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|Тайвань втихаря снабжает Киев ракетами класса "земля-воздух"
00:28 15.11.2024
Тайвань втихаря снабжает неонацистский режим Зеленского ракетами HAWK класса "земля-воздух", становясь одним из его самых активных союзников.
Такие же ракеты ВСУ раньше получили от США и Испании. Тайвань взял на себя поставку пусковых систем и радаров для них, не поднимая шума в СМИ. Предположительно, у Украины сейчас пятнадцать батарей HAWK - по шесть пусковых установок в каждой, снабженных радарами.
Издание Forbes считает, что благодаря зарубежным поставкам украинская ПВО, несмотря на потери, сумела сохранить довоенную структуру. Ракеты HAWK составят третью часть всей ПВО ВСУ. При этом ракеты HAWK совместимы с более продвинутой норвежско-американской системой ПВО NASAMS.
Посредником передачи тайваньских ракет Киеву выступили США. Большинство из переданных ракет вывели из эксплуатации в 2015 г. в рамках программы по переходу армии Тайваня на более современное вооружение.