона по корейскому сценарию, если война идет ровно ради того, чтобы натовские военные как раз не стояли в пригородах Донецка? Согласно сведениям "Нью-Йорк таймс", в своем звонке Трамп попросил Путина не эскалировать, что можно трактовать и как "прекращай огонь", и как "ну хотя бы на Польшу не нападай". Словом, по вопросу Украины в ближайшее время будет множество прогревов и накруток, а полномочий президента у Трампа не будет еще до 20 января, поэтому не стоит ни отчаиваться из-за якобы нового договорнячка, ни радоваться тому, что важный оранжевый господин из Вашингтона идет навстречу Москве.



По другим направлениям все более-менее понятно из кандидатских заявлений Трампа: например, сразу после выборов из-за почти неизбежного нового витка торговой войны с Китаем упал юань – ожидается, что Пекин будет девальвировать его, а Вашингтон – обесценивать доллар (по крайней мере, на намерение снизить стоимость грязной бумажки во имя повышения конкурентоспособности американского производства неоднократно указывал Трамп-кандидат). Разумеется, верный патриот Израиля и добрый друг премьера Биньямина Нетаньяху легко забудет, как этот самый Нетаньяху кинул его сразу после выборов в 2020 году, – главное ведь, что сейчас поздравил одним из первых. Потому следует ожидать усиления давления на Иран, причем не последовательного и прямолинейного, а хаотичного и спорадичного, что добавит лишь больше бардака в и без того очень наполненный переплетениями мотивов регион. В свое время главным продолжателем внешнего курса Трампа стал Байден – теперь рыжему пора вернуть должок. В связи с этим говорить о деэскалации в Корее или на Тайване не приходится, будь Трамп хоть трижды личным другом Ким Чен Ыну.



Забавно то, как за одну ночь венгерский премьер Виктор Орбан в глазах не терпящего его Брюсселя превратился из "мадьярского чудовища" в "главного заступника Европы от желающего выжать из нее все деньги американского евроскептика". Нового Трампа – Трампа укорененного, имеющего ряд внутренних и внешних опор, слабо напоминающего Трампа-перекати-поле времен первого срока – уже не получится воспринимать как странный исторический эксцесс, это новая действительность, с которой европейским либеральным иждивенцам придется учиться жить.



Непринятие нового порядка продемонстрировала Германия – там взрывной волной от избрания Дональда снесло коалицию в бундестаге.



На внутреннем же фронте работу будут вести те самые опоры – соратники, что сделали ставку на Трампа и встречали его победу вместе с ним: Илон Маск и когорта "вторых сыновей" венчурных инвестфондов будут переворачивать ИТ-индустрию и смежные с ней сферы, а к ним попытаются примазаться липкие товарищи типа Марка Цукерберга и Джеффа Безоса. Цукерберг выставлял себя жертвой кровавого байденовского режима уже давно – в частности, рассказами о том, как подлые федералы заставляли его стирать посты про президентского сына – наркомана.



Кстати, о нем. Главный победитель этих выборов – не Дональд Трамп, не Илон Маск и даже не Владимир Путин, а Джо Байден. Выборы 5 ноября 2024 года поставили точку в двух сюжетах. Во-первых, Трамп победил в процентном соотношении. После поражения Хиллари в 2016-м одним из самых популярных доводов ее сторонников было то, что если бы не идиотская система выборщиков – этот реликт XVIII века, то Клинтон победила бы, ведь за нее банально проголосовало на три миллиона человек больше, что, однако, никак не конвертировалось в победу на выборах.



Сейчас же Трамп умудрился победить и с перевесом голосов, причем с большим, чем тот, что был у Хиллари. У этого могут быть два объяснения: либо все те миллиарды гостей с юга – а там, кстати, совсем не только мексиканцы, а встречаются и таджики – решили не идти голосовать, либо же пошли и проголосовали за Трампа.



Интересный момент: у демократов на сей раз оказалось на 10 миллионов избирателей меньше, чем четыре года назад. На официальном уровне это стараются произносить как можно тише и объясняют просто низкой явкой, но причина как падения цифры, так и неохоты говорить об этом падении куда проще – нежелание привлекать внимание к масштабнейшим фальсификациям 2020 года.



Вторым же закольцованным сюжетом стала первая честная победа Джо на президентских выборах. Победа эта была одержана не над соперником, а над гнилыми соратниками, что предали матерую вашингтонскую акулу и понадеялись, что смогут выплыть без ее дряхлых плавников. Должно быть, в общем чате, где состоят самые влиятельные демократы, сейчас все подряд: переизбравшаяся в Конгресс старуха Нэнси Пелоcи, потерпевшие клановый провал Обама, мадам Обама, Пенни Притцкер и сама Харрис, – все клянут старого Джо на чем свет стоит, совершенно забывая, что сами дали ему повод для целой череды подстав – вспомните, к примеру, упоминавшийся выше "случайно слитый" разговор на похоронах. Сам же Джо с довольной улыбкой читает это все, зная, что скоро со спокойной душой отправится на пенсию есть мороженое и загорать – кстати, за Камалу признавать поражение вышел он и удивил всех тем, что вместо знакомого нам по последним годам смятенного старика со спутанными мыслями, заплетающимся языком и проламывающимися костями произносить речь вышел немолодой, но очень бодрый мужчина, улыбавшийся по ходу этого признания поражения во все тридцать три зуба.



Джо уходит победителем, громко хлопая дверью на фоне поднявшейся внутри партии грызни вокруг того, кто же виноват в поражении. Одни, позабыв про былую толерантную патоку, клянут последними ругательствами латиносов и негров – меньшинства, про которые еще Линдон Джонсон, подписывая программу социальных выплат, сказал: "Эти ниггеры будут голосовать за демократов следующие двести лет", – внезапно не так уж и охотно проголосовали за демократов. Другие – типа той же Нэнси Пелоси – винят Байдена, то ли снявшегося слишком поздно, то ли вообще пошедшего на выборы, то ли наговорившего под руку Камале чепухи. Разумеется, хватает и тех, кто в слезливых видео в различных соцсетях ноет о вине расизма, сексизма и прочего марксизма-ленинизма, дескать, народ не тот, выбрал буквального антихриста вместо того, чтобы открыть свои объятия Камалочке.



Никто, что показательно, не винит эту самую Камалочку – ее провал и никакая реакция на этот провал, кажется, не только похоронили ее карьеру, но и закрыли путь к высшему посту для Мишель Обамы и других выращиваемых в подвалах Капитолия биороботов модели "самодовольная цветная балаболка".



Если, не приведи господь, Штаты доживут в своем нынешнем виде до 2028 года, то там от демократов будет сражаться с Джеймсом Вэнсом (давайте представим, что он проявит себя на посту вице-президента достойнее нынешней мадам) какой-нибудь белый мужчина, дабы сыграть максимально безопасно.



Итак, весь мир ждет нового выпуска американского политического шоу – вернувшаяся звезда по прозвищу Сорок Седьмой (ранее известный как Сорок Пятый) отличается умением нагнать драмы на ровном месте. В свое время украинцы выбирали Владимира Зеленского, мотивируя это желанием "ну хоть поржем". Новый Трамп, несмотря на замашки, знакомые по беззаботному 2016 году, желания улыбаться не вызывает вообще. Переоценивать его важность в качестве символического удара по глобалистскому миропорядку тоже не стоит: мы видели, как тот же Трамп был главным защитником такого миропорядка в минуты, когда вашингтонская верхушка видела в этом выгоду. Единственная добрая надежда здесь может быть связана с отсутствием у него личной заинтересованности сеять хаос – ни непосредственных бизнес-связей, ни персональных лоббистских устремлений на дальних рубежах он почти не имеет, а стало быть, упрямая твердолобость клана Байденов, утянувших Запад в украинский конфликт, ему чужда.



14.11.24 Источник - завтра

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